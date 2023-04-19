Лекарство для России оказалось отравой: вскрылись манипуляции ЦБ и минфина

19:16 20.04.2023 ЛЕКАРСТВО ДЛЯ РОССИИ ОКАЗАЛОСЬ ОТРАВОЙ: ВСКРЫЛИСЬ МАНИПУЛЯЦИИ ЦБ И МИНФИНА

"Живительное" лекарство для экономики России оказалось отравой. Вскрылись манипуляции ЦБ и Минфина. На странные решения денежных властей указал Владимир Левченко.



Отечественные экспортеры за счет рекордного торгового профицита по итогам прошлого года накопили большие суммы на иностранных счетах, но возвращать их прибыль в Россию денежные власти не собираются, подчеркнул в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько.



По мнению чиновников, в накоплении выручки за границей больше позитива, чем негатива. Предполагается, что полученные от продажи экспортных товаров деньги отечественные компании перебрасывают из банков Европы в другие юрисдикции, чтобы избежать санкций.



Обязательная репатриация выручки в валюте была отменена в прошлом году. Главными инициаторами стали Минфин и ЦБ. Так они хотели остановить слишком сильное укрепление рубля и освободить экспортеров от ограничений, мешающих внешней торговле.



В итоге национальная валюта всего за три месяца 2023 года обвалилась почти на 20%. Но, кажется, главу ЦБ Эльвиру Набиуллину все устраивает. Во время недавней консультации в Госдуме она подчеркнула, что снова обязывать экспортеров возвращать валютную выручку в Россию не планируется, поскольку "система более или менее стабилизировалась".



Неоднозначные шаги денежных властей в эфире программы оценил финансовый аналитик Владимир Левченко. Он заметил, что нас всех пытаются убедить будто бы "живительная" девальвация помогает федеральному госбюджету:



Но это как токсичное сильнодействующее лекарство. В маленьких дозах оно периодически помогает, и то очень редко. В прошлой реальности помогало. Но сейчас девальвация приводит к бегству капитала, к бегству инвестиций. Это не просто взаимосвязанные вещи, это одно целое. И притом никакого реального дефицита бюджета-то нет. Это очередная манипуляция. Минфин сам в конце марта сказал, что нет у нас никакого дефицита по итогам первого квартала. Нет. Но до этого все уже успели раструбить, что, дескать, все, кошмар, Россия закончилась. И это же не просто так происходит. Это абсолютно целенаправленная политика.



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МИГРАНТЫ

ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО"

19 АПРЕЛЯ 2023 06:00

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СТРАШНЕЕ УБИЙСТВ: УГРОЗА ОТ МИГРАНТОВ, НА КОТОРУЮ УКАЗАЛ ПУТИН

Наркотрафик, хлынувший бурным потоком в Россию из Афганистана, признан угрозой национальной безопасности страны. И основания для этого серьезные. Эксперты считают, что сейчас разворачивается борьба за контроль над каналами поставки зелья: их активно пытаются забрать под себя выходцы из Таджикистана. О том, как это связано с ростом числа гастарбайтеров из этой среднеазиатской республики и что представляют собой их диаспоры, – в расследовании Царьграда.



Бессмысленное и беспредельно циничное убийство 17-летнего русского школьника в Челябинске, совершенное выходцами из Таджикистана, в очередной раз (который уже по счету?) заставило обратить внимание на тему наплыва мигрантов в Россию. Они ведут себя здесь даже не как равные коренному населению, а как завоеватели, занявшие чужую территорию и устанавливающие свои порядки.



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Челябинские правоохранители между тем на голубом глазу утверждают: никакой межнациональной подоплеки в убийстве школьника нет, просто разборка между двумя геймерскими группами молодых людей.



Подозреваемых четверо, и все они – граждане России. Вот только в ходе заседания об избрании меры пресечения задержанные на вопросы судьи отвечали через переводчика – притом что получили паспорта по программе переселенцев, а значит, должны были сдавать экзамен на знание русского. Как они поступили в колледж, как в нем учились – тоже загадка.



