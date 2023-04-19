 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.04.2023
00:39  Русский язык для Казахстана – безальтернативен, - Данияр Ашимбаев
Среда, 19.04.2023
20:39  В президенты США будет баллотироваться еще один из клана Кеннеди
20:06  Киргизия предлагает создать новую структуру в ЕАЭС. Для чего?
17:29  Воевать в УкрАрмии записалась действующая депутатка Парламента Швеции Каролин Норденгрип. Под Полтаву ее....
17:27  Индия пошла на обгон Китая: демографический сдвиг геополитического значения
16:59  Законопроект о госязыке. Что ждет чиновников, не владеющих кыргызским? - Ж.Масалиева
16:05  Полный фэшн: в Алматы завершилась Неделя казахстанской моды

12:31  Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
12:25  Госбанк развития Кыргызстана возглавил Улан Сарбанов
12:21  Борьба палестинцев за свободу, ошибки Арафата, предательство Аббаса (история), - Али Хабуб
12:17  Бектур Алиев возглавил "Коммерческий банк Кыргызстан" (Mbank)
12:14  Экономические санкции одновременно неэффективны и жестоки, - Тед Карпентер
12:01  В России отменили концерт казахстанского рэпера, поддержавшего ВСУ
11:56  Разворот России на Восток лишил "Большую семерку" мирового лидерства, - Ольга Самофалова
11:23  В Узбекистане началось досрочное голосование на конституционном референдуме
10:49  В миллиардных хищениях подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана
09:37  Казахстан и Время большого транзита, - Н.Кузьмин
09:22  В Киргизии опять переименовывают села
09:13  "Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись", - президент Токаев
08:07  Осквернение Корана в России расследуется. Провокация укров? - НГ
00:56  Европа в огне. Почему западные столицы охватили массовые протесты, - Т.Козуб
00:35  Учитель избил учительниц в школе в Сурхандарье (видео)
00:25  Шагнуть за порог глобального мира, - Дм.Евстафьев
00:18  Угроза безопасности США: В Нью-Йорке обнаружили отделение тайной китайской полиции
00:12  Центральная Азия – стратегический тыл Вашингтона, - Сергей Кожемякин
00:05  В Пакистане китайцев приучают бояться Всевышнего. Виновным в богохульстве грозит смерть, - НГ
00:04  В мировой энергетике произошел перелом. Рост потребления ископаемого топлива прекратился
00:03  Зеркало друг для друга Как Россия воспринимала Османскую империю в XVIII и XIX веках, - Виктор Таки
Вторник, 18.04.2023
22:14  Популярный западенец укр-нацист и депутат Рады Барна погиб на фронте
21:25  Непомнящий вновь вышел вперед в матче за шахматную корону, обыграв Дин Лижэня в седьмой партии
20:31  Рухнет быстро и в хлам... Польский ясновидящий Яцковский предвещает катастрофу мировой экономики
20:27  Запад подыскивает нового президента для Украины: озвучены три кандидатуры
20:09  Экологический идиотизм. Германия закрыла последнюю АЭС
19:24  Темная сторона глобализации. Кто управляет мировыми процессами, - Андрей Фурсов
13:25  "Мускулы" талибов. Афганское радикальное движение стремится создать огромную армию
13:21  Настал черед войны за Тайвань? - Эге Догач Эрдоган
13:16  Бербок (МИД Германии) в Пекине изрядно насмешила китайских товарищей, - Чжу Юйфан
13:11  Ворух - наш! Таджики нашли карту 1924 года, по которой граница с Кара-Киргизией проходит по другому
13:08  Депутаты Токмакского горсовета (Киргизия) Чокаев и К. создали ОПГ и отбирали бизнес
13:05  Путин с иконкой в руках прибыл на фронт под Луганск
10:19  В Казахстане идут аресты лидеров "Народного совета". Обвинены в русском сепаратизме
10:11  Когда (никогда?) в Казахстане появится хороший интернет? - А.Бектенова
09:05  МосСуд. Политолог-педофил Кара-Мурза, несмотря на вой иностранных послов, получил "четвертак" за измену Родине
08:56  Тенге включен в России в список валют "недружественных стран"
08:43  Я - тучка... тучка... Разворовавшая "Казаэронавигацию" мафия Нигматулиных прячет концы в небо
08:31  Котел с дыркой. Риддерская ТЭЦ (Казахстан) опять сломалась
08:27  КазВласти легализируют дипмиссию АфганТалибана
08:18  Арабы наносят США стратегическое поражение. США теряют влияние с прекращением войн, - Г.Мирзаян
07:59  О продовольственной безопасности Евразийского региона, - В.Чушкин
07:51  Алим Байел послан послом Казахстана в Баку
06:32  Задержан по признакам коррупции мэр кыргызского Токмака Урмат Самаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Русский язык для Казахстана – безальтернативен, - Данияр Ашимбаев
00:39 20.04.2023

