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ПашинянАрмения: на пути капитуляции и предательства, - М.Ошеров
21:20 20.04.2023

20.04.2023
Армения: на пути к капитуляции |
В 2020 году армянам не помогли американцы. И Макрон не прилетел к ним на голубом вертолете и не показал бесплатного кино. И немцы не приехали к ним на танке. И соседний Иран только перебросил несколько ударных соединений на север своей страны поблизости от границ с Арменией и с Азербайджаном для обеспечения собственной безопасности и нанесения возможных контрударов. Армении никто не помог. Они остались совсем одни против азербайджанской армии.

Азербайджан готовил возвращение своих территорий 30 лет. Азербайджанцы модернизировали свою армию, закупали относительно новое оружие, учились тактике ведения военных действий. И когда началась вторая армяно-азербайджанская война, азербайджанская армия действовала во время этой войны очень эффективно. Азербайджанцы освободили все захваченные ранее Арменией территории и в свою очередь блокировали Нагорный Карабах.

Пашинян был вынужден срочно обратиться к ненавистной ему России с просьбой оказать содействие в немедленном перемирии - фактически на любых условиях.

Это перемирие было подписано азербайджанской стороной и было расценено в Баку как победное окончание войны.

Нынешнее соглашение по Нагорному Карабаху не определяет его окончательный статус, но возвращает контроль Азербайджана над собственно азербайджанскими территориями - уже освобожденными азербайджанской армией на юге и пока еще оккупированными армянами на севере. Армения сохранила контроль за центром Нагорного Карабаха.

Недавнее возобновление боевых действий показало, что Армения, оказавшаяся в одиночестве после инициированного самим армянским правительством, правительством национального предательства, ухудшения отношений с Россией и с Ираном - единственными странами, которые 30 лет гарантировали суверенитет Армении, не может гарантировать ни суверенитета Нагорного Карабаха, ни свой собственный суверенитет.

Сегодняшнее паническое заявление ничтожного соросовского выкормыша Николы Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана - это запоздалая попытка признания де-факто победы Азербайджана, признания Азербайджанского суверенитета над Нагорным Карабахом, и предательство национальных интересов Армении.

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Предложение Николы Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана с одновременным признанием Азербайджаном территориальной целостности Армении нынешнему сильному Азербайджану не нужно и невыгодно.

После фактического решения проблемы Нагорного Карабаха, которая после капитуляции Пашиняна становится внутренним делом Азербайджана (все это юридически происходит сейчас в таком режиме из-за ошибочной политики всех армянских властей с 1991 года, которые все это время отказывались присоединять Нагорный Карабах к Армении по внутриармянским политическим причинам), у Азербайджана остается вторая территориальная проблема - коридор в Нахичевань и в Турцию - так называемый "Зангезурский коридор", который должен проходить по территории нынешней Сюникской области Армении.

Для Азербайджана это стратегически важный вопрос, вопрос транспортного коридора в нахичеваньский анклав и в Турцию, ликвидация постоянной потенциальной угрозы блокады Нахичевани и создание единого военного, торгового, промышленного и транспортного коридора в союзную Турцию.

Исходя из необходимости пробития такого коридора через территорию Армении, Азербайджан вряд ли будет в нынешних условиях подтверждать территориальную целостность Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще два года назад требовал от Армении добровольно организовать "Зангезурский коридор", тогда Армения отклонила это предложение, но в самом Азербайджане его с повестки дня никто не снимал.

Сюникская область Армении - малонаселенный горный район с малоразвитой дорожной сетью, в общем-то, такой же театр военных действий, как в соседнем Нагорном Карабахе.

Я уверен, что уже сейчас в Генеральном штабе Азербайджана генералы-победители планируют новое наступление на запад из Азербайджана и на восток из Нахичевани, а политическое руководство Азербайджана будет просто спокойно ждать, когда оставшаяся в одиночестве Армения будет вынуждена сама предлагать Азербайджану не только суверенитет над Нагорным Карабахом, но и Зангезурский коридор.

Армении не помогли и не помогут ни американцы, ни европейцы. Только Россия и Иран могут хоть как-то помочь нынешней Армении, но для этого армянскому народу требуется политическое протрезвление и смена власти в Ереване, иначе катастрофа будет грозить не только Нагорному Карабаху, но и всей Армении в целом.

Михаил Ошеров, для "Русской Весны"

Источник - Русская весна
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