Федеральный резерв США запускает печатный станок и засасывает мусор, - В.Катасонов

00:02 20.04.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 19.04.2023



Происходящее в денежно-кредитной и финансовой сфере США беспрецедентно.



Многие люди, даже далекие от экономики, знают термин "количественное смягчение". Он пришел из Америки (англ. Quantitative easing – QE) и означает деятельность американского центробанка по накачке экономики деньгами за счет безудержной работы "печатного станка". В старые добрые времена такая деятельность квалифицировалась бы как преступная, а в нынешних условиях ее прикрывают эвфемизмом "количественное смягчение". Последствия QE проявляются не сразу, но они могут быть крайне разрушительными. Можно сравнить политику QE с лечением тяжелобольного пациента наркотиками. На некоторое время у пациента могут уходить боли, возникает ложное ощущение, что он начинает выздоравливать. Но затем наступает резкое ухудшение, которому не помогают даже лошадиные дозы наркотика. В 99 из 100 случаев такое "лечение" заканчивается летальным исходом.



Федеральный резерв на протяжении своей более чем вековой истории всегда баловался таким средством, как избыточная эмиссия. Но дозы наркотика были небольшими и время их применения было ограниченным.



А вот с ноября 2008 года ФРС приступила к масштабному использованию "денежного наркотика" (примерно тогда и был вброшен в обращение термин "количественное смягчение"). До нынешнего года было реализовано четыре программы QE. Первая программа стартовала в ноябре 2008 года. Вторая – в ноябре 2010 года. Третья – в сентябре 2012 года. Четвертая – в марте 2020 года. Федеральный резерв все эти программы осуществлял предельно простым способом: вбрасывал доллары в обращение путем покупки ценных бумаг. Скупались бумаги двух видов: казначейские облигации и ипотечные бонды. Если накануне первой программы активы ФРС (состоящие в основном из упомянутых двух видов бумаг) составляли около 800 млрд долл., то весной прошлого года их величина вплотную приблизилась к отметке в 9 триллионов долларов. За полтора десятилетия рост активов (а следовательно, и массы долларов) более чем на порядок. "Денежная наркомания" в чистом виде!



Федеральный резерв неоднократно пытался прекращать QE и даже сокращать свои активы за счет обратной продажи ценных бумаг. Так, в октябре 2014 года, когда активы ФРС приблизились к отметке 4,5 трлн долл., "печатный станок" был остановлен. Были даже попытки сократить активы Федерального резерва, но успехи были весьма скромными. Новый приступ QE начался в 2020 году, когда американскому Минфину потребовались большие займы на финансирование борьбы с так называемой "пандемией" и ее последствиями. В прошлом году также были попытки проведения политики "количественного ужесточения" (сокращения активов ФРС путем продажи бумаг из его портфеля). Тем более что в США начала раскручиваться инфляция, которую традиционно подавляют сжатием денежной массы. С середины апреля прошлого года по середину февраля нынешнего активы ФРС удалось ужать почти на 600 млрд долл. Хотя в феврале этого года активы все еще оставались на очень высокой отметке – без малого 8,4 трлн долл.



Но вот в марте этого года произошло банкротство трех достаточно крупных американских банков – Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank. У многих открылись глаза на реальную ситуацию не только в банковском секторе, но и всей экономике США. Налицо все признаки рецессии. Инфляция, с которой Джером Пауэлл (глава ФРС США) воевал весь предыдущий год, стала уходить на второй план. А для предотвращения банковского и общего экономического кризиса нужно уже не сжатие, а расширение денежной массы.



И оно началось в марте, даже несколько раньше, чем произошло банкротство банков. Можно сказать, что стартовала пятая программа QE. 12 марта стартовала программа срочного финансирования (Bank Term Funding Program – BTFP). По этой программе банки могут получить кредиты на срок до года. Заработали другие механизмы поддержки ликвидности банков. Плюс к этому возобновилась скупка казначейских и ипотечных бумаг. За март прирост активов ФРС составил около 400 млрд долл. Мартовская "смягчающая" активность Федерального резерва фактически свела на нет его усилия по количественному ужесточению предыдущих четырех месяцев.



Эксперты стали гадать, как далеко готов зайти Федеральный резерв в своей новой программе QE и как долго она может продолжаться. Так, 16 марта аналитики ведущего банка Уолл-стрит JPMorgan дали оценку, что ФРС в общей сложности вбросит в американскую экономику около 2 трлн долларов. По их мнению, уже в этом году величина активов ФРС превысит отметку в 10 триллионов долларов. За прошедший месяц ФРС сделала заявления о запуске новых программ поддержки банков и подтвердила свою готовность возобновить масштабные закупки казначейских и ипотечных бумаг. Следовательно, прирост долларовой массы может оказаться существенно больше 2 триллионов.



