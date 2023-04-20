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Кому выгоден военный конфликт в Судане? - В. Прохватилов
18:38 20.04.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 20.04.2023

К вопросу о планах создания российской военной базы на Красном море

Утром 15 апреля жителей столицы Судана Хартума разбудили выстрелы тяжелых орудий и автоматной стрельбы. В столице, а затем и в других городах начались бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР).

Регулярная армия подчиняется военному правительству во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования - его номинальному заместителю генералу Мохаммеду Хамдану Дагало по прозвищу Хамедти.

Бои начались в центре Хартума – в районе президентского дворца и армейского штаба. Силы быстрого реагирования заявили, что взяли под свой контроль столичный аэропорт, президентский дворец и аэродром Мероэ в Северной провинции страны.

Генеральский дуумвират управлял Суданом после военного переворота 2021 года, в результате которого был низложен диктатор Омар аль-Башир, правивший страной около 30 лет. Тогда два генерала были союзниками. После свержения аль-Башира военные и гражданские власти договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел военный переворот, направленный против переходного правительства. Во время путча ныне противоборствующие Абдель Фаттах аль-Бурхан и Мохаммед Хамдан Дагало выступили союзниками.

Силы быстрого реагирования были созданы на базе проправительственных вооруженных формирований арабских кочевых племен "джанджавид" ("демоны на конях"), брошенных на подавление негритянских сепаратистов Южного Судана и провинций Кордофан и Дарфур. Южный Судан откололся, а сепаратистов Кордофана и Дарфура усмирило ополчение "джанджавид", которым руководили представители воинственного арабского кочевого племени резигат Шейх Муса Хилал и Мухаммад Хамдан Дагало (Хамедти).

В 2013 году из ополчения "джанджавид" были созданы Силы быстрого реагирования. 25 июля 2019 года около тысячи бойцов СБР прибыли в Ливию для поддержания войск маршала Хафтара в наступлении на Триполи.

15 апреля 2023 года "катализатором эскалации, вероятнее всего, стало появление египетских ВВС на базе в Мероэ и слухи о намерении Бурхана передать аэропорт в постоянное пользование Египту. Мероэ много лет используется силами Хамедти для транспортировки золота и оружия и является важной частью экономической базы СБР", – пишет телеграм-канал "Рыбарь".

Западные СМИ также утверждают, что Хамедти контролирует часть золотых приисков Судана.

Хамедти родился в 1975 году в арабском племени, которое разводило верблюдов. В 16 лет он бросил школу, чтобы заняться поставкой верблюдов в Ливию и Египет. Во время восстания сепаратистов в Дарфуре Хамедти обеспечивал безопасность караванов в этом регионе и разбогател. Вскоре он стал нанимать бойцов для проправительственного ополчения "джанджавид".

Низкое происхождение и отсутствие диплома престижного колледжа помешали бывшему погонщику верблюдов стать безоговорочным лидером Судана. Представители элитных кругов относятся к нему с неприкрытым презрением.

"Образованные люди в Судане считают, что Хемети - катастрофа, созданная [диктатором] Баширом", - отмечает Омар эль-Тайеба Ахмед из Арабской службы Би-би-си.

Однако сотрудник парижского Института политических исследований (Sciences Po), специалист по Судану Ролан Маршаль указывает, что "генерал Хамдан, получивший большие возможности, занялся политикой и высказывал поддержку переходу к гражданскому управлению": "Дело не столько в том, что мы имеем дело с искренним демократом, это прежде всего тот, кто видит свое политическое пространство все более ограниченным и кто знает, что его политическое и экономическое выживание будет гораздо больше связано с переходом к гражданской власти, чем с поддержанием недееспособной хунты".

25 февраля 2022 года Мохаммед Хамдан [Хамедти] посетил Москву, где встречался с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Государственное агентство Судана SUNA тогда отметило, что стороны договорились об "активации" предыдущих экономических и дипломатических соглашений, а также соглашений в сфере безопасности.

Генерал Хамедти является давним и убежденным сторонником развития сотрудничества с Россией. Западное медиасообщество не жалеет сил и средств для его компрометации. Лидирует в этой кампании международная НПО, финансируемая Соросом и номинированная Конгрессом США на Нобелевскую премию мира 2003 года за работу по изучению связей между конфликтами и алмазами в африканских странах, Global Witness (Глобальный свидетель).

