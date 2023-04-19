Русский язык для Казахстана – безальтернативен, - Данияр Ашимбаев

00:39 20.04.2023

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ КАЗАХСТАНА – БЕЗАЛЬТЕРНАТИВЕН

Языковой вопрос в Казахстане решается только двумя методами – запретительным или бюджетным. Проблема в том, что запретительный метод не работает, а бюджетный – не контролируется. Об этом в продолжении интервью для Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.



– В Концепции развития языковой политики Казахстана предлагается использовать опыт Малайзии. В качестве аргумента приводят демографические показатели. Можно ли провести параллели с ситуацией в Казахстане?



– Нет. Во всех госпрограммах и концепциях отмечаются демографические изменения. В Казахстане численность казахов растет последние десятилетия. При этом славян, говорящих на казахском языке, можно пересчитать по пальцам.



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Но в Концепции приводятся данные, что более 80 % населения владеют государственным языком. В то же время, по данным национальной переписи населения, которая в этой Концепции не была процитирована, казахским языком в принципе не пользуется порядка 40 % населения. То есть данные уже противоречат друг другу.



В действующей госпрограмме развития языков указано, что русский язык доминирует при запросах в интернет-поисковиках, при просмотре сайтов, при пользовании банкоматами, при обращении в госорганы и так далее. Можно сколько угодно развивать терминологию, но эта терминология мало кому известна.



Упор до сих пор делается на сайты, которые никто не посещает, и книги, которые никто не покупает и не читает. Заметьте, спросом более или менее пользуется не собственный, а опять-таки переводной контент. Поэтому мы оказываемся в ситуации, что ни для взрослых, ни для детей контента на государственном языке не достаточно. А тот контент, который есть, – неконкурентоспособен.



Языковой вопрос сегодня относится не столько к сфере русско-казахских отношений, сколько к внутриказахской. Немалая часть казахов – полностью русскоязычная, значительная часть – двуязычная.



И это все, в силу отсутствия именно письменного контента на государственном языке, отсутствия большого запроса на него и при наличии тех же онлайн-переводчиков, приводит к тому, что казахский язык становится "безписьменным языком". Сейчас вместо смс-сообщений большим спросом пользуются голосовые сообщения и видеосообщения. То есть аудио- и видеоконтент вытесняют контент письменный. И закрепить знание языка будет довольно сложно.



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– Изменилось ли положение русского языка в Казахстане за последние 5-7 лет?



– Я не могу сказать, что оно ухудшилось. Напротив, видно, что востребованность русского языка растет. Примером может служить неоднократное обсуждение вопроса, что родители, отдающие детей в казахские школы, через какое-то время их забирают и отдают в русские школы. Потому что в них лучше и качество учебников, и, как правило, качество преподавания.



Как бы ни оспаривался тезис, что казахоязычное образование слабее русскоязычного, в обществе такое мнение довольно распространено.



– То есть, если отбросить публичную риторику об уважении к истории страны и построении многоязычного государства, можно сделать вывод, что Казахстану русский язык необходим?



– Он не то чтобы необходим, он безальтернативен. Как я уже говорил, благодаря отработанной российской системе переводов мы получаем все практически в готовом виде.



Те же либералы и национал-патриоты, выступающие против России, активно пользуются соответствующей литературой, публикуемой на русском языке. Не говоря уже о том, что большую часть своего "антиколониального" запала они выдают опять-таки на русском.



В Концепции, которую мы обсуждаем, тоже есть боль от того, что законы принимаются на русском языке, а потом переводятся на казахский. И мне в этой связи очень интересно: а на каком языке готовилась сама эта Концепция? Ее текст позволяет предположить, что как минимум две трети документа писалось изначально на русском языке.



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– Несколько лет назад в Казахстане проходила акция "языковые патрули", которая обернулась большим скандалом. Что предпринимает Астана, чтобы избежать подобных инцидентов?



– Была принята масса требований по оформлению вывесок, плакатов, чеков и так далее. Сделать это было несложно, но внедрение этих требований осуществляется исключительно в виде проверок и штрафов.



Каких-то методических пособий по оформлению наружной рекламы или меню в ресторанах нет. Эффективнее было бы разработать единый глоссарий, единые требования к оформлению, чтобы люди не мучились.



Кроме того, надо понимать, что процент владения казахским литературным языком, даже среди казахоязычной аудитории довольно низкий.



Разговорный язык в оформлении не используешь. Про подходы к работе с терминологией промолчу. Даже в Концепции указано, что государственная терминологическая комиссия разработала несколько десятков тысяч новых терминов. А где их найти? Насколько они внедрены в оборот – сведений об этом очень мало.



Помните, еще экс-президент Нурсултан Назарбаев ругался, что придумали термины "ғаламтор" (интернет. – Прим. Ia-centr.ru) и "әуежай" (аэропорт. – Прим. Ia-centr.ru). И только после его критики эти слова более-менее вошли в обиход. Но тем не менее до сих пор людям проще понять слово "интернет", чем "ғаламтор", тем более интернет – слово международное. Поэтому давайте сначала сделаем понятную методику того, какие термины являются официальными, а потом уже будем требовать их использования.



В свете всех существующих проблем – плохого качества учебников, низкого уровня и качества преподавания, отсутствия литературы, контента, науки и т. д. – казахско-русское двуязычие является вариантом безальтернативным.



– В экспертном сообществе есть мнение, что языковой вопрос является частью национал-популистской риторики отдельной группы политиков в Казахстане. Как обстоит дело в реальности?



– На сам деле, так и есть. Языковой вопрос вызвал немало конфликтов даже в той же национал-популистской среде. Но языковой вопрос масса населения к своим приоритетам не относит.



В Казахстане почему-то многие считают, что с увеличением доли казахов всех будут волновать исключительно вопросы языка, традиций, культуры и так далее. Но народ, вне зависимости от национальности, прежде всего волнуют вопросы социально-экономические и бытовые. Но радетели ускоренного внедрения языка этого не понимают.



Они языковой вопрос решают только двумя методами – запретительным или бюджетным. Но запретительный метод в наших условиях не работает, а бюджетный – не контролируется.



И заметьте, несмотря на то, что у нас много различных программ по развитию языка, язык развивается в основном в тех сферах, которые не охвачены госрегулированием: фильмы, песни и т. д. То есть язык развивается лучше без участия государства, чем с его помощью.



19 апр. 23