Американская супер-ракета Starship взорвалась на четвертой минуте полета

20:30 20.04.2023

Самая мощная ракета в мире от Илона Маска взорвалась при первом запуске. Что пошло не так со Starship?

Система Starship поднялась на 38 километров и взорвалась на четвертой минуте полета



20 апреля в 16:28 по московскому времени американская компания SpaceX с площадки Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в США запустила прототип многоразовой транспортной системы Starship. Спустя четыре минуты после пуска прототип системы Starship взорвался, набрав высоту 38 километров.



Нештатная ситуация возникла на третьей минуте интеграционных летных испытаний, когда прототип одноименного космического корабля (образец Ship 24) не смог отделиться от прототипа сверхтяжелого носителя Super Heavy.



Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени







Ранее пуск прототипа многоразовой транспортной системы, намеченный на 18 апреля, был перенесен из-за нештатного давления в топливном баке носителя.



Сам старт стал возможен после получения SpaceX соответствующего разрешения от Федерального управления гражданской авиации США.



SpaceX не планировала восстанавливать прототип Starship



Первое летное испытание предполагало полет прототипа Starship по суборбитальной траектории, однако транспортная система развила бы скорость, отвечающую орбитальному движению (первую космическую).



После отсоединения от носителя корабль Ship 24, согласно планам SpaceX, должен был достигнуть высоты 235 километров, после чего начать спуск, в итоге приводнившись в Тихом океане недалеко от Гавайев.



Носитель Super Heavy должен был совершить приводнение в Мексиканском заливе недалеко от Бока-Чика.



Следующие испытания Starship состоятся через несколько месяцев



Изначально глава компании Илон Маск скептически относился к тому, что первые интеграционные летные испытания пройдут по намеченному плану.



Американский инженер и бизнесмен заявлял, что соответствующие испытания будут считаться успешными, если Starship удастся взлететь, не повредив стартовую площадку.



Поздравляем SpaceX с первыми комплексными летными испытаниями Starship! Каждое великое достижение в истории требовало определенного уровня просчитанного риска, потому что с большим риском приходит большая награда

Билл Нельсон

глава НАСА



На сборку второго прототипа Starship и подготовку его к полету может уйти несколько месяцев.



Starship станет самой мощной в истории человечества ракетой и космическим кораблем



Связка из Super Heavy и Starship станет самой крупной, мощной и грузоподъемной ракетной системой, когда-либо созданной человечеством, обойдя такие сверхтяжелые носители, как Saturn V, "Энергия" и Falcon Heavy.



В частности, в многоразовом режиме Starship, как ожидается, будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а в одноразовом - до 250.



Основное предназначение Starship - отправка человека на Марс



В основу лунного спускаемого модуля Human Landing System (HLS), который SpaceX создает для НАСА, ляжет модифицированная версия корабля Starship.



Кроме американской лунной программы, перспективную многоразовую систему Маск планирует использовать для выведения спутников Starlink



В рамках программы Rocket Cargo американские военные смогут использовать многоразовую транспортную систему для скоростной доставки грузов по всей Земле.



Идея использования Starship для межконтинентальных перелетов на Земле рассматривается в SpaceX и в контексте доставки людей.



Иван Потапов