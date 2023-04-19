 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.04.2023
21:20  ПашинянАрмения: на пути капитуляции и предательства, - М.Ошеров
20:38  Роберт Кеннеди-младший отбирает голоса у Байдена-старшего, - Сьюзан Пейдж
20:35  В Кыргызстане отапливаться импортным газом стало выгодней, чем отечественным углем
20:30  Американская супер-ракета Starship взорвалась на четвертой минуте полета
20:03  Израиль обходит Иран с севера, - Г.Петров
19:55  Жанаозенские нефтяники рассказали о ходе переговоров с Казвластями
19:48  КыргызАрмию выводят на военные учения "Коопсуздук-2023"

19:41  Нурлан Сулайманкулов и Азамат Осмонов возглавили ключевые отделы в Администрации КырПрезидента
19:38  Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930-х годах
19:16  Лекарство для России оказалось отравой: вскрылись манипуляции ЦБ и минфина
19:06  Война образов: художник, протри глаза или вырви их с корнем, - Александр Проханов
18:38  Кому выгоден военный конфликт в Судане? - В. Прохватилов
17:54  Двойная игра Польши на Украине: Варшава показала Киеву острые зубы, - М.Ростовский
07:44  Эр-Рияд превращается из врага Дамаска в его адвоката, - Равиль Мустафин
07:41  По стопам Саладина: Эрдоган объединяет турок и курдов, - Петр Македонцев
07:39  Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав
07:36  Макрон получил яйцом в лоб. Эльзасский инцидент
07:33  США против ОДКБ: главный вызов на фоне традиционных рисков, - Елена Ларина
07:26  Казахстан пополняет танкерный флот
07:21  Пол Робертс: В современной Америке эксплуатация страшнее, чем в средневековой Англии
00:47  Пересортировка человечества. Что скрывает "мир без границ", - Андрей Фурсов
00:39  Русский язык для Казахстана – безальтернативен, - Данияр Ашимбаев
00:24  Если западная цивилизация погибнет, считайте это самоубийством, - Джерард Бейкер
00:23  Доллар сдает позиции, но до 2030 года продержится
00:20  США несут новые геополитические потери, - В.Никифорова
00:11  Бандеровцы продолжают осаду Киево-Печерской лавры
00:03  Индия намерена стать главной в XXI веке, - В.Скосырев
00:02  Федеральный резерв США запускает печатный станок и засасывает мусор, - В.Катасонов
00:00  Куда движется НАТО. Новые угрозы для России, - Владимир Овчинский
Среда, 19.04.2023
23:20  Токаев подписал закон о децентрализации КазВласти. Отъехали 21 функции
20:39  В президенты США будет баллотироваться еще один из клана Кеннеди
20:06  Киргизия предлагает создать новую структуру в ЕАЭС. Для чего?
17:29  Воевать в УкрАрмии записалась действующая депутатка Парламента Швеции Каролин Норденгрип. Под Полтаву ее....
17:27  Индия пошла на обгон Китая: демографический сдвиг геополитического значения
16:59  Законопроект о госязыке. Что ждет чиновников, не владеющих кыргызским? - Ж.Масалиева
16:05  Полный фэшн: в Алматы завершилась Неделя казахстанской моды
12:31  Резерв на будущее: когда появится новая доминирующая валюта
12:25  Госбанк развития Кыргызстана возглавил Улан Сарбанов
12:21  Борьба палестинцев за свободу, ошибки Арафата, предательство Аббаса (история), - Али Хабуб
12:17  Бектур Алиев возглавил "Коммерческий банк Кыргызстан" (Mbank)
12:14  Экономические санкции одновременно неэффективны и жестоки, - Тед Карпентер
12:01  В России отменили концерт казахстанского рэпера, поддержавшего ВСУ
11:56  Разворот России на Восток лишил "Большую семерку" мирового лидерства, - Ольга Самофалова
11:23  В Узбекистане началось досрочное голосование на конституционном референдуме
10:49  В миллиардных хищениях подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана
09:37  Казахстан и Время большого транзита, - Н.Кузьмин
09:22  В Киргизии опять переименовывают села
09:13  "Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись", - президент Токаев
08:07  Осквернение Корана в России расследуется. Провокация укров? - НГ
00:56  Европа в огне. Почему западные столицы охватили массовые протесты, - Т.Козуб
00:35  Учитель избил учительниц в школе в Сурхандарье (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Нурлан Сулайманкулов и Азамат Осмонов возглавили ключевые отделы в Администрации КырПрезидента
19:41 20.04.2023

Нурлан Сулайманкулов назначен завотделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры Администрации президента
Сулайманкулов Нурлан Арзыматович назначен заведующим отделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры Администрации президента. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба президента.

Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

---------------

Азамат Осмонов назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента

Бишкек (АКИpress) – Осмонов Азамат Кыргызбаевич назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента.

Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба президента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682008860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса и руководство "Шеврон" обсудили вопросы социальной ответственности компании
- Кадровые перестановки
- 257 тыс тонн удобрений получат аграрии на проведение посевной
- Большой национальный нагоняй: за что 19 апреля достанется кабмину
- Время большого транзита
- В Генпрокуратуре обсудили вопросы долевого строительства
- Пути решения проблем прохождения службы в армии обсудили в Сенате
- Министр энергетики РК и Генеральный директор МАГАТЭ в Астане подписали Страновую рамочную программу (Country Programme Framework)
- Антикор Кызылординской области выявил многомиллионные хищения в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  