Казахстан пополняет танкерный флот

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Казахстан намерен вдвое нарастить флот для поставок нефти в обход России
19 апреля 2023
Национальный морской перевозчик Казахстана "Казмортрансфлот" планирует закупить в 2023 году у производителя из ОАЭ два нефтяных танкера полезным объемом 8 тысяч тонн. Новость об этом комментирует Telegram-канал "Суверенная экономика".
Танкеры планируется использовать для перевозок по Каспийскому морю. В настоящее время на маршруте работают три судна по 12,4 тысячи тонн каждое.
Новые корабли призваны диверсифицировать поставки нефти за рубеж. Сейчас 80% объемов проходит через Россию. За 2022 год прокачка составила более 60 млн тонн. Новороссийский трубопровод в прошлом году несколько раз останавливался на ремонт, поэтому Казахстан начал думать об альтернативных путях.
Так возник маршрут в обход России через Каспий. Из Актау продукция морем отправляется в Азербайджан. Далее нефть прокачивается через трубопровод "Баку - Тбилиси - Джейхан" (БТД) с возможностью поставок в Европу по Черному морю. Однако пока что это не выглядит как полноценная замена российского маршрута. В планах на 2023 год отправить всего 1,5 млн тонн нефти.
Пока что поставки по Каспию обходятся почти в три раза дороже, чем через Россию. Для наращивания объемов и удешевления транспортировки требуются большие инвестиции: необходимо углубить дно Каспийского моря, расширить порт в Актау и модернизировать трубопровод БТД. Кроме того, долгосрочные контракты с российскими компаниями работают по схеме "качай или плати", поэтому перенаправлять большие объемы нефти сейчас невыгодно.
Аналитики Argus оценили общую мощность поставок казахского черного золота в обход России примерно в 20-25 млн тонн в год. В агентстве отмечают серьезный недостаток инфраструктуры, нехватку транспорта и большие логистические издержки.
Астана планирует наращивать добычу, так что тренд на диверсификацию будет развиваться. У России нет задачи перекачивать через себя всю нефть постсоветского пространства. Однако тенденции намеренного "обхода" России, даже несмотря на издержки, настораживают. Страны Средней Азии не без помощи Запада выходят из нашей зоны влияния. По этой причине нам нужно активизировать политику сотрудничества в этом направлении.