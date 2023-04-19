Эр-Рияд превращается из врага Дамаска в его адвоката, - Равиль Мустафин

07:44 20.04.2023

19.04.2023



Возвращения Сирии в Лигу арабских государств хотят на Ближнем Востоке далеко не все

Равиль Мустафин



Главу МИД Саудовской Аравии президент Сирии принял впервые за 12 лет.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан побывал в Дамаске, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Это первый визит в Сирию главы МИД королевства с тех пор, как были разорваны дипломатические отношения между странами в начале гражданской войны в 2011 году. В центре переговоров – шаги по достижению политического урегулирования, которое будет способствовать возвращению Сирии в лоно арабских государств.

По словам главы саудовского дипломатического ведомства, сирийцам необходимо как можно скорее создать подходящие условия для доставки помощи во все регионы страны и возвращения беженцев и перемещенных лиц. Предоставление людям возможности безопасно вернуться на родину, заявил принц бин Фархан, будет способствовать стабильности страны и региона. В свою очередь, Асад сказал, что "здоровые отношения между Сирией и Саудовской Аравией являются естественным состоянием… и эти отношения не только представляют интерес для двух стран, но отражают арабские и региональные интересы".



Поездке бин Фархана в Дамаск предшествовала встреча министров иностранных дел арабских стран 14 апреля в саудовской Джидде. Главным пунктом повестки было обсуждение возможности участия Башара Асада в предстоящем в следующем месяце саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдет в королевстве.



А 12 апреля в Джидде побывал с зондажным визитом глава МИД Сирии Фейсал Микдад. Перед встречей его саудовский коллега провел телефонный разговор со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсоном, в ходе которого обсуждались усилия по поиску политического разрешения сирийского кризиса. В целом саудовцы вместе с сирийцами фактически развернули самую настоящую кампанию, нацеленную на нормализацию отношений арабского мира с Дамаском и его возвращение в арабскую семью.



По итогам визита Микдада было опубликовано совместное саудовско-сирийское заявление, в котором стороны заявили о потеплении двусторонних отношений и приветствовали возобновление как предоставления консульских услуг, так и полетов гражданских самолетов между двумя странами. Была также отмечена важность расширения контроля государственных институтов над своей территорией с целью положить конец присутствию вооруженных формирований и внешнему вмешательству в сирийские дела.



Далеко не все арабские страны поддерживают идею нормализации отношений с Асадом. Входящий в число таких стран Катар считает, что условия, которые привели к исключению Дамаска из ЛАГ в 2011 году, еще не устранены. Доха также настаивает на том, что прежде чем принимать такие действия, арабы должны прийти к консенсусу. Власти Марокко недовольны тем, что Сирия с сочувствием относится к движению ПОЛИСАРИО, которое ведет борьбу за независимость Западной Сахары. Без особого энтузиазма, а то и откровенно негативно отнеслись к возвращению Сирии в ЛАГ Кувейт, международно признанное правительство Йемена и, как ни странно, Египет, который относился к Дамаску с нескрываемой симпатией.



Даже некоторые саудовские комментаторы выразили недовольство потеплением отношений с Сирией. Журналист Наваф аль-Кудайми раскритиковал Эр-Рияд "за восстановление отношений с низким режимом, который не контролирует четверть Сирии, уничтожил полмиллиона человек… десятки раз оскорблял Саудовскую Аравию и экспортировал наркотики". Другой саудовский журналист и сатирик Турки аш-Шахуб осудил визит Микдада в королевство и охарактеризовал сближение с Сирией как "провал саудовской роли в Сирии".



Тем не менее саудовское руководство продолжает идти на сближение с Сирией, несмотря на массу препятствий и возражений со стороны ряда арабских союзников, не говоря уже о яростном сопротивлении со стороны западных стран. Почему же Саудовская Аравия, для которой Сирия еще вчера была одним из главных врагов, сегодня превратилась в ее адвоката? Похоже, в Эр-Рияде надеются, что саудовско-сирийское примирение может в среднесрочной перспективе сделать кронпринца Мухаммеда бин Сальмана фигурой, способной хотя бы немного оторвать Сирию от Ирана. И если не увести Дамаск с иранской орбиты, то хотя бы изменить ее. В то же время дальнейшая изоляция Сирии, к чему фактически и призывают некоторые арабские страны, только усилит иранское влияние.



Дело еще и в том, что, несмотря на ирано-саудовскую нормализацию отношений, существующее между Тегераном и Эр-Риядом соперничество никуда не делось. Просто так никуда не денутся и обиды, копившиеся десятилетиями начиная с исламской революции 1979 года. Чтобы забыть на Востоке обиды, понадобятся века. Это во-первых.



Во-вторых, амбициозный кронпринц бин Сальман уже "без одной минуты" саудовский монарх. Будущий хозяин богатейшего королевства хочет встать во главе более широкой геополитической перестройки на Ближнем Востоке. Лежащая в руинах после долгой и изнурительной войны Сирия остро нуждается в средствах для восстановления страны. Она, как никакая другая, подходит для того, чтобы сделать из Мухаммеда "вселенского благодетеля", что обещает ему дополнительные очки, укрепление авторитета и влияния среди других арабов.



Не сумев лихим кавалерийским наскоком преодолеть сопротивление отдельных арабских лидеров, Дамаск и Эр-Рияд перешли к тактике точечных атак. Микдад на днях слетал в Алжир, чтобы поблагодарить президента Абдельмаджида Теббуна за поддержку не только в тяжелые годы, когда от Сирии отвернулось большинство арабских стран, но и за действенную помощь после разрушительного февральского землетрясения. Кроме того, глава МИД Сирии договорился с президентом Каисом Саидом о восстановлении дипотношений с Тунисом. В скором будущем ожидаются открытие сирийского посольства в тунисской столице и прибытие в Дамаск тунисского посла.