Большая часть финансирования Global Witness поступает из грантов, предоставляемых запрещенным в России Институтом "Открытое общество"* Джорджа Сороса, а также правительствами Норвегии и Великобритании. Эта структура не без помощи, надо полагать, ЦРУ отслеживает все финансовые контакты Дагало, в частности по торговле золотом.

Высокооплачиваемым западным грантоедам не нравится, что принадлежащая семье бывшего погонщика верблюдов промышленная группа Al Gunade, одна из крупнейших золотодобывающих компаний Судана, поддерживает деловые контакты с такими странами, как Китай, Малайзия и Россия.

Заметим, что, тщательно отследив все финансовые трансакции поддерживающей Силы быстрого реагирования золотодобывающей компании, Global Witness не нашла в них ничего криминального.

Если экономическая база Хамедти и его соратников из RSF – золото, то не исключено, что генерал аль-Бурхан черпает финансовые ресурсы из наркобизнеса.

В последние годы Судан стал крупнейшим в Африке центром по производству опаснейшего наркотика – каптагона, который называют "наркотиком джихада". Об этом было заявлено на очередной сессии Организации сотрудничества начальников полиции Восточной Африки.

Генерал Хамедти прилагает немалые усилия по борьбе с наркобизнесом. Генерал аль-Бурхан эту тему обходит молчанием.

У Бурхана, который способствовал нормализации судано-израильских отношений, сложились доверительные отношения не только с Израилем, но и с США.

В начале 2021 года заместитель командующего Вооруженными силами США в Африке (AFRICOM) генерал Эндрю Янг провозгласил "новое начало в отношениях" с Хартумом, пообещав с помощью Пентагона перестроить суданские вооруженные силы на новой профессиональной основе, а глава Агентства международного развития США Саманта Пауэр отметила высокий экономический потенциал Судана для развития партнерских отношений с США.

Выбирая между Хамедти и аль-Бурханом, США и Израиль делают ставку на последнего, пишет издание The New Arab со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

2 февраля 2023 года "министр иностранных дел Эли Коэн совершил исторический визит в Хартум, столицу Судана, в ходе которого встретился с председателем Переходного суверенного совета Судана генералом Абдель-Фаттахом аль-Бурханом. В ходе визита, который был скоординирован с США, стороны доработали текст предстоящего мирного соглашения", – сообщили на официальном сайте МИД Израиля.

12 февраля 2023 года стало известно, что Москва и Хартум согласовали создание российской военной базы в Порт-Судане на Красном море. Договор предусматривает размещение в Порт-Судане базы, на которой находились бы 300 российских моряков и до четырех кораблей.

Ранее, в сентябре 2022 года, посол США в Судане Джон Годфри в интервью суданской газете "Аль-Тайяр" предупредил о последствиях, если Хартум позволит России создать военную базу на побережье Красного моря. Он заявил, что такое решение не только изолирует Судан от международного сообщества, но и нанесет ущерб его интересам.

Лучший способ подорвать экономическую и военную мощь дружественного России генерала Хамедти – разрушить логистику его компаний. "Сейчас в Судане боевые действия разворачиваются как раз вокруг аэропортов, через которые идут поставки оружия и экспорт золота. Хамедти понимает за что борется. Он и его российские партнеры окажутся в блокаде. Ведь и в ЦАР самолеты летают через Судан", – пишет российский востоковед Игорь Димитриев.

Контроль над портами Красного моря также важен с логистической точки зрения.

Не случайно Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер" 26 февраля, вскоре после достижения соглашения между Суданом и Россией по военной базе. "Деятельность группы Вагнера представляет угрозу для людей в странах, где она действует, и для Европейского союза. Они угрожают международному миру и безопасности, поскольку действуют вне каких-либо правовых норм", - отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Нынешний военный конфликт дестабилизирует ситуацию в Судане и подвешивает на неопределенное время российские планы по строительству военной базы на побережье Красного моря. Можно полагать, что, если победит аль-Бурхан, Россию попросят выйти вон.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682005080


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