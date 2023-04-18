Бандеровцы продолжают осаду Киево-Печерской лавры

00:11 20.04.2023 Подвели монастырь: власти Украины вновь пытались опечатать киевскую лавру

На территорию обители ввели вооруженную полицию, но верующие отстояли святыню



Елена Васильева



В среду, 19 апреля, чиновники министерства культуры Украины вновь попытались осуществить захват Киево-Печерской лавры. После двухнедельного затишья они пришли на территорию монастыря и опечатали один из его корпусов. Поддержку им оказывали представители полиции. Они зашли в лавру с оружием, в бронежилетах и встали на защиту опечатанного корпуса, но люди их оттеснили и сумели войти внутрь. Адвокаты монастыря заявили о незаконности действий полиции и комиссии минкульта, а эксперты предупредили, что самая горячая фаза противостояния может быть еще впереди. В Кремле действия украинской полиции в лавре осудили, а в РПЦ "Известиям" пояснили, в каких российских епархиях готовы принять украинских монахов в случае крайней необходимости.



"Вы совершили преступление"



Утром 19 апреля представители комиссии министерства культуры Украины по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры вновь пришли на ее территорию и попытались опечатать одно из зданий. Для этого усиленный наряд полиции окружил корпус, заблокировав вход в него.



Сначала полицейских было около десяти и они вели себя мирно. К ним навстречу вышел председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. Он попросил показать документы, подтверждающие право на вход в монастырь, но их полицейские представить не смогли, следует из видео, опубликованного Союзом православных журналистов (СПЖ).



Позже к прибывшим вышли верующие и стали петь пасхальные песнопения (сейчас у православных пасхальная седмица). Некоторые вступали в юридический спор с полицейскими и объясняли, что согласно украинскому закону о реституции вся церковная собственность должна быть возвращена Церкви. "Мы граждане Украины и хотим, чтобы все было по закону", - говорили люди. "Вы понимаете, что сделали? Вы совершили преступление, причем на камеру", - взывали другие.



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Когда людей стало очень много, к корпусу подтянулись полицейские с автоматами и в бронежилетах. Силовики попытались оттеснить людей от входа в корпус, что привело к столкновению, крикам и давке. Со словами: "Лавра принадлежит народу" - верующие сами вскрыли дверь помещения, сорвав печати. Выяснилось, что внутри опечатанного корпуса оказались заперты люди. После этого полицейские не стали усугублять противостояние и покинули лавру под гул толпы.



Пока чиновники комиссии ходили по территории обители, осматривая ее объекты, за ними шли верующие с импровизированным крестным ходом. Они держали в руках иконы и пели "Христос воскресе из мертвых". Другая часть продолжила молитвенное стояние у распечатанного корпуса.



В чужой монастырь



Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман назвал действия комиссии незаконными. Он указал, что в судах сейчас много дел, которые решают судьбу монастыря, что исключает возможность каких-либо действий на его территории до вынесения решения.



- Поэтому со стороны полиции было превышение служебных полномочий, полицейские не имели права этого делать, - заявил он.



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Адвокат уточнил, что монастырь подал заявление в правоохранительные органы на представителей Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, в интересах которого работает комиссия минкульта, и самой полиции.



Министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил, что заповедник также подал заявление в полицию по поводу препятствования работе комиссии и нарушения общественного порядка. После этого обращения было заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".



"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас продолжаются следственные действия с целью привлечения виновных к ответственности", - говорится в официальном сообщении МВД Украины.



Также Александр Ткаченко обвинил монастырь в плохом содержании некоторых объектов и отсутствии средств противопожарной безопасности.



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Придирки по поводу плохого содержания неуместны и беспочвенны, особенно на фоне всего происходящего, считает профессор религиоведения православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.



- Когда в 90-е годы лавру вернули Церкви, она вся была в руинированном состоянии. За последние годы монастырь подавляющее большинство объектов восстановил. На что-то могло не хватить денег, но заходить на задний двор и тыкать пальцем в недочеты просто неприлично, - считает он.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился 29 марта.



Министерство культуры Украины разорвало договор аренды между Украинской православной церковью (УПЦ) Московского патриархата и Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником.



30 марта в монастырь пришли чиновники комиссии по приемке имущества монастыря, но их не пустили верующие. События вызвали большие волнения в Киеве, которые продолжаются до сих пор.



"Принципиально не собираются покидать Украину"



В 2022 году зафиксировано более 300 попыток и около 130 силовых захватов церковных зданий УПЦ, сообщили "Известиям" в РПЦ со ссылкой на данные самой украинской Церкви. В это число не попали храмы, захваченные в ряде западных областей страны в апреле и марте этого года. По данным на декабрь 2022 года, в собственности УПЦ оставалось 12 148 приходов, где служили более 12,5 тыс. священников.



В Русской православной церкви уже приняли клириков УПЦ, которые подвергались преследованиям в этой стране. Готовность принять монахов Киево-Печерской лавры выразили в Симферопольской и Крымской, а также Майкопской епархиях, говорится в ответе пресс-службы РПЦ на запрос "Известий".



Ранее игумен одного из майкопских монастырей Герасим (Буняев) заявил, что братия монастыря "глубоко сопереживает" своим братьям из Украины и готова принять их у себя в обители. "У нас есть корпус, где можем монахов разместить", - сказал он.



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"Впрочем, подавляющее большинство клириков Украинской церкви - священников, монахов, архиереев - принципиально не собираются покидать Украину даже под страхом самых жестоких гонений", - сообщили в РПЦ.



В Кремле осудили действия украинской полиции в лавре. "Наша позиция хорошо известна, она последовательна. Мы решительно осуждаем эти действия", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



19 апреля МИД России опубликовал доклад "О ситуации с правами человека на Украине". В нем говорится, что "радикалы и приверженцы ПЦУ организуют акты вандализма и провокации в отношении храмов и священников канонической церкви".



В ночь на 16 апреля в лавре пасхальную литургию служили представители канонической и раскольнической церкви, причем последние - впервые. И.о. наместника лавры архимандрит Авраамий (ПЦУ) провел службу в Успенском соборе. Правда, верующих там почти не было, рассказал Александр Дворкин, наблюдавший за происходящим в лавре по видео.



- Приверженцы ПЦУ в храм не ходят, поэтому храм был пустой, не считая сотрудников СБУ и нескольких официальных лиц, - отметил он.



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Параллельно с Авраамием в другом монастырском храме служил митрополит Онуфрий (УПЦ).



Канонической церкви, несмотря на тяжелое положение, накануне удалось привезти Благодатный огонь. Его доставили на самолете через Румынию и передали в лавру и во все епархии УПЦ.



Никто из официальных западных кураторов Украины не давал отмашки прекратить наступление на церковь, поэтому ситуация в лавре может дойти до чего угодно, полагает председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев.



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- Сейчас они еще не форсируют события, потому что ждут решения суда. Но когда оно появится, то будет явно не в пользу монастыря. После этого, я думаю, силовой захват и изгнание монахов станет вполне возможно, - полагает эксперт.



Захваты монастыря то в Великий пост, то в пасхальную неделю символичны, но чиновники украинского минкульта действуют без оглядки на даты, полагает Александр Дворкин. Им дали задание "освободить монастырь от монахов", и они это последовательно делают, говорит он. Дальше все будет зависеть от того, решатся ли украинские власти прибегнуть к откровенной физической силе. Источник - Известия

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