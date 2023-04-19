Освобождение деревьев от бетона началось в Ташкенте

00:19 21.04.2023

В Ташкенте началась акция по освобождению деревьев от бетона, рекламных баннеров и подсветки. Глава Минприроды Азиз Абдухакимов вскрыл ломом цемент у корней дерева и попросил граждан помочь в устранении подобных ситуаций, сообщая о них через Telegram-бот.



