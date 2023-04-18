Двойная игра Польши на Украине: Варшава показала Киеву острые зубы, - М.Ростовский

17:54 20.04.2023

А Южная Корея подала пример того, как можно грамотно обеспечить баланс интересов



Польша предложила Европейскому союзу ввести дополнительные экономические санкции против Украины - новость, которая выглядит как фейк, но при этом фейком никоим образом не является. Сообщение агентства РИА Новости со ссылкой на авторитетную радиостанцию из Кракова RMF FM: "Польские власти предложили запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов... Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед". Вот такая вот "солидарность" в совместной борьбе с тем, что и в Варшаве, и в Киеве называют "отражением российской агрессии".



А Южная Корея подала пример того, как можно грамотно обеспечить баланс интересов

ФОТО: AP

Солидарность солидарностью, а интересы собственных фермеров, которым совсем не нравятся их украинские конкуренты, для варшавских властей важнее - особенно в ситуации, когда до парламентских выборов в Польше остаются считаные месяцы.



Для Украины такое положение дел не просто обидно, а безумно унизительно. Но она это - пусть, возможно, и не безмолвно - проглотит. Во-первых, потому, что у нее просто нет другого выбора: не в Россию же ей сейчас перенаправлять свой сельскохозяйственный экспорт! А во-вторых, потому что такая установленная Польшей иерархия: мы с тобой, Киев, равны, но я, Варшава, гораздо равнее! - полностью соответствует и историческим традициям, и менталитету киевской политической элиты. И вот этот-то факт, а вовсе не несчастная судьба украинского меда, на фоне СВО как раз и заслуживает глубокого осмысления.



Принято считать, что первопричина нынешнего украинского конфликта - стремление официального Киева к своей полной независимости и самостоятельности.



Ерунда. Ничего не может быть дальше от правды. Проиллюстрирую эту мысль на примере страны, которая является соседом и для России, и для Украины, и для Польши, - Белоруссии.



Москва и Минск действуют сегодня в очень тесной связке. Но даже в ситуации, когда у него, казалось бы, практически не осталось козырей, Александр Лукашенко продолжает оставаться самостоятельным игроком. Если выражаться совсем грубо и наглядно, то Батька не под Кремлем, а рядом с Кремлем. Лукашенко органически не способен кому-то подчиняться, в ком-то растворяться. У него нет потребности иметь кого-то над собой. Он сам себе начальник - "председатель совхоза" размером в страну.



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А вот у киевской политической элиты потребность иметь над собой начальника и "доброго барина" есть. Это и сыграло в современной истории страны самую трагическую роль.



До августа 1991 года в роли "доброго (или не всегда доброго) барина" для Киева выступала Москва. Но в ходе бурных политических событий того месяца этот "барин" самоликвидировался, отказался от всяких претензий на "барствование", бросил своих подопечных (не только украинских) на произвол судьбы.



Как ведет себя тот, кто внезапно превратился в свободного и самостоятельного игрока и хочет сохранить за собой этот статус? Отчаянно маневрирует и с помощью таких маневров создает пусть сложный, но зато устойчивый баланс интересов.



Украина и Польша договорились о возобновлении транзита продовольствия



Пара примеров подобных маневров из текущей новостной повестки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель о возможности поставок оружия Киеву в интервью Reuters: "Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например, в случае масштабных нападений на мирное население... или серьезных нарушений законов войны, то нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи". В итоге шум, гам и громкий некрасивый скандал - некрасивый, но полностью соответствующий целям южнокорейского президента.



Другое сообщение с новостной ленты: Юн Сок Ель посетит США с государственным визитом 24–29 апреля. В гости принято приходить с "гостинцами" - особенно в случае если тебе чего-то надо от хозяев. А президенту Южной Кореи очень много чего надо от своих американских партнеров по переговорам.



В США, как известно, сейчас увлеклись протекционизмом и защитой своего рынка от иностранных конкурентов. Под каток такой "защиты" сейчас может попасть несколько очень важных отраслей экономики Южной Кореи, включая местный автопром, который и так уже пострадал - потерял очень важный для него российский рынок. Вот официальный Сеул и маневрирует. Президент громогласно заявляет в интервью о своих планах подкинуть Украине оружия. При этом до сведения Москвы по всем каналам доводится информация о том, что эти планы носят гипотетический характер.



Американцев провели как лохов? Не совсем. Сказать, кто здесь лох, а кто не лох, на самом деле довольно затруднительно. Да, Южная Корея не поставляет оружие на Украину. Но она активно поставляет оружие своему стратегическому союзнику и партнеру - США. И что дальше происходит с этим оружием - сказать сложно. Или оно, превратившись в "чисто американское", оказывается на той же Украине. Или на Украине действительно оказывается чисто американское оружие - а "чисто корейское" используется для компенсационного заполнения арсеналов в США. И это не цинизм. Это международная политика как она есть.



Другой образчик такой же политики. Почитайте на сайте Кремля, с каким восторгом лидеры бывших советских республик Центральной Азии говорят о своих дружеских чувствах к России на встречах с Президентом РФ. При этом инспекционные миссии из США на предмет закрытия "санкционных дыр" при поставках из этих республик в Россию в данных царствах-государствах принимают с не меньшим восторгом. И поди разберись, в каком случае восторг носит более искренний характер!



Великий американский режиссер Стэнли Кубрик как-то раз сказал: "Большие государства всегда ведут себя как гангстеры, а малые - как дамы легкого поведения" (в оригинале цитаты было использовано более крепкое словцо). Не согласен я с этим высказыванием, категорически не согласен! Тому же самому Кубрику принадлежит еще одно глубокое наблюдение: "Самый ужасающий факт о вселенной состоит не в том, что она враждебна, а в том, что она индифферентна". Иными словами, хочешь жить - умей вертеться. "Вселенная" или кто-то еще в этой "вселенной" делать это за тебя не будет.



Современная Украина тоже могла бы продолжать "вертеться" и - по примеру Южной Кореи и стран Центральной Азии - не превращать себя в арену разборок великих держав. Но вместо того, чтобы соблюдать баланс интересов, в Киеве предпочли этот баланс полностью разрушить: сделать себя придатком НАТО. Результат: Кремль решил, что у него нет иного выхода, кроме как активные действия. А "добрый польский барин" по факту оказался не таким уж добрым и бескорыстным. И ведь ничего назад уже не отмотаешь.