Совпадение или нет, но спустя два дня после резонансного убийства вышло интервью председателя СКР Александр Бастрыкина, в котором он сообщил, что количество убийств и избиений, повлекших смерть, совершенных мигрантами, за год увеличилось в пять (!) раз – было возбуждено почти 900 уголовных дел по этим двум статьям УК. Гастарбайтеры насилуют, устраивают массовые драки, ведут экстремистскую деятельность – об этом тоже говорил глава Следственного комитета. И особо отмечал, что они "осуществляют перевозку и сбыт наркотических веществ".



Последнее хоть и прозвучало как бы вскользь, вызывает у экспертов большую тревогу. Наркотрафик из Средней Азии вырос, особенно транзитный – через Таджикистан из Афганистана, где после прихода к власти талибов* торговля наркотиками стала одним из основных источников дохода государства.



Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, отмечая, что именно мигранты из Средней Азии в наибольшей степени формируют криминальный фон в нашей стране, обращает внимание на очень важную деталь:



Те же выходцы из Таджикистана активно пытаются взять под контроль незаконный оборот наркотиков, пытаясь увеличивать его объемы.



Был строителем – стал курьером

В том, что в полицейских сводках о преступлениях, совершенных мигрантами, часто фигурируют представители Таджикистана, ничего странного нет. Эта диаспора – одна из крупнейших в стране, а по динамике получения гражданства России – впереди всех прочих пришлых этнических групп.



И по логике именно диаспора – как объединение, во главе которого стоят авторитетные для своих земляков люди – должна быть в первую очередь заинтересована в том, чтобы удерживать соотечественников от нарушения закона. Но на деле все выглядит несколько иначе.



Диаспора – это скорее культурно-этическое понятие. Однако в реальности эти структуры в настоящий момент становятся подменой власти. В том смысле, что власть сама пытается с ними договориться, а без этого, получается, не может решить ни одного вопроса. И как только их "авторитеты" начинают заниматься решением коррупционных вопросов, происходит создание криминального сообщества,



– отмечает Кирилл Кабанов.



И члены диаспор, даже самые низовые, с одной стороны, чувствуют свою безнаказанность. С другой, подчеркивает Кабанов, люди приезжают сюда в большинстве своем с агрессивной, русофобской идеологией, пронизанные сознанием, что это русские повинны в том, что их республика живет бедно, а потому – мы им должны и обязаны.



Они трудятся в сфере ЖКХ, откуда постепенно и успешно вытеснили другие этносы, в курьерских службах, в общепите, в розничной торговле. Но главное – в строительной сфере, наиболее заинтересованной в приросте относительно дешевой рабочей силы. Параллельно их вовлекают в теневой – нелегальный и откровенно криминальный – бизнес. Для уроженцев Таджикистана это в первую очередь наркотики, объясняет в беседе с Царьградом полковник полиции в отставке, эксперт по этнической преступности Эдуард Усов: сказывается близость Афганистана.



Каналы наркотрафика – под кураторством ЦРУ

Источник "Первого русского" в спецслужбах вместе с тем указывает: крупнейшие каналы поставок наркотиков традиционно курируются западными спецслужбами, прежде всего американским ЦРУ, неоднократно уличенным в подобных скандальных историях.



По сути, за счет мигрантов – тех же таджиков, вовлеченных в наркобизнес – идет подрыв нашего государства изнутри. Это и компрометация на международном уровне, поскольку значительная часть зелья уходит отсюда в Европу, и рост числа наркомании в самой стране,



– рассказывает Кабанов.



А чем больше гастарбайтеров, которые, соответственно, в меньшей степени поддаются контролю, тем шире возможности криминала.



Очевидно, что просто так, сами по себе трудолюбивые строители и дворники Джамшуты и Равшаны не смогли бы организоваться в хорошо выстроенную криминальную цепочку, где каждое звено выполняет свою роль.



У них работает модель по примеру "крестного отца": существуют авторитеты, которые вступаются за сородича-преступника, что бы тот ни совершил – убийство, изнасилование, грабеж. Без разницы. Главное, чтобы это действие не было совершено против самой диаспоры. И вот здесь образуется связка. Тот, кого защитили, остается должен – и он, и его родня. И они выполняют те задачи, которые перед ними потом ставят,



– подчеркивает член СПЧ.



