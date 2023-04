Если западная цивилизация погибнет, считайте это самоубийством, - Джерард Бейкер

00:24 20.04.2023 The Wall Street Journal

США



Если западная цивилизация погибнет, считайте это самоубийством

Читатели WSJ: из-за этого "мышления нового века" Запад потеряет все, что у нас есть



США оказались в тисках идеологии, которая осуждает успех и пренебрегает способностями людей, считает автор статьи в WSJ. Читатели его поддерживают. "Из-за этого "мышления нового века" Запад потеряет все, что у нас есть", – пишет один из них.



Джерард Бейкер (Gerard Baker)



Несколько лет назад тогдашний босс Goldman Sachs объяснил мне главную, на его взгляд, причину, почему его компания за полвека взлетела на господствующую высоту во всемирном инвестиционно-банковском бизнесе. Когда она только начинала, в банковском деле по-прежнему заправляла голубая кровь. Особенно в Лондоне, где я сам начал свою финансовую карьеру: местечко в Сити на строго зарегулированном рынке было желанным билетом в богатую жизнь.



Но доставались они отнюдь не всем подряд, а преимущественно мужчинам соответствующего происхождения. Критерии отбора были неочевидные. Формального социально-экономического ценза для допуска в этот магический круг не было - это считалось предосудительным и незаконным уже тогда. Всякую "шушеру" и "плебс" отсеивала разветвленная знаковая система. "Зажатый" выговор гласных, вульгарное слово "уборная" вместо туалета, неподобающая обувь - и путь дальше вам заказан без объяснения причин. Церберы британской системы даже придумали для неприкасаемых отдельную аббревиатуру: NQOCD или "птица не нашего полета, дорогуша".



Тут пришел Goldman и осушил это болото нелепых, нескончаемых привилегий. Он просто нанимал на работу лучших, как бы они ни говорили и как бы ни выглядели. Если ты умен, целеустремлен, безжалостен и хочешь зарабатывать и выигрывать у конкурентов - добро пожаловать в игру. И это работало.



Я вспомнил об этом на прошлой неделе, прочитав, что руководители Goldman недавно призвали сотрудников представляться на переговорах всем спектром "местоимений" - включая неологизмы вроде ze, zir, и zemself.



Это мелочь, но все же еще один шажок в пропасть. Говорят, Goldman все еще нанимает настоящие таланты, но все больше - паразитов с правильными анкетными данными, которые расставляют все "прогрессивные" галочки. Это можно было бы списать на очередную придурь пиарщиков, чтобы не давать повода штурмовикам из соцсетей. Но мне понравилась недавняя история, как один офицер британской армии, когда ему вручили инструкцию насчет предпочтительных местоимений, парировал, что предпочитает, чтобы его называли "полковник" и "сэр".



Случай с Goldman - необычный, но показательный пример, какой хаос современная идеология и ее аксиомы сеет в нашем обществе, нашей экономике и нашей демократии. Это подчеркивает, как реальные достижения на многолетнем пути к справедливому и равноправному обществу отбрасывается в сторону ради нового набора правил и правителей, столь же элитарных и привилегированных, как и прежде.



Для аристократов старого образца все решали подобающая обувь или правильный выговор. Для сегодняшних - неукоснительное соблюдение постоянно меняющихся идеологических правил мышления и языка.



Именно благодаря радикальной меритократии и дерзкому динамизму институтов вроде того же Goldman мы смогли подорвать авторитет элитарных властных структур, которые мешали нам реализовать наш потенциал сполна. Последние полвека устранили немало барьеров на пути всех обездоленных, независимо от этнической принадлежности, пола, сексуальной ориентации или чего-либо еще, дав им невиданные ранее возможности. Понемногу наше обещание равенства действительно начало сбываться.



Но начавшаяся в последнее десятилетие культурная революция возводит эти барьеры заново и создает новые элитарные структуры, которые возвышаются не благодаря таланту или упорному труду, а, что показательно, по принадлежности к некоему самоутверждающемуся классу. А она, в свою очередь, безошибочно считывается по нежеланию бравировать роскошью и "правильному" инклюзивному языку.



