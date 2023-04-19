Нурлан Сулайманкулов и Азамат Осмонов возглавили ключевые отделы в Администрации КырПрезидента

19:41 20.04.2023

Нурлан Сулайманкулов назначен завотделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры Администрации президента

Сулайманкулов Нурлан Арзыматович назначен заведующим отделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры Администрации президента. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба президента.



Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



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Азамат Осмонов назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента



Бишкек (АКИpress) – Осмонов Азамат Кыргызбаевич назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента.



Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба президента.