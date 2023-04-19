Пересортировка человечества. Что скрывает "мир без границ", - Андрей Фурсов

00:47 20.04.2023 Пересортировка человечества

Что скрывает "мир без границ"



Андрей Фурсов

19.04.23



Идеологи глобализации говорят о том, что глобализация дает возможности абсолютно всем… Не нравится тебе в своей стране, ты можешь поехать в другую страну и начать там карьеру. То есть мир открыт абсолютно перед всеми. Но на самом деле, естественно, это лукавство. Потому что именно глобализация резко усиливает разрыв между богатыми и бедными, и между теми, у кого есть возможности, и у кого их нет.



Неслучайно Зигмунт Бауман в работе о глобализации написал: "Да, многие люди, которые раньше не имели возможности перемещаться по земному шару, получают эту возможность в качестве бродяг и беженцев". В качестве бродяг и беженцев. Да, естественно, есть туристы, есть богатые люди, которые перемещаются из страны в страну. Но есть те, кто перемещается в качестве мигрантов, которые не могут найти себе не только работу, но и пропитание в своих странах. И в этом отношении у глобализации два таких лика. Глобализация резко увеличивает разрыв между богатыми и бедными.



И поэтому тот же Зигмунт Бауман ввел очень два интересных таких понятия, "глобалы" и "локалы". Глобализация разводит людей в две группы: глобалы – это те, кто спокойно перемещаются по планете. А локалы, если убрать мигрантов, это те, кого она как раз лишает возможности перемещаться по планете. В 1984 году стали использовать термин "глокализация". Потому что у глобализации два аспекта. Если в доглобальную эпоху главная поляризация идет между государственным и региональным уровнями, то в эпоху глобализации эти два уровня, государственный и региональный, оказываются зажаты между глобальным и локальным. И вот эти два уровня становятся совершенно доминирующими.



Сжатие пространства отменяет течение времени. Население первого мира живет в вечном настоящем, переживая последовательность эпизодов, гигиенически отделенных от прошлого и будущего. Здесь люди постоянно заняты и постоянно испытывают нехватку времени. Население третьего мира раздавлено бременем обильного, избыточного и бесполезного времени, которое нечем заполнить. В их времени "ничего никогда не происходит". Они не "контролируют" время - но они и контролируются им в отличие от их предков, живших в соответствии с безличным ритмом фабричного времени. Они могут лишь убивать время - по мере того как оно медленно убивает их.



Население первого мира живет во времени; пространство для него не имеет значения. Именно подобный опыт Жан Бодрийяр зафиксировал в образе "гиперреальности", где виртуальное и реальное неразделимы. Население третьего мира, напротив, живет в пространстве - тяжелом, вязкосопротивляющемся, которое связывает время и делает его неподконтрольным людям. Время последних пусто и бесструктурно. Только виртуальное, телевизионное время имеет структуру - "расписание". Остальное время монотонно, оно бесследно утекает.



Жители первого мира - глобальные бизнесмены, менеджеры культуры, ученые - передвигаются легально, второго - нелегально; первые - "туристы жизни", вторые - бродяги, причем последним не дано превратиться в первых. Глобальный мир - это мир туристов, мир без бродяг - это утопия мира туристов.



Те, кто живут на локальном уровне, не имеют возможностей к развитию. По очень простой причине… Смотрел выступление одного нашего депутата, который рассказывал про Филиппины, он ездил с делегацией от Думы. И он говорит, что даже кокосовые пальмы теперь принадлежат на Филиппинах транснациональным корпорациям. Людям, которые живут там, не принадлежит практически ничего. И как люди выживают? Если родился мальчик – это большое горе, говорит депутат, потому что из мальчика ничего не сделаешь. А девочку можно отправить в богатую страну в качестве няни, в качестве стриптизерши, в качестве проститутки… Но девочек рождается половина. Поэтому сейчас на Филиппинах развернулась кампания. Мальчику начинают подсовывать игрушки для девочек. И если он проявляет интерес, то в 14 лет ему делают операцию, удаляют два ребра, чтобы была талия. Кооперируются 6-7 семей, скидываются на операцию, и этот мальчик… Теперь уже не мальчик. И он будет их кормить в течение 15-20 лет. Это единственный доход для многих. На Филиппинах 115 миллионов человек! У них нет собственности, у них нет работы. То есть практически это такой "пикник на обочине цивилизации". И я думаю, что в этом отношении Филиппины – не единственная страна в мире. Скажем, есть Бразилия, где люди выживают с помощью криминала. Просто там криминализация есть форма социальной организации.



