Роберт Кеннеди-младший отбирает голоса у Байдена-старшего, - Сьюзан Пейдж

20:38 20.04.2023

USA Today

США



Эксклюзив: Роберт Кеннеди-младший неожиданно объявил об участии в президентских выборах. Его поддерживает 14% сторонников Байдена в 2020 году

USA Today: Джо Байден теряет поддержку избирателей-сторонников Демократической партии



По данным опроса USA Today, 14% респондентов, отдавших голос за Джо Байдена в 2020 году, поддержат на выборах в 2024 году Роберта Кеннеди-младшего. Это удивительный показатель для одного из главных активистов антипрививочного движения в США, пишет издание.



Роберт Кеннеди-младший в среду объявил, что примет участие в борьбе за пост президента в 2024 году от Демократической партии. По данным опроса, совместно проведенного USA TODAYи Саффолкским университетом, его поддержат 14% сторонников Байдена на выборах в 2020 году.



Это удивительный показатель для кандидата из известного политического клана, однако прославившегося как приверженец развенчанной теории заговора о связи детских вакцин с аутизмом.



В ходе опроса, проведенного с субботы по вторник, за нынешнего президента США в 2024 году готовы проголосовать лишь 67% сторонников демократов, отдавших за него голос в 2020 году. Кеннеди получил 14%. Еще 5% опрошенных намерены поддержать в качестве кандидата от партии писательницу Марианну Уильямсон, автора книг по популярной психологии. Еще 13% не определились.



Исследование проводилось по стационарному и сотовому телефону среди 600 избирателей Байдена, определенных на основе национальных опросов и опросов штатов с 2020 по 2022 год. Погрешность составляет около 4 процентных пункта.



Насколько уязвим Байден в 2024?



Результаты опроса подчеркивают потенциальную уязвимость Байдена перед более популярным претендентом на пост президента от демократов, хотя таковых пока не появилось, или перед кандидатом от третьей партии на всеобщих выборах.



"В 2020 году Джо Байден получил больше голосов, чем любой другой кандидат в президенты за всю историю США, однако опрос показывает, что те же избиратели готовы поддержать других демократов на ожесточенных праймериз", - заявил Дэвид Палеологос, руководитель центра политических исследований Саффолкского университета. - Кеннеди, хотя его шансы пока невелики, набирает двузначный процент поддержки, поэтому его нельзя сбрасывать со счетов".



Кеннеди получил поддержку 33% избирателей, не одобряющих работу Байдена на посту президента, и 35% тех, кто считает, что его политика в Белом доме была "слишком либеральной". Кандидат пользовался наибольшей популярностью среди консерваторов, молодых избирателей и тех, кто не имеет высшего образования.



Роберт Кеннеди-младший является юристом-экологом, который стал ярым сторонником связи между вакцинами и аутизмом. Эта теория была опровергнута научными исследованиями. Он - сын Роберта Ф. Кеннеди-старшего, который был убит во время предвыборной президентской кампании от демократов в 1968 году, и племянник президента Джона Ф. Кеннеди.



Во время пандемии COVID-19 69-летний Кеннеди завоевал популярность в социальных сетях, выступая против вакцинации как нарушения свободы личности. Иногда он сравнивал ее с Холокостом и распространял дезинформацию о безопасности вакцины.



Его взгляды иногда объединяли его с бывшим президентом Дональдом Трампом и его сторонниками. В 2017 году Трамп попросил Кеннеди возглавить президентскую комиссию по безопасности вакцин.



Автор статьи: Сьюзан Пейдж (Susan Page)