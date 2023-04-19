В Кыргызстане отапливаться импортным газом стало выгодней, чем отечественным углем

20:35 20.04.2023 Мурат Сулайманов: В нашей стране отапливаться импортным газом стало выгодней, чем отечественным углем



Tazabek - Прошедшая зима запомнится заголовками о лидерстве Бишкека в мировом рейтинге по загрязненности воздуха и аномальном похолодании в январе по всей территории Центральной Азии.



Столбик термометра в некоторых районах республики опускался до минус 38 градусов по Цельсию, в горных районах до минус 45. Резкое снижение температуры воздуха повлекло за собой ряд существенных сбоев в энергетическом секторе стран региона.



Отопительный период - это пиковое время нагрузок для любой энергетической компании. Газовая служба не исключение.



Как оценивают свою работу газовики и с какими сложностями столкнулись, читайте далее в интервью Tazabek с Муратом Сулаймановым, заместителем генерального директора компании "Газпром Кыргызстан".



- Отопительный сезон завершен. Однако, все еще помнят январские крещенские морозы. Причем не только кыргызстанцы. С проблемой недостаточного газоснабжения столкнулись как Узбекистан, так и Казахстан. Даже Туркменистан не смог выполнить своих контрактных обязательств перед Узбекистаном ввиду технических неполадок на месторождении газа. С какими сложностями столкнулась компания "Газпром Кыргызстан"? Они наверняка были, ситуация в соседних странах не могла не затронуть и вас.



- Из года в год мы основательно готовимся к зиме, к сезону пиковых нагрузок. Для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 были реализованы 67 мероприятий к началу отопительного сезона. В техническом плане в прошедший сезон мы отработали очень даже хорошо.



Однако, в январе текущего года мы столкнулись с проблемой резкого снижения давления на магистральных газопроводах с 10 до 0,1 кгс/см2 на входе ГРС "Ош", что привело к временной приостановке подачи газа 12% абонентов частного сектора Оша и Жалал-Абада, учитывая их возможность использования альтернативного вида топлива. Это при том, что наши южные филиалы обслуживают 110 тыс. абонентов.



На это имелись объективные причины. В связи с аномальным понижением температуры резко упали объемы добычи природного газа на газодобывающих предприятиях Узбекистана, одновременно увеличился объем потребления природного газа как в самом Узбекистане, так и у нас в республике, что привело к острому дефициту голубого топлива.



Впервые за время деятельности "Газпром Кыргызстана", в период прохождения ОЗП, аналогичная проблема встала и по северу республики. Казахская сторона начала ограничивать поставки газа, ссылаясь на резкое похолодание и нехватку ресурсов для внутреннего потребления. В связи с этим компания была вынуждена максимально использовать запас газа в газопроводах. Давление газа на выходе замерного узла "Нововоскресеновка" 1001 км магистрального газопровода "Бухарский газоносный район Ташкент-Бишкек-Алматы" (пункт подачи природного газа в КР) с 10 по 18 января этого года резко упало с 33 кгс/см2 до 8,5 кгс/см2, а на самой удаленной точке (ГРС Токмок) до 6,9 кгс/см2.



Однако, отмечу, что несмотря на временные ограничения в поставках природного газа из соседних стран, в Кыргызстане наблюдалась наиболее стабильная ситуация с газоснабжением как населения, так и предприятий.



Цифры говорят сами за себя – в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, потребление филиала:



- "Бишкекгаз" - увеличилось в среднем на 60%;



- "Ошгаз" - увеличилось в среднем на 40%;



- "Жалалабатгаз" - увеличилось более, чем на 60%;



14 января текущего года мы зафиксировали новый рекорд суточного потребления газа в столице через ГРС-1 и ГРС-2 – 1 876 000 м3/сутки. Также рекорд был поставлен по подаче газа на ТЭЦ. 15 января суточный объем потребления ТЭЦ г. Бишкек составил 350 340 м3.



- Вы говорите о рекордах суточного потребления на ТЭЦ. Это означает, что ТЭЦ все больше и больше потребляет газ? Если да, то это, безусловно, радует. Проблема смога в Бишкеке разрослась до уровня мировых новостей. И касается, как бы грубо это ни звучало, "шкурно" каждого из нас.



-Имеется один интересный факт. В советское время наша столичная ТЭЦ была полностью запитана исключительно природным газом. Вообще советский период славился экоподходами – авоськи для продуктов, вторичная переработка стеклянных тар и многое другое.