Все это произошло буквально за последние 40 лет. Это говорит о том, что глобализация, если говорить всерьез, это отсечение от общественного пирога 80-90% мирового населения. Это пересортировка человечества, это выбрасывание миллиардов, которые не вписываются в рынок. У нас так Чубайс мыслил в девяностые: "Кто не впишутся в рынок - вымрут". Постиндустриальной системе не нужен ни большой рабочий класс, ни большой средний класс. Ей вообще не нужно много населения. Поэтому одна из главных задач мировой капиталистической верхушки- это сокращение населения планеты. Фактически речь идет о геноциде.



Глобализация политико-экономически оказывается совершенно иной вещью, нежели представляли ее идеологи. Я в последнюю свою поездку в Лондон купил книжку "Теории глобализации". Читаешь и просто хочется жить в мире глобализации, потому что перспективы фантастические. Это как с Болонской системой. Вы знаете один из главных аргументов в пользу Болонской системы? Путешествия по ВУЗам. Сегодня ты можешь учиться в Праге, в следующем семестре – в Эдинбурге, потому что везде одинаковая программа. Социологические исследования показали, что студенты действительно ездят, примерно на 5-6 недель. Но толком не учатся, а числятся, это такой вид туризма. К образованию это никакого отношения не имеет, просто позволяет студентам болтаться из страны в страну. Болонская система, уничтожая университеты, работает в том же направлении, что и глобализация в целом. А мишенью глобализации объективно является уничтожение общества Модерна.



Возвращаясь к видео про Филиппины. Депутат рассказывал про учебники, по которым они учатся. Конструкция мне очень напомнила американский учебник "Global studies", это комбинация географии, истории и антропологии. То есть понемножку обо всем. Когда Филиппины только стали свободной страной, у них была относительно нормальная система образования. Но потом они постепенно стали упрощать. По той же логике, как у нас в начале 90-х говорили: "Зачем человеку, который заканчивает 10-й класс и идет шофером, знать 25 бензольных соединений? Не надо ему знать! Давайте химию уберем…" И т.д. Кстати, обратите внимание, что вместе с глобализацией во всем мире произошло резкое упрощение образования. И это совершенно неслучайно.



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Комментарии



Александр Кандараков 19 апреля 2023 в 02:58

"...Кто не впишутся в рынок - вымрут". Постиндустриальной системе не нужен ни большой рабочий класс, ни большой средний класс."

Так что же делать нам, россиянам?

Ведь невозможно отказаться от внедрения цифровых технологий (роботизации) производства и услуг. Это требование прогресса. Для России же это путь к сохранению суверенитета в самом широком смысле. Включая суверенитет государственности.

Вместе с тем роботизация производств и сервисов неизбежно влечет массовое сокращение рабочих мест для людей.

Что же делать ?

Россия может избежать массовой люмпенизации населения, более того, создать условия для преодоления демографической "ямы" если примет программу возрождения хуторского хозяйства. Разумеется с использованием всех преимуществ которые могут дать цифровые технологии "новым аграриям".

Уникальность России - ее необъятные свободные пространства в Сибири и на Дальнем Востоке...



Александр Кандараков 19 апреля 2023 в 03:01

Эти пространства, так или иначе, надо заселять.



Михаил-125 Шталь-866 19 апреля 2023 в 12:26

" Эти пространства, так или иначе, надо заселять."

Кому надо ? Если бы это действительно было бы необходимостью, их бы заселяли или компании, или индивидуалы, или гос структуры. Видимо не надо.



Евгений-511 Волобуев-311 19 апреля 2023 в 08:19

"...Кто не впишутся в рынок - вымрут". Постиндустриальной системе не нужен ни большой рабочий класс, ни большой средний класс."

