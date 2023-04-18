 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.04.2023
07:44  Эр-Рияд превращается из врага Дамаска в его адвоката, - Равиль Мустафин
07:41  По стопам Саладина: Эрдоган объединяет турок и курдов, - Петр Македонцев
07:39  Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав
07:36  Макрон получил яйцом в лоб. Эльзасский инцидент
07:33  США против ОДКБ: главный вызов на фоне традиционных рисков, - Елена Ларина
07:26  Казахстан пополняет танкерный флот
07:21  Пол Робертс: В современной Америке эксплуатация страшнее, чем в средневековой Англии

00:47  Пересортировка человечества. Что скрывает "мир без границ", - Андрей Фурсов
00:39  Русский язык для Казахстана – безальтернативен, - Данияр Ашимбаев
00:24  Если западная цивилизация погибнет, считайте это самоубийством, - Джерард Бейкер
00:23  Доллар сдает позиции, но до 2030 года продержится
00:20  США несут новые геополитические потери, - В.Никифорова
00:11  Бандеровцы продолжают осаду Киево-Печерской лавры
00:03  Индия намерена стать главной в XXI веке, - В.Скосырев
00:02  Федеральный резерв США запускает печатный станок и засасывает мусор, - В.Катасонов
00:00  Куда движется НАТО. Новые угрозы для России, - Владимир Овчинский
Среда, 19.04.2023
23:20  Токаев подписал закон о децентрализации КазВласти. Отъехали 21 функции
20:39  В президенты США будет баллотироваться еще один из клана Кеннеди
20:06  Киргизия предлагает создать новую структуру в ЕАЭС. Для чего?
17:29  Воевать в УкрАрмии записалась действующая депутатка Парламента Швеции Каролин Норденгрип. Под Полтаву ее....
17:27  Индия пошла на обгон Китая: демографический сдвиг геополитического значения
16:59  Законопроект о госязыке. Что ждет чиновников, не владеющих кыргызским? - Ж.Масалиева
16:05  Полный фэшн: в Алматы завершилась Неделя казахстанской моды
12:31  Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
12:25  Госбанк развития Кыргызстана возглавил Улан Сарбанов
12:21  Борьба палестинцев за свободу, ошибки Арафата, предательство Аббаса (история), - Али Хабуб
12:17  Бектур Алиев возглавил "Коммерческий банк Кыргызстан" (Mbank)
12:14  Экономические санкции одновременно неэффективны и жестоки, - Тед Карпентер
12:01  В России отменили концерт казахстанского рэпера, поддержавшего ВСУ
11:56  Разворот России на Восток лишил "Большую семерку" мирового лидерства, - Ольга Самофалова
11:23  В Узбекистане началось досрочное голосование на конституционном референдуме
10:49  В миллиардных хищениях подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана
09:37  Казахстан и Время большого транзита, - Н.Кузьмин
09:22  В Киргизии опять переименовывают села
09:13  "Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись", - президент Токаев
08:07  Осквернение Корана в России расследуется. Провокация укров? - НГ
00:56  Европа в огне. Почему западные столицы охватили массовые протесты, - Т.Козуб
00:35  Учитель избил учительниц в школе в Сурхандарье (видео)
00:25  Шагнуть за порог глобального мира, - Дм.Евстафьев
00:18  Угроза безопасности США: В Нью-Йорке обнаружили отделение тайной китайской полиции
00:12  Центральная Азия – стратегический тыл Вашингтона, - Сергей Кожемякин
00:05  В Пакистане китайцев приучают бояться Всевышнего. Виновным в богохульстве грозит смерть, - НГ
00:04  В мировой энергетике произошел перелом. Рост потребления ископаемого топлива прекратился
00:03  Зеркало друг для друга Как Россия воспринимала Османскую империю в XVIII и XIX веках, - Виктор Таки
Вторник, 18.04.2023
22:14  Популярный западенец укр-нацист и депутат Рады Барна погиб на фронте
21:25  Непомнящий вновь вышел вперед в матче за шахматную корону, обыграв Дин Лижэня в седьмой партии
20:31  Рухнет быстро и в хлам... Польский ясновидящий Яцковский предвещает катастрофу мировой экономики
20:27  Запад подыскивает нового президента для Украины: озвучены три кандидатуры
20:09  Экологический идиотизм. Германия закрыла последнюю АЭС
19:24  Темная сторона глобализации. Кто управляет мировыми процессами, - Андрей Фурсов
13:25  "Мускулы" талибов. Афганское радикальное движение стремится создать огромную армию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав
07:39 20.04.2023

казахстанцы будут платить налоги за дикорастущие травы Фото: Zakon.kz
Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, казахстанцы с 1 января 2024 года будут платить налоги за пользование лесными и растительными ресурсами, сообщает Zakon.kz.
Это предусматривает глава 69 Налогового кодекса.

В частности, предусматривается плата за лесные пользования за следующие виды лесных пользований на участках государственного лесного фонда:

заготовка древесины;
заготовка живицы и древесных соков;
заготовка второстепенных древесных ресурсов (коры, ветвей, пней, корней, листьев, почек деревьев и кустарников);
побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба скота, мараловодство, звероводство, размещение ульев и пасек, огородничество, бахчеводство, садоводство и выращивание иных сельскохозяйственных культур, заготовка и сбор лекарственных растений и технического сырья, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и других пищевых продуктов, мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша);
пользование участками государственного лесного фонда для:
- культурно-оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей;

- нужд охотничьего хозяйства;

- научно-исследовательских целей;

пользование участками государственного лесного фонда для выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород и плантационных насаждений специального назначения.
Как пояснили в Комитете госдоходов МФ РК, если в настоящее время налогообложению подлежат объекты находящиеся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды), то со следующего года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений.

Местные представительные органы (маслихаты) областей, городов республиканского значения и столицы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.

При этом право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений.

Лица, осуществляющие заготовку (сбор) дикорастущих видов растений уплачивают плату в бюджет по месту заготовки (сбора) ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1681965540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса и руководство "Шеврон" обсудили вопросы социальной ответственности компании
- Кадровые перестановки
- 257 тыс тонн удобрений получат аграрии на проведение посевной
- Большой национальный нагоняй: за что 19 апреля достанется кабмину
- Время большого транзита
- В Генпрокуратуре обсудили вопросы долевого строительства
- Пути решения проблем прохождения службы в армии обсудили в Сенате
- Министр энергетики РК и Генеральный директор МАГАТЭ в Астане подписали Страновую рамочную программу (Country Programme Framework)
- Антикор Кызылординской области выявил многомиллионные хищения в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  