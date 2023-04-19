КыргызАрмию выводят на военные учения "Коопсуздук-2023"

19:48 20.04.2023

В Кыргызстане идет подготовка к совместному командно-штабному и мобилизационному учению "Коопсуздук-2023". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.



В маневрах примут участие органы управления Вооруженных Сил, аппараты полномочного представителя президента в Баткенской, Ошской и Жалал-Абадской областей, представители мэрии города Жалал-Абад, местной государственной администрации Алайского района Ошской области, Кадамжайского района Баткенской области, Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области, территориальные подразделения МЧС, МВД и ГКНБ.



Учение "Коопсуздук-2023" пройдет на территории Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей в период с 25 по 27 апреля.