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Израиль обходит Иран с севера, - Г.Петров
20:03 20.04.2023

20.04.2023

Еврейское государство сближается с Азербайджаном и Туркменистаном экономически и политически
Геннадий Петров

В торжественной обстановке с участием глав МИД двух стран прошла церемония открытия посольства Израиля в Туркменистане.
Всего лишь в 17 км от территории Ирана появилась израильская территория: глава МИД Израиля Эли Коэн открыл посольство своей страны в Ашхабаде. Он посетил не только Туркменистан, но и Азербайджан, которые тем самым сделали заявку не только на экономическое, но и на политическое сближение с его страной. В Иране за дипломатической активностью Израиля следят с явной обеспокоенностью. Однако конфликт с северными соседями – это меньшее, что сейчас нужно Тегерану.

В ходе своих визитов в Баку и Ашхабад Коэна приняли лидеры двух государств. В среду израильский министр иностранных дел провел переговоры с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. А в четверг Коэн беседовал с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Уже сам антураж переговоров, сопровождавшихся дружескими рукопожатиями президентов с министром, свидетельствовал о том, что отношения Израиля с двумя государствами бывшего СССР находятся в новой стадии – стадии стратегического партнерства, если не союзничества. Особенно любопытен визит в Туркменистан, который сам Коэн после беседы с Бердымухамедовым назвал историческим.

Последний раз глава внешнеполитического ведомства еврейского государства посещал Ашхабад в 1994 году. Это был Шимон Перес, политик, не боявшийся перемен в тех сферах, которым он занимался. Тогда шли переговоры об открытии посольства Туркменистана в Израиле, но они в итоге не увенчались успехом. Хотя дипломатические отношения двух страны были установлены вскоре после распада Советского Союза, туркменский посол так и остался в Риме. Чересчур сближаться с Израилем тогдашний лидер страны Сапармурат Ниязов считал излишним именно из-за нежелания осложнять отношения с Ираном. А временное израильское посольство появилось в Туркменистане лишь 10 лет назад. Теперь оно будет постоянным и почти рядом с иранской границей, что отметил и сам Коэн. Бердымухамедов же сказал, что возможность открытия посольства Туркменистана в Израиле сейчас обсуждается.

А 29 марта посольство Азербайджана открылось в Тель-Авиве. В церемонии участвовал глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов. Это вызвало крайнее неудовольствие в Тегеране. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выступил с гневным заявлением, где выражалась надежда, что "азербайджанское правительство избежит ловушки, расставленной врагами двух стран". В словах Канани было и предупреждение, похожее на угрозу: "Иран не может оставаться равнодушным к заговору сионистского режима против нее с территории Азербайджанской Республики". Впрочем, поездке Коэна в Баку это заявление не помешало.

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В Иране, в отличие от его северных соседей,
Израиль считается врагом номер один,
даже худшим, чем США. Фото ReutersОткрытие посольства выглядит особенно знаковым, учитывая, что с января азербайджанская дипмиссия покинула Тегеран (правда, дипломатические отношения двух стран не были разорваны). Это произошло после нападения на нее. Погиб охранник. Его убийца, действовавший, по утверждению иранской полиции, по личным мотивам, арестован. Однако в Баку нападение назвали терактом.
Показательное совпадение: встреча главы израильского МИДа с Алиевым, в ходе которой азербайджанский президент говорил о том, что связи двух стран "основаны на дружбе, взаимном доверии, уважении и поддержке и носят стратегический характер", проходила в тот самый день, когда президент Ирана Эбрахим Раиси принимал послов мусульманских государств по случаю Рамадана. Значительная часть речи иранского лидера была посвящена обвинениям в адрес Израиля, в том числе в связи с недавним рейдом израильских силовиков в мечеть Аль-Акса. А во вторник Раиси на военном параде в Тегеране по случаю дня иранской армии обрушился на "врагов Ирана". Первым из них он назвал Израиль и предупредил, что "любая ошибка" этого государства "приведет к уничтожению Тель-Авива и Хайфы".

В комментарии "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин напомнил, что отношения Азербайджана и Ирана давно были сложными в силу многих причин, а после победной для Баку войны с Арменией в 2020 году, выигранной с турецкой помощью и в значительной мере израильским оружием, резко ухудшились. Еще один жест, свидетельствующий о сближении северных соседей страны с ее врагом, конечно, разрядке обстановки не будет способствовать. "Тем не менее, я думаю, до серьезного конфликта Азербайджана и Ирана дело не дойдет. Никто в нем не заинтересован. Есть то, что не только разделяет две страны, но и притягивает друг другу. Вспомним, что Иран и Азербайджан имеют общие экономические интересы – сейчас активизируется проект транспортного коридора Север–Юг. Так что, полагаю, холодная война между этими странами не перерастет в горячую", – считает Сажин.

Источник - НГ
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