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ КАЗАХСТАНА – БЕЗАЛЬТЕРНАТИВЕН
Языковой вопрос в Казахстане решается только двумя методами – запретительным или бюджетным. Проблема в том, что запретительный метод не работает, а бюджетный – не контролируется. Об этом в продолжении интервью для Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

– В Концепции развития языковой политики Казахстана предлагается использовать опыт Малайзии. В качестве аргумента приводят демографические показатели. Можно ли провести параллели с ситуацией в Казахстане?

– Нет. Во всех госпрограммах и концепциях отмечаются демографические изменения. В Казахстане численность казахов растет последние десятилетия. При этом славян, говорящих на казахском языке, можно пересчитать по пальцам.

Материалы по теме: Ашимбаев: Концепция языковой политики Казахстана написана с двумя целями

Но в Концепции приводятся данные, что более 80 % населения владеют государственным языком. В то же время, по данным национальной переписи населения, которая в этой Концепции не была процитирована, казахским языком в принципе не пользуется порядка 40 % населения. То есть данные уже противоречат друг другу.

В действующей госпрограмме развития языков указано, что русский язык доминирует при запросах в интернет-поисковиках, при просмотре сайтов, при пользовании банкоматами, при обращении в госорганы и так далее. Можно сколько угодно развивать терминологию, но эта терминология мало кому известна.

Упор до сих пор делается на сайты, которые никто не посещает, и книги, которые никто не покупает и не читает. Заметьте, спросом более или менее пользуется не собственный, а опять-таки переводной контент. Поэтому мы оказываемся в ситуации, что ни для взрослых, ни для детей контента на государственном языке не достаточно. А тот контент, который есть, – неконкурентоспособен.

Языковой вопрос сегодня относится не столько к сфере русско-казахских отношений, сколько к внутриказахской. Немалая часть казахов – полностью русскоязычная, значительная часть – двуязычная.

И это все, в силу отсутствия именно письменного контента на государственном языке, отсутствия большого запроса на него и при наличии тех же онлайн-переводчиков, приводит к тому, что казахский язык становится "безписьменным языком". Сейчас вместо смс-сообщений большим спросом пользуются голосовые сообщения и видеосообщения. То есть аудио- и видеоконтент вытесняют контент письменный. И закрепить знание языка будет довольно сложно.

Читайте также: Языковая Концепция Казахстана: переход на латиницу снова откладывается

– Изменилось ли положение русского языка в Казахстане за последние 5-7 лет?

– Я не могу сказать, что оно ухудшилось. Напротив, видно, что востребованность русского языка растет. Примером может служить неоднократное обсуждение вопроса, что родители, отдающие детей в казахские школы, через какое-то время их забирают и отдают в русские школы. Потому что в них лучше и качество учебников, и, как правило, качество преподавания.

Как бы ни оспаривался тезис, что казахоязычное образование слабее русскоязычного, в обществе такое мнение довольно распространено.

– То есть, если отбросить публичную риторику об уважении к истории страны и построении многоязычного государства, можно сделать вывод, что Казахстану русский язык необходим?