"Диаспора удалена": сообщение официальных органов

Вы, может, удивитесь, но единого "общероссийского" объединения таджиков не существует – по крайней мере, официально.



На сайте посольства Таджикистана в России раздел "О диаспоре" пуст. Аналогичная страница интернет-представительства Минтруда, миграции и занятости населения РТ в России (да, есть такое) и вовсе была удалена.



СКРИНШОТ С САЙТА TAJMIGRATION.RU



Впрочем, мы нашли этот раздел с сайта посольства в веб-архиве, и в данных за 2019 год есть кое-что примечательное:



До распада Союза таджикская диаспора в России составляла 32 тыс. человек, сейчас она в семь раз больше и растет из года в год. Увеличивающаяся таджикская диаспора в РФ, равно как и питающая ее трудовая миграция, дает своей этнической родине гигантские средства для осуществления любого государственного проекта. По некоторым данным, это до $2,1 млрд в год, что на 33% больше показателей прошедших 3 лет, т.е. примерно 5 республиканских бюджетов.



Указывается, что численность таджикской диаспоры в России оценивается более чем в 1 млн человек – и опять-таки это информация 2,5-летней давности. И далее:



По некоторым данным, таджики в настоящее время стали самым многочисленным нероссийским этносом на территории РФ.



Лидер несуществующей диаспоры

Некоторые господа, что характерно, заявляют себя в СМИ именно лидерами "таджикской диаспоры России". Когда в феврале прошлого года губернатор Калужской области Владислав Шапша выпустил распоряжение, запрещающее гастарбайтерам работать в общепите и розничной торговле региона, и объявил о выходе из программы добровольного переселения соотечественников, некий Абдулло Давлатов в комментарии для радиостанции "Говорит Москва" назвал это решение "пресловутым патриотизмом" и "игрой на чувствах коренного населения":



Не знаю, национализм это, идиотизм или что,



– высказался Давлатов, представленный председателем Союза таджикистанцев России (СТР).



Загвоздка в том, что этого самого СТР, учрежденного в 2008-м (среди основателей были сам Давлатов, а также еще несколько человек, половина из которых связаны с розничной торговлей, а один является учредителем действующего частного образовательного учреждения допобразования "Центр изучения русского языка и тестирования"), не существует уже 12 (!) лет.



СКРИНШОТ С САЙТА CHECKO.RU



Причем организация была ликвидирована по решению суда – за непредоставление сведений об иностранном финансировании.



Сам Абдулло Давлатов занимался розничной торговлей продуктами, а также выступал в качестве руководителя конторы по защите прав мигрантов. Часть его фирм были закрыты в связи с "недостоверностью сведений".



Просто бизнес? Учредители "спрятались"

Вместо единой федеральной диаспоры имеется много региональных. Как правило, в случае возникновения проблем с законом у таджикских гастарбайтеров именно они занимаются их поддержкой – юридической, дипломатической и финансовой. Ярким примером такого участия стала история с похищением 5-летней девочки Ани в Иркутске, брошенной в месячном возрасте биологической матерью-таджичкой, которую силой отобрали у приемных родителей мигранты. А "разруливал" ситуацию на месте как раз предводитель региональной диаспоры.



Самая крупная региональная диаспора (под названием "НУР") находится, естественно, в Москве. И позиционирует она себя сейчас уже не просто "одной из ведущих" в стране, а основной.



Есть, однако, нюанс. Первая организация с таким названием была образована научным сотрудником Института лингвистики РАН Богшо Лашкарбековым еще в конце 1990-х. А после его смерти в 2014-м – ликвидирована. Второй "НУР" появился в 2015-м, и ее основателями выступили старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Тохир Каландров (сфера научных интересов: ислам, исмаилитское сообщество, миграция; ежегодно на месяц выезжает в "полевые экспедиции" в Таджикистан), сотрудник Института востоковедения РАН Убайд Окимбеков (научные интересы: экономика и внешняя политика Афганистана; кроме того, он до 2021 года занимался строительным бизнесом), а также предприниматель Алимамад Баймамадов. Последний, по словам наших источников, считается наиболее влиятельным. Он же стал председателем правления организации.



