Пол Робертс: В современной Америке эксплуатация страшнее, чем в средневековой Англии

07:21 20.04.2023

Пол Робертс: В современной Америке эксплуатация страшнее, чем в средневековой Англии

Рональд Рейган не смог покончить с рабством, а после него никто и не пытался

Пол Робертс



Точно так же, как евреи претендуют на исключительность в качестве жертвы Холокоста во время Второй мировой войны, несмотря на то, что немцев погибло больше, а русских во много раз больше, и это был опыт геноцида для ряда этнических групп, чернокожие американцы утверждают, что они единственные жертвы рабства - несмотря на тот исторический факт, что все расы порабощались, как правило, себе подобными. Рабство черных, например, возникло в результате войн за рабство между африканскими племенами.



В течение 40 лет, а может быть, и дольше, я подчеркивал, что во всех странах, где есть подоходный налог, в рабстве находится каждый, кто зарабатывает. В Америке рабство было официально узаконено с помощью подоходного налога в 1913 году. Люди не понимают, что они рабы, потому что они думают о рабстве как о привязанности к определенному месту, но в прежние времена рабства все были привязаны к определенному месту - как свободные люди, так и рабы. Путешествие было делом медленным и трудным. Тогда не было ни машин, ни самолетов.



Историческое определение рабства не имеет отношения к ограничениям на передвижение. Определение раба: человек, который не владеет своим собственным трудом. Когда человека захватывают в плен, обращают в рабство и продают, то покупатель покупает труд раба. Конечно, не весь труд раба, поскольку часть труда раба шла на его собственное содержание. Труд раба сверх того, что было необходимо для его содержания, начислялся в пользу владельца раба и составлял налог на труд раба.



"Свободный труд", по определению Карла Маркса, был трудом, освобожденным от феодальных повинностей, которые налагались путем огораживаний*. До огораживания, создавшего рынок труда, и роста товарного труда, необходимого для капитализма, большинство населения были крепостными, привязанными к земле. Крепостные имели права пользоваться землей, а лорды имели права пользоваться трудом крепостных. Ставка налога на труд крепостных не могла подняться выше 30%, потому что технология и, следовательно, производительность труда были низкими, и крепостные не могли воспроизводить себя, если присваивалось более 30% их труда.



Сегодня предельная ставка подоходного налога в сочетании с налогом на социальное обеспечение и медицинскую помощь для одиноких лиц, зарабатывающих от 44 726 до 95 375 долларов [в год], составляет 37,3%. До снижения предельных налоговых ставок Рейганом самая высокая ставка налога на заработанный доход составляла 50%, а на инвестиционный доход, называемый "незаработанным доходом", - 70%.



Жестокий факт заключается в том, что сегодня в "свободной Америке" основная масса населения владеет меньшим количеством своего труда, чем средневековые крепостные, а люди с более высоким доходом до прихода Рейгана владели меньшим количеством своего труда, чем рабы XIX века на плантациях Юга.



Можно было бы подумать, что мой анализ понравится либертарианцам и консерваторам, но я никогда не слышал ни слова ни от того, ни от другого лагеря. Можно было бы подумать, что мой анализ особенно понравится программам изучения чернокожих и чернокожим активистам, поскольку он показывает, что рабство не ушло в прошлое, а продолжается и сегодня.



Но нет ни слова. Возможно, люди, даже ученые, настолько погрязли в выдумках и придерживаются официальных нарративов и политкорректности, что больше не могут мыслить. Или, возможно, думать об этом слишком опасно, поскольку в результате можно оказаться за пределами одобренных нарративов и подвергнуться дисциплинарным взысканиям.



В Америке, чем меньше вы зарабатываете, тем менее вы порабощены. Но никто из добытчиков, зарабатывающихся себе на жизнь своим трудом, никуда не бежит. Даже не состоящее в браке лицо, получающее налогооблагаемый доход в размере от 0 до 11 000 долларов в год, должно отчислять более 10% в пользу налоговой службы министерства финансов США.



* Огораживания (англ. Enclosures, inclosure) - насильственная ликвидация общинных земель и обычаев в Европе на раннем этапе развития капитализма. Данная практика приводила к обнищанию сельского населения и его выселению в города; обезлюдевшие сельскохозяйственные угодья отдавались под выпас скота. Наибольшего размаха огораживания достигли в Британии в XV-XIX веках. В меньшей степени были характерны для Германии, Нидерландов и Франции. Марксизм относит огораживания к проявлениям первоначального накопления капитала.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".



Перевод Сергея Духанова

19 апр. 23