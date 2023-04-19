 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930-х годах
19:38 20.04.2023

Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930 и 1931 годах. Ранее были реабилитированы 408 человек. Список жертв репрессий составлен республиканской рабочей группой, образованной распоряжением президента в октябре 2020 года.

Верховный суд Узбекистана на заседании 19 апреля, проведенном под председательством заместителя главы Верховного суда Икрома Муслимова, реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930 и 1931 годах. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Список жертв репрессий, приговоренных к расстрелу или лишению свободы в концлагерях, был составлен республиканской рабочей группой, образованной распоряжением президента Шавката Мирзиеева от 8 октября 2020 года "О дополнительных мерах по более глубокому изучению наследия и увековечению памяти жертв репрессий". Ранее были реабилитированы 408 человек. Таким образом, общее число реабилитированных на данный момент достигло 616 человек.

На заседании Верховного суда было рассмотрено три уголовных дела по 208 гражданам, приговоренным решениями специальных заседаний "тройками" ОГПУ (Объединенного государственного политического управления) при Совете народных комиссаров СССР от 24 января 1930 года и 11 сентября 1931 года. Из них 19 были приговорены к расстрелу, 174 - лишению свободы в концлагерях (из них 14 - условно), 1 - в колонии для несовершеннолетних, 5 - высылке из Узбекистана или Средней Азии и 9 - освобождены с учетом срока, проведенного в заключении.

Список имен 208 реабилитированных приводится на сайте Верховногос уда.

Источник - gazeta.uz
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