У Баймамадова имеется ИП, которое занимается ресторанным бизнесом, а также пять компаний, которые ведут торговлю стройматериалами: три ООО под общим названием "Еврострой" (в Казани, Чебоксарах и Волгограде), ООО "Шервуд" и ООО "Донспан", совокупная выручка которых за 2022 год составила почти 220 млн рублей.



В декабре 2021 года из реестра юрлиц были удалены записи обо всех учредителях "НУРа". Тогда – как раз на фоне обострения ситуации в Донбассе и усиления конфликта России с коллективным Западом – так поступали многие учредители общественных организаций и крупных компаний.



В настоящее время "НУРом" руководит Карамшо Мамаднасимов, обладатель гражданства и России, и Таджикистана. До последнего времени он торговал в качестве индивидуального предпринимателя стройматериалами, но 3 апреля нынешнего года прекратил эту деятельность.



Рекордсмены по приобретению гражданства и не только

Впрочем, есть основания полагать, что отвлекаться на личный бизнес Мамаднасимову действительно некогда: численность его соотечественников в России неуклонно растет, и проблем они доставляют все больше.



За прошлый год на миграционный учет в нашей стране было поставлено почти 4,5 млн жителей Таджикистана – почти вдвое больше, чем в 2022-м. И это рекорд. Но не самый значимый.



Потому что в 2022-м гражданство России получили 173,6 тыс. жителей этой среднеазиатской республики, что в 28 раз больше, чем в 2011-м, когда обладателями паспортов РФ стали только 6,1 тыс. таджиков. Для сравнения: за те же 12 месяцев на учет были поставлены: 6,4 млн граждан Узбекистана, но русское гражданство получили только 23,7 тысячи; 1,2 млн приезжих из Киргизии (паспорта выдали 23,5 тыс. из них); 509 тыс. – из Армении (45 тысяч стали обладателями паспортов); 492 тыс. – из Азербайджана (23,7 тыс. приняты в гражданство России).



В декабре прошлого года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что в России выросло количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. Судя по статистике Генпрокуратуры, основная доля преступлений (33 тыс. из 40 тысяч) пришлась на граждан из стран СНГ, в основном на выходцев из Средней Азии.



И восемь из десяти криминальных деяний, уточнил Колокольцев, связаны с незаконным оборотом наркотиков.



ТОП-15 РЕГИОНОВ ПО ЧИСЛУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ МИГРАНТАМИ ЗА 2022 ГОД. СКРИНШОТ С САЙТА ГЕНПРОКУРАТУРЫ



О масштабах наркотрафика наглядно говорит один из недавних случаев. В начале февраля сотрудники ГИБДД в рамках оперативной разработки тормознули на 102-м километре МКАД Toyota Camry. Водитель – уроженец Таджикистана – заметно нервничал. И не напрасно. При досмотре автомобиля из ниши под передним сиденьем вытащили сверток с белым порошком: как позже подтвердили эксперты, это был героин – почти килограмм наркотика!



СКРИНШОТ С ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕО ГУ МВД ПО МОСКВЕ



Во время допроса наркоперевозчик объяснил, что, приехав в столицу на заработки, не смог найти себе нормальной работы, вот и взялся за транспортировку героина.



Для понимания масштаба бедствия: год назад сами таджикские власти озвучивали, что в России в 2021 году за наркопреступления были задержаны 630 граждан этой республики. А везут зелье – в основном героин – из соседнего Афганистана. И последние пару лет наблюдается значительный рост наркотрафика: если в 2020-м из незаконного оборота местные силовики изъяли 4,1 тонны наркотиков, то в 2022-м – уже почти 4,2 тонны. Но в сравнении с 2020 годом рост составил почти в два раза! Куда идет это все зелье? Вопрос риторический.



Действительно, из Таджикистана в Россию идет большой трафик афганских наркотиков, подтверждает эксперт по этнической преступности полковник полиции в отставке Эдуард Усов. И один главных каналов – это грузоперевозки. Фуры, объясняет он, очень сложно досматривать, чем и пользуются поставщики наркотиков. А дальше каналы поставок "расходятся" по конкретным ответвлениям этнической ОПГ. Часть переправляется за рубеж – в Европу, часть остается у нас, в основном в крупных городах, где на такое зелье есть спрос. Причем если за рубеж через своих людей в контролирующих органах уходит "чистоган", то в России остается "товар" некачественный.