И самое удивительное, что отличает пятую программу QE от предыдущих: Федеральный резерв заявил о закупках корпоративных облигаций. В своей массе эти инструменты сложные, высокорисковые. Ранее Федеральный резерв особо бравировал своим консерватизмом и заявлял, что в отличие от некоторых других центробанков никогда не будет включать в свой портфель корпоративные бумаги. Кстати, Европейский центральный банк (ЕЦБ) также реализует программу QE и в рамках этой программы покупает немалые количества корпоративных облигаций. Дальше всего, наверное, зашел Национальный банк Швейцарии, который формирует свои активы не только за счет корпоративных облигаций, но также акций (причем американских). Такое увлечение корпоративными бумагами ЦБ Швейцарии до добра не довело: по итогам прошлого года он получил рекордный убыток.



Но вернемся к Федеральному резерву. В начале апреля он заявил, что будет закупать облигации "падших ангелов" – компаний, кредитный рейтинг которых в середине марта еще находился на инвестиционном уровне ВВВ, но с тех пор был снижен на одну ступень – до спекулятивного ВВ. Он также заявил, что может в ограниченных объемах покупать бумаги биржевых фондов (ETF), состоящие из мусорных облигаций, т. е. бумаг со спекулятивным рейтингом. На такие "подвиги" Федеральный резерв подталкивает американское министерство финансов, которое обещает покрывать часть рисков американского центробанка. Такого раньше не было. Финансовое ведомство согласилось увеличить сумму покрытия возможных убытков Федерального резерва по корпоративным бумагам с 20 млрд до 75 млрд долл.



Еще одна совместная программа ФРС и Минфина – предоставление Федеральным резервом через банки кредитов со сроком 4 года для поддержи компаний со штатом до 10 000 человек и выручкой до 2,5 млрд долл. (платежи по ним могут быть отсрочены на год). На реализацию этой программы ФРС планирует выделить 600 млрд долл. Участие Минфина в программе заключается в том, что он берет на себя покрытие возможных убытков Федерального резерва на сумму 75 млрд долл.



ФРС также подтвердила свою готовность продолжать кредитование малого бизнеса в рамках еще ранее запущенной программы его поддержки на 350 млрд долл. Кроме того, Федеральный резерв планирует кредитование под залог ценных бумаг, обеспеченных активами (TALF) на сумму 500 млрд долл. (эта программа впервые была запущена еще в 2008 году). И тут Минфин проявил готовность поучаствовать в качестве страховщика, покрывающего убытки на сумму до 10 процентов выданных кредитов (т. е. до 85 млрд долл.).



Также ФРС заявил о поддержке рынка муниципального долга путем скупки бумаг на сумму до 500 млрд долларов. При этом Минфин готов покрыть потери на сумму до 35 млрд долл.



Итак, пятая программа QE – по сути является совместной, в ней участвуют оба института денежных властей. "Мы разворачиваем эти кредитные механизмы в беспрецедентном масштабе, что в значительной мере объясняется финансовой поддержкой конгресса и министерства финансов, – заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. – Мы продолжим применять эти финансовые инструменты, действуя на опережение, решительно и агрессивно".



То, что сегодня происходит в денежно-кредитной и финансовой сфере США – беспрецедентно. Такого не было ни в самих Соединенных Штатах, ни в других странах мира. Скупка американским центробанком "мусорных" корпоративных бумаг – такое предшественникам Джерома Пауэлла могло присниться только в страшном сне. А использование Минфина в качестве страховщика кредитов центробанка – еще одно новое слово в мировой практике, которое следует расценивать как акт отчаяния. Думаю, что подобные эксперименты для Америки закончатся крахом. И на фоне предстоящего краха экономический кризис 1929-1933 гг. (который считается самым тяжелым в истории США) покажется просто "цветочками".



P.S. В порядке справедливости должен отметить признаки отчаяния и безумия, проявляющиеся в действиях не только Федерального резерва, но и некоторых других центробанков. "Ведомости" от 9 апреля сообщили следующую новость: "В четверг же о переходе к нетрадиционным мерам заявил Банк Англии – он будет напрямую кредитовать Министерство финансов Великобритании, чтобы оно могло быстро получить средства для помощи бизнесу и экономике, не прибегая к традиционному выпуску облигаций. Минфин и ЦБ пообещали, что монетарное финансирование будет временной мерой – правительство вернет деньги до конца года". Ни в одном учебнике экономики о таком способе кредитования центробанком Минфина не говорится, потому что последний раз он применятся, по моим представлениям, в XIX веке. Источник - фонд стратегической культуры

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