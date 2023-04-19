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Освобождение деревьев от бетона началось в Ташкенте
00:19 21.04.2023

В Ташкенте началась акция по освобождению деревьев от бетона, рекламных баннеров и подсветки. Глава Минприроды Азиз Абдухакимов вскрыл ломом цемент у корней дерева и попросил граждан помочь в устранении подобных ситуаций, сообщая о них через Telegram-бот.



По инициативе Министерства природных ресурсов в Ташкенте стартовала экологическая акция под лозунгом "Сохраним деревья". В рамках мероприятия во всех районах столицы освободят основание деревьев от бетона, а также уберут рекламные баннеры и подсветку на деревьях, передает корреспондент "Газеты.uz".

Акция стартовала 20 апреля в махалле "Шодиена" Алмазарского района. В ней приняли участие министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов, первый заместитель хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов, а также руководители секторов, представители СМИ и экоактивисты.

Глава Минприроды подчеркнул, что главная цель этой инициативы - вскрыть бетон и асфальт у лунок деревьев и обеспечить их жизнеспособность.

"Сегодня на многих улицах и кварталах нашего города можно увидеть корни деревьев, окруженные бетонными или искусственными покрытиями. Это уменьшает доступ воздуха к корням деревьев, вызывая риск их повреждения и гибели. На самом деле основание деревьев должна быть открытым на 50−60 см", - отметил Азиз Абдухакимов.

По его словам, также наблюдаются случаи повреждения деревьев вследствие установки освещения и подсветки - гирлянды и лампы, что негативно сказывается на процессе их естественного развития.

"Да, благодаря этому город, может, выглядит красиво, но нагрев ламп негативно влияет на естественный процесс развития деревьев и приводит к их засыханию. Также нехорошо прибивать рекламные баннеры к деревьям. Мы будем бороться с этими вопросами в рамках акции", - сказал министр.

Глава Минприроды подчеркнул, что акция направлена на предупреждение и просвещение людей, а не на то, чтобы наказать кого-либо.

"Мы хотим, чтобы они оказали нам практическую помощь в устранении подобных ситуаций. Однако мы будем вынуждены наказать предпринимателей и граждан, которые игнорируют наше предупреждение или продолжают совершать вышеперечисленные действия, негативно влияющие на уход за деревьями. Вот почему мы просим быть их внимательными", - сказал он.

Первый заместитель хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов тоже отметил, что некоторые бизнесмены и жители заливают деревья бетоном, что препятствует их поливу и приводит к высыханию растительности.

"Отныне мы должны прекратить укладку бетона и асфальта под деревья как в Ташкенте, так и в других регионах. С сегодняшнего дня мы начали акцию по освобождению деревьев от бетонных и асфальтовых „оков" и даем им вторую жизнь. Процесс начался с Алмазара. В этом районе таких деревьев 252… Кроме того, мы составим правовые акты и приступим к [вырубке] более 200 деревьев в Алмазаре, которые засохли, не пережили зиму, пострадав от холода", - сказал он.

азиз абдухакимов, бахтиер рахмонов, министерство природных ресурсов, экология

Бахтиер Рахмонов.

Он отметил, что акция по спасению деревьев будет проходить параллельно в других районах столицы и продлится около месяца, а затем продолжится по всему Узбекистану.

По словам Рахмонова, посадка плодовых и декоративных деревьев и цветов в столице в рамках проекта "Яшил макон" ("Зеленое пространство") продолжается. С осени прошлого года в столице высажено 1,25 миллиона деревьев.

"Глава государства также поручил в каждой махалле дополнительно высадить по тысяче деревьев. Мы это тоже делаем", - сказал первый замглавы администрации Ташкента.

После освобождения деревьев планируется провести агротехнические работы с привлечением специалистов.

Для усиления защиты и охраны деревьев Министерство природных ресурсов запустило Telegram-бот, с помощью которого жители смогут сообщать о повреждении деревьев (инструкция по использованию бота).

Источник - Газета.uz
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