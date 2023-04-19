 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индия намерена стать главной в XXI веке, - В.Скосырев
00:03 20.04.2023

19.04.2023

Большая доля молодого населения позволяет Дели получить "демографический дивиденд"
Владимир Скосырев

Тысячи индийцев едут в поисках счастья из деревень в большие города.
По данным ООН, в 2023 году Индия превзойдет Китай по численности населения на 2,9 млн человек. В ООН говорят, что день, когда это случится, назвать не могут, так как перепись в Индии проходила в 2011 году, а в 2021-м была отложена из-за пандемии. Хотя на обе страны приходится более трети населения мира, в Китае в 2022 году число людей уменьшилось впервые за 60 лет. Поскольку молодая рабочая сила в Индии растет, а в КНР сокращается, эксперты задаются вопросом, сможет ли Индия повторить "китайское чудо" и быстро нарастить свой ВВП. На этом пути ей нужно решить много проблем, в частности покончить с обычаем выдавать девушек замуж в раннем возрасте.

Население Индии оценивается фондом United Nations Population Fund в 1,429 млрд, а Китая – в 1,4257 млрд человек. США с их 340 млн далеко отстают.

Сведения правительства Индии показывают, что ежегодный прирост населения с 2011 года составил 1,2% по сравнению с 1,7% в предыдущем десятилетии. Обзоры ООН за нынешний год свидетельствуют, что не только в Индии, но и в Бразилии, Египте, Нигерии общество считает свое население слишком большим, а рождаемость слишком высокой.

Индия сделала много правильных вещей для ограничения роста населения, говорит Пунам Маттрейджа, сотрудница волонтерской организации Population Foundation of India. "В то же время, – говорит она, – нам нужно добиться, чтобы девушек и женщин не подталкивали к ранним замужествам и беременностям. Это ограничивает их устремления".

Таковы цифры и факты. Но сможет ли Индия повторить китайский эксперимент и добиться того, чтобы ХХI век называли веком Индии? Молодежь имеет огромный потенциал, который может подхлестнуть экономику. Но, как говорят индийские аналитики, для этого необходимо, чтобы власти инвестировали не только в образование, но и в здравоохранение, доступность продуктов питания и обучение профессиям, которые дадут возможность устроиться на работу.

Нужны также рабочие места. Ведь, как пишет New York Times, стране необходимо создать до 90 млн новых рабочих мест вне аграрного сектора до 2030 года, чтобы уровень занятости оставался стабильным. Сравнение с Китаем тут неизбежно. Сейчас сокращающееся и стареющее население затрудняет реализацию геополитической амбиции Пекина, который стремится превзойти США. Но в предыдущие десятилетия, когда население еще росло, Китай сумел поднять уровень жизни людей, полагаясь, как и маленькие страны Восточной Азии, на промышленное производство, которое ориентировалось на экспорт.

Индии нужно или повторить эту формулу, или найти свою. Индийская инфраструктура была значительно усовершенствована по сравнению с тем, что было десятилетия назад. Но она отстает от китайской, что мешает иностранным инвестициям. К тому же пока только одна из пяти индийских женщин работает официально, что большой тормоз для экономики. Это необходимо изменить, для того чтобы Индия на деле могла воспользоваться демографическим дивидендом, полагает Пунам Маттрейджа.

В течение целого поколения экономика Индии росла гораздо быстрее, чем ее население. Доля индийцев, живущих в условиях крайней бедности, уменьшилась во много раз. Голод – примета далекого прошлого. Но по стандартам наиболее развитых стран индийцы остаются бедными. Им приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией в поиске даже низкооплачиваемой работы.

Агентство Reuters побеседовало с Саджитом Кумаром, жителем деревни на севере, который отправился на поиски счастья в Мумбаи, финансовую столицу страны. "Мумбаи – это город богатых, кто туда приезжает, тому благоволит судьба", – сказал Кумар. Внутренняя миграция должна увеличиться, а значит, и нагрузка на инфраструктуру, социальные службы больших городов. В 2011 году в стране было 456 млн внутренних мигрантов.

С другой стороны, среди крупных экономик Индия, как ожидают, будет расти быстрее всех. По данным Всемирного банка, она в ся на 6,3%. В Китае резкое падение роста населения связано с тем, что он проводил курс "одна семья – один ребенок". В Индии решили проблему более органичными, постепенными шагами. И вот Дели пытается воспользоваться трудностями Китая и привлечь больше иностранных инвесторов. Это и происходит. Конгломерат APPLE открыл первый завод по выпуску телефонов в Индии. "Время Индии наступило", – сказал премьер-министр Нарендра Моди.

Источник - НГ
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