По стопам Саладина: Эрдоган объединяет турок и курдов, - Петр Македонцев

07:41 20.04.2023 19 апреля 2023



Президентские и парламентские выборы в Турции, намеченные на 14 мая, отразятся на ситуации на Ближнем Востоке. При этом подготовка нынешних властей Турции к выборам способствует фундаментальным изменениям в самом турецком обществе.



14 апреля президент Реджеп Тайип Эрдоган находился в Диярбакыре - неформальной столице турецких курдов. В тот день в главном городе турецких курдов были сданы 1 432 объекта социального жилья и 17 магазинов. Ликвидирующий последствия разрушительных землетрясений президент Турции очень много говорил в Диярбакыре о национальных отношениях. С одной стороны, Эрдоган с осуждением говорил об антикурдской политике властей кемалистской Турции, а с другой стороны, клеймил Рабочую партию Курдистана и движение "Хизмет" проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена.



И вот на этой волне Эрдоган открыл мечеть имени Селахаддина Эйюби, более известного под именем Саладина. Это событие можно считать поистине эпохальным. Во-первых, вместе с Эрдоганом в Диярбакыре находились лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели и глава партии курдов-исламистов HÜDA PAR Зекерия Япыджиоглу. То есть Эрдоган, отвергая антикурдскую политику прежних властей Турции, сумел объединить курдов-исламистов и приверженцев тюркско-исламского синтеза (еще до сближения с Эрдоганом Бахчели сделал идеологический крен в сторону тюркского национализма с сильным исламским компонентом).



Во-вторых, эпохальным можно назвать само открытие мечети, названной в честь Саладина, сына Айюба и племянника Ширкуха, двух курдов-военачальников, служивших правителю Халеба (Алеппо) Нур ад-Дину Махмуду. Саладин, будучи всемирно известным курдом, знаменит несколькими деяниями. В 1171 году после смерти последнего халифа из династии Фатимидов, исповедовавшей исмаилизм (одно из ответвлений шиизма), он захватил власть в Египте и укрепил в нем ислам суннитского толка. Признав себя сюзереном халифа из династии Аббасидов, в 1175 году Саладин получил от него титул султана Египта и Сирии.



На военном поприще в исламском мире Саладин знаменит тем, что в 1187 году он нанес ряд поражений крестоносцам и отбил у них Иерусалим. Для Турции же особенно важно, что в войске Саладина плечом к плечу сражались курды, арабы-бедуины и турки-сельджуки. Кроме того, именно при Саладине в Египте появились мамлюки - элитные кавалеристы-невольники тюркского или кавказского происхождения, лично преданные султану.



Таким образом, открывая мечеть, названную в честь Юсуфа ибн Айюба Салаха ад-Дина, Эрдоган дает понять, что при нем в Турции турки и курды будут жить в мире. Тем самым турецкие власти признают ошибки Ататюрка, который спас Турцию от кабального Севрского договора 1920 года, но при этом некоторыми своими реформами создал два опасных раскола в турецком обществе, а именно:



1) между турками и курдами;



2) между светской и религиозной частями населения.



Эрдоган же за долгие годы проделал огромную работу, стараясь преодолеть эти расколы. И нужно отметить, что многое ему удалось. Пошедшая на союз с ним партия курдов-исламистов HÜDA PAR была образована еще в 2012 году. До 2023 года она не шла на союз с эрдогановской Партией справедливости и развития. Однако то, что раньше было чем-то из серии фантастики, в 2023 году стало реальностью. Теперь глава партии курдов-исламистов вместе с Эрдоганом, Бахчели, министром юстиции Бокиром Боздагом, министром окружающей среды, урбанизации и изменения климата Муратом Курумом и министром внутренних дел Сулейманом Сойлу открывает мечеть имени Саладина в Диярбакыре.



Разумеется, курды, придерживающиеся левых взглядов, не оценят политику Эрдогана и отдадут свой голос за Партию демократии народов. Вместе с тем решение социально-экономических проблем в курдских регионах, наряду с ликвидацией дискриминации по национальному и религиозному признаку, увеличивает лояльность курдов по отношению к Турции, а вместе с ней и электоральную базу как эрдогановской партии, так и курдов-исламистов.



Нужно отметить, что программа партии курдов-исламистов во многом совпадает с внешнеполитическим курсом Эрдогана. Например, они не скрывали своей поддержки палестинского движения ХАМАС и выступали за выход Турции из Стамбульской конвенции. Не жалует HÜDA PAR и курдские партии Сирии, которых официальная Анкара считает ответвлениями Рабочей партии Курдистана.



Но что более важно, так это позиция курдов-исламистов во время второй карабахской войны в 2020 году. Уже 28 сентября 2020 года тогдашний лидер HÜDA PAR Исхак Саглам выступил однозначно в пользу Азербайджана, который при всесторонней поддержке Турции взял под свой контроль большую часть Нагорного Карабаха силовым путем.



В связи с этим стоит также обратить внимание на положение Диярбакыра, в котором находились Эрдоган и нынешний глава партии курдов-исламистов. Название Диярбакыр город получил только в 1937 году - в разгар антикурдской политики Ататюрка. Исторически же город назывался Амед, или Амид (а), причем под этим именем он упоминается в ассирийских источниках около 1300 года до нашей эры как столица арамейского государства. После этого Амида была в составе государства Ахеменидов, Селевкидов, Великой Армении, Римской империи, сасанидского Ирана. Около 640 года Амида вошла в состав Арабского халифата. Именно во времена арабского владычества в городе, где проживали армяне и ассирийцы, стали селиться курды. В 1096 году Амид оказался во владении турок-сельджуков, а после 1515 года в составе Османской империи. В 1915 году в результате преступной политики младотурецкого триумвирата в Амеде погибла большая часть христианского населения.



Характерно, что курды, ставшие большинством в городе только в начале XX века, даже сейчас называют Диярбакыр его древним арамейским названием - Амед. Видимо, дает о себе знать прошлое города, в котором чуть больше ста лет назад жили армяне и ассирийцы. В этой связи примечательно, что нынешний глава HÜDA PAR Зекерия Япыджиоглу, еще будучи первый раз главой партии, 29 апреля 2015 года высказался турецкой исламистской газете Yeni akit об "армянском вопросе". Глава партии курдов-исламистов тогда воспроизвел турецкий дискурс о событиях 1915 года. Хуже того, Япыджиоглу обвинил армян в том, что в 1915 году они действовали против курдов. То есть вслед за властями Турции HÜDA PAR отрицает геноцид армян в Османской империи 1915−1923 гг.



Слова, произнесенные лидером партии курдов-исламистов в 2015 году, - это не мнение одного человека, а позиция религиозных курдов, в том числе и тех, кто голосовал за эрдогановскую Партию справедливости и развития. Стоит ли в таком случае удивляться тому, что во время второй карабахской войны 2020 года абсолютное большинство граждан Турции, в том числе и курды, поддерживало Азербайджан? Более того, нужно прекрасно понимать, что проживающие в Турции греки, армяне и ассирийцы не представляют никакой политической угрозы для официальной Анкары из-за своей малочисленности. Поэтому официальная Анкара ликвидирует антикурдское наследие кемалистов, чтобы многочисленные курды были лояльными гражданами, стоящими на страже Турции и ислама суннитского толка. В этом и состоит стратегия Эрдогана, которая должна будет привести его к победе на выборах в мае.



Петр Македонцев Источник - eadaily.com

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