– Он не то чтобы необходим, он безальтернативен. Как я уже говорил, благодаря отработанной российской системе переводов мы получаем все практически в готовом виде.

Те же либералы и национал-патриоты, выступающие против России, активно пользуются соответствующей литературой, публикуемой на русском языке. Не говоря уже о том, что большую часть своего "антиколониального" запала они выдают опять-таки на русском.

В Концепции, которую мы обсуждаем, тоже есть боль от того, что законы принимаются на русском языке, а потом переводятся на казахский. И мне в этой связи очень интересно: а на каком языке готовилась сама эта Концепция? Ее текст позволяет предположить, что как минимум две трети документа писалось изначально на русском языке.

Материалы по теме: Казахстан готовится к информационной обороне

– Несколько лет назад в Казахстане проходила акция "языковые патрули", которая обернулась большим скандалом. Что предпринимает Астана, чтобы избежать подобных инцидентов?

– Была принята масса требований по оформлению вывесок, плакатов, чеков и так далее. Сделать это было несложно, но внедрение этих требований осуществляется исключительно в виде проверок и штрафов.

Каких-то методических пособий по оформлению наружной рекламы или меню в ресторанах нет. Эффективнее было бы разработать единый глоссарий, единые требования к оформлению, чтобы люди не мучились.

Кроме того, надо понимать, что процент владения казахским литературным языком, даже среди казахоязычной аудитории довольно низкий.

Разговорный язык в оформлении не используешь. Про подходы к работе с терминологией промолчу. Даже в Концепции указано, что государственная терминологическая комиссия разработала несколько десятков тысяч новых терминов. А где их найти? Насколько они внедрены в оборот – сведений об этом очень мало.

Помните, еще экс-президент Нурсултан Назарбаев ругался, что придумали термины "ғаламтор" (интернет. – Прим. Ia-centr.ru) и "әуежай" (аэропорт. – Прим. Ia-centr.ru). И только после его критики эти слова более-менее вошли в обиход. Но тем не менее до сих пор людям проще понять слово "интернет", чем "ғаламтор", тем более интернет – слово международное. Поэтому давайте сначала сделаем понятную методику того, какие термины являются официальными, а потом уже будем требовать их использования.

В свете всех существующих проблем – плохого качества учебников, низкого уровня и качества преподавания, отсутствия литературы, контента, науки и т. д. – казахско-русское двуязычие является вариантом безальтернативным.

– В экспертном сообществе есть мнение, что языковой вопрос является частью национал-популистской риторики отдельной группы политиков в Казахстане. Как обстоит дело в реальности?

– На сам деле, так и есть. Языковой вопрос вызвал немало конфликтов даже в той же национал-популистской среде. Но языковой вопрос масса населения к своим приоритетам не относит.

В Казахстане почему-то многие считают, что с увеличением доли казахов всех будут волновать исключительно вопросы языка, традиций, культуры и так далее. Но народ, вне зависимости от национальности, прежде всего волнуют вопросы социально-экономические и бытовые. Но радетели ускоренного внедрения языка этого не понимают.

Они языковой вопрос решают только двумя методами – запретительным или бюджетным. Но запретительный метод в наших условиях не работает, а бюджетный – не контролируется.

И заметьте, несмотря на то, что у нас много различных программ по развитию языка, язык развивается в основном в тех сферах, которые не охвачены госрегулированием: фильмы, песни и т. д. То есть язык развивается лучше без участия государства, чем с его помощью.

19 апр. 23

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681940340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса и руководство "Шеврон" обсудили вопросы социальной ответственности компании
- Кадровые перестановки
- 257 тыс тонн удобрений получат аграрии на проведение посевной
- Большой национальный нагоняй: за что 19 апреля достанется кабмину
- Время большого транзита
- В Генпрокуратуре обсудили вопросы долевого строительства
- Пути решения проблем прохождения службы в армии обсудили в Сенате
- Министр энергетики РК и Генеральный директор МАГАТЭ в Астане подписали Страновую рамочную программу (Country Programme Framework)
- Антикор Кызылординской области выявил многомиллионные хищения в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  