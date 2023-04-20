Казахстан против Узбекистана или Казахстан вместе с Узбекистаном?

00:08 21.04.2023 КАЗАХСТАН ПРОТИВ УЗБЕКИСТАНА ИЛИ КАЗАХСТАН ВМЕСТЕ С УЗБЕКИСТАНОМ: КТО ВЫДВИНЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КАРТУ МИРА?

Евразийский банк развития в конце 2022 года опубликовал доклад "Экономика Центральной Азии: новый взгляд", в котором проанализировал перспективы взаимодействия стран Центральной Азии и потенциал становления региона как значимого игрока на экономической карте мира. По умолчанию ведущая роль в достижении последней цели отводится Казахстану, как ведущей экономике Центральной Азии, между тем в регионе есть страна, демонстрирующая в последние годы впечатляющие темпы роста – Узбекистан. В ближайшее время он может перехватить статус регионального экономического лидера. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.

Казахстан против Узбекистана или Казахстан вместе с Узбекистаном: кто выдвинет Центральную Азию на экономическую карту мира?

В 2017 году бывший министр экономики Казахстана Тимур Сулейменов на форуме CFO Summit Kazakhstan упомянул в качестве одного из внешних вызовов для Астаны фактор "пробуждающегося" Узбекистана, который может составить экономическую и политическую конкуренцию Казахстану в регионе.



"Мы видим пробуждающийся и либерализующийся Узбекистан. Это амбициозная страна, обладающая большими возможностями, которые пока сложно определить из-за формирующегося политического курса. Но тем не менее укрепление Узбекистана будет определенным вызовом для нас. Мы привыкли, что Казахстан – региональный гегемон. Сейчас это может поменяться, может усилиться борьба за инвестиции, борьба за ниши, борьба за рынки", – сказал казахстанский министр, проработавший до этого пять лет в Евразийской экономической комиссии.



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Аналогичного взгляда придерживались и многие эксперты, которые после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеева заговорили, что сосед Казахстана вскоре перетянет на себя роль экономического лидера региона. В последние годы дискуссии о заочном соперничестве поутихли, поскольку более серьезных внешних вызовов, нежели региональная конкуренция, хватало с избытком и у Астаны, и у Ташкента.



Но исследование ЕАБР, в котором отмечается неизбежность становления Центрально-Азиатского региона в качестве одного из мировых экономических центров силы, заставляет вернуться к этому гипотетическому противостоянию с тем, чтобы понять, кто из стран региона в обозримом будущем будет претендовать на роль экономического "локомотива" для всей Центральной Азии. И, соответственно, устанавливать правила игры на этих территориях.



Согласно докладу ЕАБР, "локомотивом" по сей день остается Казахстан. Казахстан является ведущей экономикой Центральной Азии с номинальным объемом ВВП в 2021 году в $197,1 млрд, что в 1,3 раза больше совокупного объема четырех других стран региона.



По итогам 2022 года на долю Казахстана приходилось почти 60 % общего объема ВВП Центральной Азии. При этом рост ВВП по итогам 2022 года составил 3,2 % против среднегодового в 3,9 % в период 2010–2021 годов.



В значительной мере рост ВВП Казахстана в рассматриваемый период обеспечен сферой услуг, вклад которой составил 2,3 %, промышленность обеспечивала 0,86 % экономического роста, строительство - 0,33 %, сельское хозяйство - 0,08 %.



В августе 2022 года правительство прогнозировало рост валового внутреннего продукта в 2023–2025 годах в стране на уровне 4-4,1 % – и после того, как экономика Казахстана в январе – феврале 2023 года выросла на 4,3 %, этот прогноз можно было бы считать реалистичным.



Однако, как подчеркивается в докладе ЕАБР, ключевыми секторами экономики Казахстана являются услуги, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, причем услуги формируют 54 % ВВП, а горнодобывающая и обрабатывающая промышленность – лишь по 14 % (этот расклад, данный Евразийским Банком Развития по итогам 2021 года, остался неизменным и по итогам 2022-го).



Узбекистан – вторая по размеру после Казахстана экономика Центральной Азии с объемом ВВП $69,2 млрд в 2021 году и $80,4 млрд по итогам 2022-го. Номинальный объем ВВП Узбекистана втрое меньше казахстанского, темпы годового прироста ($11 млрд против $27 млрд) также вроде бы не угрожают экономическому лидерству Казахстана в ЦА.