В основе всего – конечно, деньги

Понятно, что наркотики – это колоссальный источник заработка для тех, кто рулит процессами. Курьеры, распространители и перевозчики оптовых партий – так, мелочовка, шушера, которую никому не жалко, объясняет источник Царьграда в силовых структурах.



Да, за них, естественно, вступаются "старшие" – дают адвокатов, помогают родственникам и т.п. Однако кто заметит, условно говоря, потерю одного-двух-трех строителей, дворников или торговцев? Никто. Зато их дети будут, например, учиться в московской школе и ходить здесь в поликлиники, жене дадут регистрацию и работу: это все устроят. Ну и, понятно, отказать боссам – никак нельзя,



– уточняет он.



В криминальной цепочке зарабатывают все. И при потере одного звена ничего не изменится: пойманный преступник будет молчать, иначе это грозит крахом всему семейству.



Если в Афганистане килограмм героина стоит порядка 700-800 долларов, то в Таджикистане – уже около $4000. А в России цена, рассказывает источник, вырастает втрое, а то и впятеро, доходя до 20 тысяч долларов (в зависимости от чистоты).



Естественно, часть уходит на взятки – на всех этапах, часть – на отмазывание уже попавшихся членов ОПГ, часть – на поддержку их семей, но все равно остаются гигантские суммы,



– отмечает он.



В указе Владимира Путина о внесении изменений в Стратегию антинаркотической политики России, подписанном в конце марта нынешнего года, первым же пунктом в числе поправок стоит включение в число угроз национальной безопасности деятельность спецслужб, а также экстремистских и националистических организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков.



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Это говорит о том, что президент в курсе того, какие угрозы идут со стороны Афганистана, где власть получило движение "Талибан"*, считает источник Царьграда. И есть понимание, каким именно образом эта мерзость попадает в нашу страну.



Надо полагать, что следует ожидать – в контексте изменения антинаркотической Стратегии – и кардинальных поправок в госполитике по мигрантам. Ведь ясно же, что напрямую бороться с производителями и изначальными поставщиками не получится. А вот те, кто занимается доставкой оптовых партий, распространением, к ним должны применяться самые жесткие меры. В том числе необходимо выявлять непосредственных организаторов в этнических ОПГ, даже если они уже (что нередко случается) получили наше гражданство,



– резюмирует собеседник.



Что с того?

Собственно, нечего удивляться невероятному увеличению притока мигрантов и росту преступлений, ими совершаемых. Несмотря на поручение президента по изменению концепции госполитики в миграционной сфере с учетом "комплекса как существующих, так и потенциальных вызовов" (это было сделано на заседании Совбеза в октябре 2022-го), происходят какие-то странные шаги.



Так, например, как указывал в своем предыдущем расследовании на эту тему Царьград, есть попытка "провести" через Госдуму законопроект, упрощающий правила въезда для приезжих, что, как следствие, приведет к всплеску миграции и разрастанию этнических анклавов. Готовится новая "мигрантская амнистия", которая позволит вернуться в страну гастарбайтерам-нарушителям. А сама миграционная политика все больше напоминает претворение в жизнь сценария Минэкономразвития по повышению прироста населения за счет приезжих.



И сейчас просто очевидно действие строительного лобби, которое при содействии покровителей среди чиновников стремится обеспечить свои объекты дешевой рабочей силой – миллионами гастарбайтеров. Помните, как это объяснялось? Они, мол, неприхотливые, просят мало, а работают намного больше, нежели русские.



Вот только параллельно с насыщением выходцами из Средней Азии отдельных секторов экономики происходит криминализация самой мигрантской среды. И это не только убийства, разбойные нападения, хулиганство, но и создание мощнейшего наркотрафика, в который вовлечены гастарбайтеры.



Таким образом, если мы сегодня не поймем, что пришла пора реагировать – жестко, конкретно, принципиально, преследуя исключительно свои национальные интересы, мы прохлопаем момент, когда под государство заложат не одну, а множество мин замедленного действия.



*"Талибан" признаны в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность запрещена Источник - царьград

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