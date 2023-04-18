 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США несут новые геополитические потери, - В.Никифорова
00:20 20.04.2023

США несут новые геополитические потери
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии

Виктория Никифорова

Визит министра иностранных дел Лаврова в страны Латинской Америки заметно разозлил Вашингтон. Этому есть свои причины.

Во-первых, у американцев не получилось - уже в который раз - изолировать Россию. Абсолютное большинство стран понимают, что СВО - это битва за суверенитет, закономерный этап в борьбе с американским неоколониализмом. У них самих в этом плане накипело. Поэтому дипломатическое, торговое, культурное взаимодействие России с другими странами идет и будет идти - нам ничего не остается, как всем вместе дружить против США.

Во-вторых, страны, которые в Вашингтоне презрительно называют своим "задним двором", весь последний год неуклонно выгрызали у Вашингтона свой суверенитет. Маневрировали, общались с Москвой, Пекином, Эр-Риядом, вырабатывали свои подходы.

В результате сегодня практически вся Латинская Америка налаживает собственную, независимую от США внешнюю политику. Тот же Лула да Силва, президент Бразилии, еще до того, как встретиться с Лавровым, наотрез отказался поставлять оружие на Украину. Слетав в Китай и Саудовскую Аравию, он заявил, что США должны срочно перестать разжигать российско-украинский конфликт.

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра отметил негативное воздействие антироссийских санкций на экономики всего мира - прежде всего развивающихся стран. Руководство Бразилии не раз возлагало всю вину за российско-украинское противостояние на США и ЕС. Бразильские официальные лица не встречаются с представителями режима Зеленского, ограничиваясь телефонными переговорами. Схожих представлений придерживается и руководство других стран Латинской Америки - в маршруте Лаврова числятся также Венесуэла, Куба и Никарагуа.

В ответ на эту, в общем-то, рядовую дипломатическую работу из Вашингтона сразу понеслась оголтелая ругань. Говорящая голова Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, "обвиняя США и Европу, […] Бразилия, как попугай, повторяет китайскую и российскую пропаганду и не обращает внимания на факты".

Один этот хамский тон уже выдает полное бессилие Штатов. Там внезапно обнаружили, что их "задний двор" уже больше не их задний двор. Что там, оказывается, находятся суверенные государства, которые проводят независимую политику. И ничего поделать с этим экс-гегемон не может.

Очевидно, что украинский кейс - это просто самый наглядный повод для Латинской Америки дистанцироваться от Вашингтона. На самом деле разногласия там гораздо более старые и глубокие. Одно из них бросается в глаза сразу по пересечении южной границы США.

К югу от Рио-Гранде сотни миллионов людей живут на порядок хуже, чем к северу. Какие бы договоры ни подписывали латиноамериканские страны с Вашингтоном, какие бы партнерства ни заключали, какие бы красивые слова при этом ни звучали, результат всегда ровно один и тот же - гринго веками грабят своих южных соседей, отнимая территории, дерибаня экономики, нещадно эксплуатируя местное население.

Сейчас американские элиты затеяли новый этап ограбления развивающихся стран. Что ж, главы Мексики, Бразилии, Аргентины и других южноамериканских государств недавно встретились, чтобы обсудить совместный отказ от американского доллара. Лула да Силва продвигает идею БРИКС-денег, валюты, выпущенной странами - членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). Использовать такую валюту хотели бы и в странах МЕРКОСУР, объединения стран Южной Америки. Тогда из долларовой зоны в одночасье уйдет около четверти мировой экономики.

Но дело отнюдь не только в экономике. Это в Вашингтоне сейчас обиженно надувают губы и твердят про "брак по расчету". Бразилия, мол, зависит от поставок российских удобрений, благодаря им страна в товарных количествах выращивает сою и поставляет ее в Китай. Это важная часть ее доходов, поэтому Бразилия старается не ссориться со своими контрагентами. А еще Бразилия хочет стать членом Совета Безопасности ООН, а Россия поддерживает данную идею.

Ах, если бы все было так просто. Но Латинская Америка находит в сотрудничестве с Россией не просто экономическую и политическую выгоду, но, самое главное, ту стабильность, которую никогда не ждала от Вашингтона. Гринго веками мутили в этих странах путчи и перевороты, убивали там законных лидеров, приводили к власти своих марионеток. Если не получалось - пытались задавить страну санкциями.

Венесуэла, Никарагуа, Куба - это все героические истории борьбы государств за свою независимость от Вашингтона. Такого союзника, как Россия, здесь ждут и приветствуют. Особенно могло бы помочь этим свободолюбивым народам расширенное военно-техническое сотрудничество с нашей страной. В свою очередь, и нам было бы полезно иметь возможность поиграть гиперзвуковыми мускулами в шаговой доступности от границ США. Поэтому так важен визит в Латинскую Америку Сергея Лаврова. И именно поэтому он так бесит американцев.

Источник - РИА Новости
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