Автор книги о меритократии Адриан Вулдридж описал это в недавней статье в The Spectator. Левые, пишет он, создают "новый общественный порядок, основанный на показной добродетели вместо способностей".



Потерпите минутку, и я обобщу эти прискорбные события тревогой насчет геополитических условий, с которыми мы столкнулись.



Наблюдая за соперничеством глобальных цивилизаций в нашем многополярном мире, мы можем заметить, что никогда прежде Запад не стоял перед таким вызовом. Уже стало аксиомой, что крепнущий Китай (а, возможно, и другие державы) стал грозным претендентом на мировое лидерство и это чревато далеко идущими последствиями для нашей безопасности и процветания.



И если мы и впрямь проигрываем эту борьбу, то всяко не из-за превосходства диктатуры, коммунизма или автократии как системы. Мы знаем, что либеральный капитализм сделал для процветания, здоровья и свободы человечества больше любой другой экономической или политической системы.



Так что если мы и проигрываем, то лишь потому, что теряем нашу душу и нашу цель как общество и наше самосознание как цивилизация. Мы, Запад, оказались во власти идеологии, которая отрекается от нашей гениальности, осуждает наши успехи и пренебрегает нашими заслугами. Взамен она лишь превозносит всякую жертву, насаждает ненависть к себе на общественном уровне и навязывает целую паутину авторитарных запретов и правил, от мала до велика.



Комментарии читателей:



K Smith

А что, логично. Если у тебя нет превосходных способностей, переформулируй проблему как таковую и делай упор на мораль. Тебя исключают - ты исключаешь в ответ. Играй картами, которые раздали. А жалуются разве что те, кто сам прежде исключал других по способностям, а теперь их самих исключают - уже за недостаток добродетели.



Thomas Lauria

В яблочко! Можно лишь понадеяться, что нынешнее идеологическое безумие постигнет та же участь, что и прежние попытки остановить прогресс. Давненько ничего не слышно о луддитах.



George Glines

Всю историю великие нации рушились под воздействием внешних сил, лишь уничтожив себя изнутри. Вот и сейчас…



Ronald Enzweiler

Должен добавить, что первопричина общественного упадка, о котором рассуждает Бейкер, - это упадок традиционной религии и снижение ее роли в жизни большинства людей за последние полвека. Мы выбросили в окно тысячелетнюю мудрость и накопленный опыт, которые стали краеугольным камнем американского величия.



Jonathan Williams

Джерард все еще сходит с ума по чужим местоимениям? Сразу видно, заняться ему больше нечем!



m m hovaten

Увы, Запад - единственный, кто сполна перенял "новую философию", а остальной мир придерживается тысячелетней истории социальных структур и человеческого развития. Из-за этого "мышления нового века" Запад потеряет все, что у нас есть, - хотя на деле лучше сказать "отрицание мышления" или "отрицание реальности". Как бы то ни было, это нас потопит! На Западе сейчас воцарилась культура жертв, и каждый - одновременно и агрессор, и жертва. Вот бредятина!



C Wung

А США в данном случае экспортируют самоубийство или, наоборот, завозят?



Robert Bridges

В последнем абзаце все сказано. Мы угодили в нисходящую культурную спираль - причем по собственному почину. Элиты Запада глубоко невежественны. Им невдомек, какие ценности принесли нашей стране величие. И большую роль в этом сыграл отказ от религиозных ценностей.



Ellen S

Может, элиты Запада не такие уж и бестолковые, просто в заложниках у врагов?



Dennis Drent

Подозреваю, что власть по-прежнему у людей в "правильных" ботинках. Они просто пытаются не допустить до революции, иначе всего лишатся. А насчет Китая они не переживают, потому что снюхались с КПК. Источник - ИноСМИ

Источник - ИноСМИ





