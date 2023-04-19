В Амстердаме прошли протесты проституток из-за охоты на ведьм и ограничения времени работы

00:14 21.04.2023

Протесты проституток в Амстердаме. Что случилось и чего они хотят. Город может остаться без знаменитого квартала красных фонарей



В Амстердаме в последнее время проходят регулярные протесты проституток, которые всерьез опасаются остаться без клиентов и заработка. РБК Life разобрался в причине митингов и выяснил, почему знаменитый исторический квартал красных фонарей в скором времени может прекратить свое существование.



Из-за предельно лояльных законов столица Нидерландов стала жертвой собственной популярности. Последние годы городские власти изо всех сил пытаются снизить активность многочисленных приезжих в центре города, который вот уже много лет носит неофициальный титул европейского "города грехов". Круглосуточное веселье в определенных районах вынудило правительство предпринять решительные действия, после которых красные фонари, уже давно ставшие одной из визитных карточек исторической части города, могут погаснуть навсегда.



На красный свет



Кварталами красных фонарей называют районы, где предлагается большое количество услуг, связанных с секс-индустрией. Самый знаменитый подобный район Амстердама называется Де Валлен (в переводе с голландского - "Стены"), известный с момента основания города в конце XIII века. Он располагается неподалеку от порта, поэтому с первых дней своего существования стал местом работы проституток, постоянными клиентами которых были бесконечные моряки. По мере развития Амстердама район быстро приобрел сомнительную репутацию. К примеру, в период позднего Средневековья туда строго-настрого запрещалось заходить священнослужителям и женатым мужчинам из опасений, что те не устоят перед соблазном.



По одной из версий, красные фонари изначально использовались проститутками для сокрытия видимых недостатков собственного лица, однако впоследствии они стали служить определенным опознавательным знаком. Их вешали рядом с борделями для привлечения клиентов, которые знали, что тут можно получить услуги определенного типа.



В 1911 году публичные дома попали под запрет, а в 1930-м девушкам запретили работать на улицах, в то время как само занятие проституцией оставалось легальным. Такие изменения в законодательстве и послужили началу так называемой оконной проституции, когда рабочее место девушки находится в помещении с большим окном, выходящим на улицу. В 1988 году правительство Нидерландов официально признало проституцию профессией, а осенью 2000 года власти снова легализовали публичные дома.



Ограничения вслед за легализацией



В XXI веке Де Валлен превратился в место притяжения туристов, где, помимо предлагающих свои услуги проституток, находится множество кофешопов, торгующих марихуаной. В середине нулевых власти города начали осознавать, что секс-индустрия не работает по схеме частного предпринимательства, а контролируется крупными криминальными структурами, занимающимися торговлей людьми, наркотрафиком и другими тяжкими преступлениями. К концу 2000-х правительство закрыло десятки публичных домов и заведений, связанных с организованной преступностью и наркоторговлей.



Другой проблемой стал постоянно увеличивающийся наплыв туристов в Де Валлен, который ежегодно посещает по несколько миллионов приезжих. Критическая загрузка центрального района вынудила городской муниципалитет запретить экскурсии в кварталах красных фонарей с 2020-го, а годом позже власти и вовсе заговорили о перспективе закрытия секс-бизнеса в центре города и переноса его на окраину.



Сокращенный рабочий день



По словам мэра Амстердама Фемке Халсема, постоянные дебоши пьяных туристов, обилие мусора и разгул преступности вынудили городские власти начать принимать серьезные меры по "ребрендингу" неблагополучного района. Пока секс-индустрия в исторической части Амстердама продолжает работать, однако с 1 апреля 2023 года правительство ввело новые ограничительные меры. Теперь все заведения, оказывающие услуги эротического или сексуального характера, должны закрываться в 3:00, а не в 6:00, как это было раньше. И, по мнению секс-работников, данный сдвиг чреват целым набором проблем.



Председатель профсоюза "оконных работниц" Red Light United, прожившая в Амстердаме последние 13 лет, рассказала CNN, что введение сокращенного рабочего дня резко снизит доходы проституток. "Большинство начинает работать после полуночи, когда закрываются бары и рестораны. Всего двух часов будет явно недостаточно для приличного заработка", - отметила она.



Лимит рабочего времени также сказался на стоимости помещений на первых этажах с панорамными окнами, аренда которых стремительно выросла в цене. Наконец, изменение графика негативно повлияет на безопасность.



"Если вы секс-работник, то, как правило, вы имеете дело с наличными расчетами и часто носите с собой крупные суммы денег после работы. Даже самый несообразительный уличный грабитель теперь будет знать, когда самое удачное время для "охоты", - говорит проститутка по имени Фиби. По ее словам, раньше они так сильно не беспокоились за свою безопасность, так как в 6:00 уже открываются некоторые магазины, супермаркеты, и начинает работать общественный транспорт.



"Мегабордель" на окраине и "охота на ведьм"



Ограничение времени работы - лишь начало масштабной кампании по изменению центра Амстердама. К концу 2023 года власти города обещают окончательно определиться с местом, куда должен переехать квартал красных фонарей. Они уже назвали несколько локаций вдали от исторической части города, где в дальнейшем может появиться многоэтажный "эротический центр". Жители одного из таких районов на южной окраине города уже выражают серьезную обеспокоенность тем, что у них по соседству собираются построить "мегабордель". При этом мэр столицы Нидерландов уверена, что новый центр не принесет никакого вреда окружающим и повысит степень безопасности самих секс-работников.



Представители индустрии, в свою очередь, обвиняют политиков в стигматизации, несправедливой дискриминации и в "охоте на ведьм". Они настаивают, что их выбрали "в качестве козлов отпущения", чтобы свалить на них все проблемы города, связанные с массовым туризмом. Впрочем, санкции, наложенные на проституток, - далеко не единственные меры со стороны властей Амстердама, борющихся с неконтролируемым наплывом туристов. Так, с середины мая в квартале красных фонарей вступает в силу запрет на курение марихуаны на улице. Кроме того, город вводит меры по ограничению количества речных прогулок по каналам и аренды жилья для отпуска, а также лоббирует введение нового авиационного налога, который должен привести к отмене самых дешевых рейсов.



Ярослав Гронский

Фичер-редактор РБК Life