Я это к чему. Если государство примет решение полностью перевести ТЭЦ на газ, то это не повлечет за собой никаких дополнительных расходов по замене котлов.



-Ведете ли Вы переговоры с кабмином по данному вопросу?



- Переговоры пока не ведутся. В данном случае предполагаю, что нам всем, кыргызстанцам, необходимо ответственно отнестись к своему здоровью, здоровью наших детей и сделать свой осознанный выбор в пользу экологии и экологичных энергоресурсов.



Пока мы продолжаем субсидировать себестоимость выработки тепловой энергии при сжигании угля, мы собственноручно лишаем себя здоровья. Если честно, то выглядит все это самообманом - попыткой мнимой экономией оправдать свои пагубные привычки.



- Вы сейчас сказали про мнимую экономию. Это правда, что расходы на отопление дома углем стали равнозначны расходам отопления природным газом?



- Скажу даже больше, в нашей стране отапливаться импортным газом стало выгодней, чем отечественным углем.



Ни для кого не является секретом рост цен на уголь, произошедший в прошлом году. Причем спрос поддерживается еще и со стороны более платежеспособных стран.



Ухудшающаяся экология приводит к росту заболеваний органов дыхания среди населения. Люди стали чаще болеть респираторными заболеваниями, лечение требует дополнительных расходов.



Многие также забывают брать в расчет, что уголь требует расходов на транспортировку, закупку дров, что цена угля в сезон значительно и резко повышается. Золу необходимо вывозить, а в доме делать косметический ремонт после зимней топки углем.



Отмечу, что для нашей страны действует очень выгодная закупочная цена на природный газ - $150 за 1000 кубометров. Таких цен на импортный газ сейчас в мире попросту нет. Несмотря на то, что другие страны, импортирующие газ из Российской Федерации, закупают в десятки, а иногда и сотни, тысячи раз больше, чем мы. Наше годовое потребление в 2022 году составило всего 387 млн кубометров газа. Для сравнения, Армения потребляет более 2,5 млрд кубометров газа в год, Беларусь – 20 млрд.



Нас часто сравнивают с Казахстаном, Узбекистаном, но ситуация в газоснабжении, с которой соседние республики столкнулись в прошлую зиму, говорит сама за себя – налицо серьезное и пагубное недофинансирование отрасли.



- Как планируете решать проблему снижения поставок газа из Узбекистана в зимний период? Будете ли строить газовые хранилища?



- Учитывая, что мировой рынок газа будет развиваться высокими темпами в угоду экологии, и по долгосрочному прогнозу в ближайшие 20 лет мировое потребление вырастет на 20%, а также с точки зрения энергетической безопасности республики, безусловно, лучше начать развивать местные газовые месторождения в Жалал-Абаде. По первоначальным данным геологоразведки, запасов газа должно хватить лет на 70-100 для обеспечения газом всего населения юга республики. Это с учетом ежегодной динамики роста потребления.



Отмечу, в данном случае мы не настаиваем на том, чтобы наша компания занималась добычей. Это может делать либо само государство, либо другие инвесторы. Важно решить проблему с наличием ресурсной базы.



Ввиду последних событий ситуация может получить развитие и по другому сценарию, если Узбекистан и Россия договорятся о долгосрочном сотрудничестве в сфере поставок природного газа в соседнюю республику. В таком случае проблемы с поставками в южные области уже не будет.



Однако, не исключен и третий сценарий - сценарий, когда все останется на прежних местах. На этот случай мы уже заключили Дополнительные соглашения к Контрактам, заключенным между ОсОО "Газпром Кыргызстан" и ООО "Газпром Экспорт" в объеме до 380 млн куб. м на север Кыргызской Республики и до 60 млн куб. м газа на юг.



Что касается газовых хранилищ, то их имеет смысл строить в случае наличия ресурса. В нашем случае его-то и нет. Юг мы снабжаем из узбекистанских месторождений. И эти месторождения истощаются. Проблемой отсутствия ресурса озадачены не только мы, но и наши коллеги из Республики Узбекистан. Прошлой зимой жители Ташкента вынуждены были сидеть без газа, тепла и электричества, так как основная электро и теплогенерация у них осуществляется за счет сжигания природного газа. Более того, официальные власти соседней страны неоднократно заявляли о планируемом прекращении экспорта газа к 2025 году.



Благодарим за беседу. Источник - Tazabek

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