Вымирают те, кто не идет в следующую формацию, в коммунизм, дверь в которую открыла величайшая формационно образующая подвижка отмена золотопаритетности денег в 1976 году, выведшая человечество на экспоненциальное коммунистическое развитие.

Все остальное: от тупости, безграмотности, глупости.

Всегда была такая паника при смене формаций. Вспомните луддитов. Фурсов и Кандараков - это современные луддиты.



Александр Кандараков 19 апреля 2023 в 18:42

Помнится, из детства, самое бесхитростное объяснение что есть коммунизм.

"При коммунизме денег не будет..."

Отсюда получается, что маниакальная убежденость тов. Волобуева что отмена золотопаритетности денег, то есть замена золотой монеты на бумажные купюры, действительно вывело человечество на столбовую дорогу в коммунизм. Ведь бумажные денежные знаки, являтся условными деньгами и то лишь до той поры, пока государство позволяет этим бумажкам исполнять функцию обменной стоимости. Именно поэтому всякое крушение государства автоматически приводит к обесцениванию бумажных денег. В тоже время золото остается ценностью.

Сегодня мировая финансовая система, усилиями ее "капитанов", идет к тому, чтобы отменить и бумажные деньги. Вместо них человечеству предлагается перейти на безналичные, цифровые, виртуальные деньги, которые будут числиться и иметь хождение в интернет пространстве, что делает их не только условными, но и неосязаемыми. Нереальными.

По сути деньги исчезнут и благосостояние индивида, семьи или компании будет исчисляться цифрами существующими только в электроно-виртуальном виде.

И их можно будет называть: "баллами", "очками", "палочками трудодня" и, даже, а почему бы и нет, - деньгами. Давать им имена собственные - новые: "биткоин", "крипто", "бздык", или старые: "рубль", "доллар", "гульден", "лира", "пиастр"... но это ни коим образом не изменит их сути - допущенная условность существующая только в интернет пространстве.

Реальные деньги, в виде золотой, серебряной, медной монеты, на худой конец - бумажные - исчезнут... Их отменят, как отменили обеспеченность золотом бумажных денежных знаков.

Денег не будет, следовательно наступит коммунизм! "Каждому по потребности".

Возрадуйтесь, Волобуев.

Правда остается открытым вопрос: кто будет определять меру потребности...?

Впрочем это "неважно".

Единственно что удивляет, это то что мистер Гейтс приобрел ранчо - нехилый такой земельный надел, где с удовольствием занимается натуральным хозяйством.

С чего это, вдруг...



Михаил-125 Шталь-866 19 апреля 2023 в 11:14

Капитализм это стихия личного интереса, интереса преумножения, интереса расширения. Практически любое государство (властное ядро) стремится расширить свои границы, расширить свое влияние в идеале до мирового господства, создавая пространство без границ, без иных "государств" и "суверенитетов". Те, у кого есть ресурсы, осуществляют экспансию, у кого нет, поглощаются. Такова логика власти.

Надо полагать, что "капитал" живет по тем же законам и глобализация в логике его развития. Остановить этот процесс не возможно, как невозможно раздробить раковую опухоль на отдельные "суверенные", "цивилизационные, архаичные" очаги. Остановить процесс может только удаление опухали. То есть сменой социально-экономической формации.



Виктор Хонин 19 апреля 2023 в 15:49

Михаил Шталь: "Капитализм это стихия личного интереса, интереса преумножения, интереса расширения. … …капитал" живет по тем же законам и глобализация в логике его развития. ... Остановить процесс может только удаление опухали. То есть смена социально-экономической формации".

Глобализация – это процесс взаимодействия и интеграции (объединения) между людьми, компаниями и правительствами по всему миру. Какие люди, компании и правительства токая и глобализация.



Виктор Хонин 19 апреля 2023 в 16:01

Андрей Фурсов: "Пересортировка человечества"

В Евангелии говорится:

"31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,

32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;

33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.

34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:

35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;

36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?

40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:

42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;

43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.

44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" (Мф. 25: 31 -46). Источник - завтра

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