Однако в докладе ЕАБР есть показатели, которые должны заставить Астану относиться к угрозе своему лидерству в регионе достаточно серьезно. Например, это более высокий средний рост экономики Узбекистана в период с 2012 по 2021 годы – 5,9 % против 3,9 % у Казахстана.



С 2017 года рост обеспечивался так называемой "низкой" базой, с которой Ташкент начал либерализацию своей экономики. Но с тех пор прошло пять лет, рост не снижается: в 2022-м ВВП Узбекистана вырос на 5,7 % – и это притом что для некоторых производителей промышленности этой страны (например, UzAuto Motors – Прим. Ia-centr.ru) оказался замороженным выход на российский рынок. Казахстан же нарастил в прошлом году объемы торговли (и экспорта) не только с Россией на 6 %, но и с Китаем на 34 %.



И тут неизбежно возникает вопрос о том, будет ли между этими двумя странами настолько же велик разрыв в номинальном выражении ВВП после того, как у Ташкента исчезнут ограничения в торговле с той же Россией?



Но главное – в структуре ВВП Узбекистана гораздо большую роль, чем в Казахстане, играет промышленное производство: упомянутые среднегодовые 5,9 % роста ВВП в последние десять лет складывались из 2,4 % от сферы услуг, 1,2 % от АПК и 1,1 % от обрабатывающей промышленности, еще 0,7 % вносило строительство.



Согласно исследованиям ЕАБР, ключевыми секторами экономики Узбекистана являются сфера услуг, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, которые формируют 36 %, 25 % и 20 % ВВП соответственно.



Если сравнивать этот расклад со структурой ВВП Казахстана (54 % – сфера услуг, а промышленность – лишь 14 %), то очевидно, что Астана проигрывает Ташкенту как минимум в устойчивости выстраиваемой в стране экономической модели.



Развитая сфера услуг хороша тогда, когда у населения есть возможность тратить на нее деньги, а деньги населением зарабатываются на стройках, на заводах и в сельском хозяйстве. Соответственно, чем больше разброс в значениях сферы услуг и реального сектора экономики в структуре ВВП, когда первая в разы доминирует над последним, тем больше угроз возникает для устойчивости всей экономики в целом и для той же самой сферы услуг в частности.



Вывод из всех этих раскладов Астана, похоже, сделала для себя верный: вместо соперничества с Ташкентом сконцентрироваться на региональной кооперации.



Это подтвердил и визит президента Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в декабре прошлого года. Стороны подписали инвестиционные соглашения и двусторонние документы на сумму более $8 млрд и договорились о создании Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".



Как Казахстану и Узбекистану заработать на совместных проектах?



Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе Казахстана и Узбекистана "станет не только примером эффективного промышленного взаимодействия, но и ключевой площадкой активно развивающегося Центрально-Азиатского экономического коридора "Север – Юг", заявил однажды министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.



По прогнозам чиновников, деятельность МЦПК должна сократить количество участников в цепи поставок, снизить стоимость продукта для конечного потребителя и увеличить скорость поставок в обе страны. Базовыми направлениями работы этого центра должны стать кооперация по переработке продукции АПК, машиностроение, электроника, легкая промышленность, деревообработка, производство стройматериалов.



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МЦПК планирует начать работу в ближайшие два года с глубокой переработки до 1 млн тонн казахстанского зерна, а также с производства по рафинации растительного масла. При этом в середине декабря 2022 года компания UzAuto Motors сообщила о совместном с Казахстаном проекте под названием "Тюркский автопром", в рамках которого в Костанае на мощностях казахстанского партнера Allur Auto будет развернута мелкоузловая сборка до 30 тысяч единиц легковых автомобилей Chevrolet Onix в год.



На этом заводе в Северном Казахстане уже производится Chevrolet Cobalt с "узбекской" родословной, который в 2022-м стал лидером продаж на внутреннем рынке Казахстана с показателем свыше 23 тысяч единиц.



Частный бизнес двух стран начал налаживать сотрудничество намного раньше государственных структур – и это говорит о том, что в Центральной Азии значимые экономические проекты Казахстан и Узбекистан будут продвигать совместно, а не в противодействии друг с другом.



Егор Васильев

20 апр 23 Источник - Ia-centr.ru

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