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|Макрон получил яйцом в лоб. Эльзасский инцидент
07:36 20.04.2023
Эммануэль Макрон получил яйцом в лоб
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с жителями столкнулся с негативной реакцией по поводу его пенсионной реформы. Неизвестный бросил в главу государства куриное яйцо, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел во французском городе Эльзас. Охрана пыталась накрыть президента телом, но было слишком поздно: яйцо разбилось о лоб французского лидера.
Egg was thrown at French President Macron pic.twitter.com/5ZuvNgNkuX
- Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) April 19, 2023
Макрон не впервые сталкивается с подобным. В сентябре 2021 года в кулуарах Международной ярмарки общественного питания и гостеприимства в Лионе Макрон прогуливался по выставке и в него бросили яйцо. Оно попало в плечо и не разбилось. Службы безопасности сразу же схватили нападавшего.
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет. С самого создания законопроект был принят в штыки гражданами Франции, по стране прошли десятки демонстраций и митингов.
Ирина Лукичева