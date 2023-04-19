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Гибридный Шанхай: почему именитые автобренды отстают от китайцев
00:21 21.04.2023

Электрический Maybach, суперпикап и новая марка для России - что показали на Шанхайском автосалоне

Евгений Багдасаров

Открывшийся в Шанхае автосалон заметно отличается от выставки 2021 года. Китайские бренды доминируют, а иностранные оказались в догоняющих. Что интересного показали в Шанхае и какие новинки приедут в Россию - выясняли "Известия".

Растут без помощи государства

Китайский автомобильный рынок стремительно электрифицируется. Несмотря на снижение продаж на 13% в I квартале, электромобили и подключаемые гибриды выросли на 22% и их совокупные продажи превысили 1,3 млн штук. Рост происходит, несмотря на то что в начале 2023 года была завершена 13-летняя госпрограмма, дававшая субсидии на покупку автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV), то есть электромобилей и подзаряжаемых гибридов.

Впрочем, покупатели NEV до конца года освобождены от 10-процентного налога, какие-то льготы предлагают региональные власти. Многие иностранные автопроизводители, включая Tesla, сделали серьезные скидки на свои электромобили.

Национальный лидер

Китайский BYD в начале года, наоборот, переписал ценники в пользу увеличения. У него есть на то причины - по результатам I квартала это самая популярная марка на рынке КНР, как в своем "электрическом" сегменте, так и в абсолютном зачете. BYD, начавший автопроизводство всего два десятилетия назад, обошел такие именитые компании, как VW и Toyota. Модель BYD Song Plus стала бестселлером рынка, обогнав по продажам Tesla Model Y. С результатом почти полмиллиона проданных машин за три месяца BYD удалось захватить 11% доли рынка и на достигнутом компания не собирается останавливаться.

Среди новинок китайского автопроизводителя в Шанхае - доступный по цене хетчбэк Seagull ("Чайка"). Машина длиной 3780 мм стоит 79 тыс. юаней, менее миллиона в пересчете на рубли по актуальному курсу. Для сравнения: за Tesla Model Y в России просят от 3,3 млн рублей.

Два варианта емкости батареи обеспечивают BYD Seagull пробег 305 и 405 км. Электромотор мощностью 75 л.с. разгоняет машину до 130 км/ч.

Не успевают за китайцами

Неудивительно, что Tesla решила вообще не участвовать в Шанхайском автосалоне, а другие иностранцы пытаются догнать вырвавшихся вперед китайцев и остановить снижение продаж. И не чураются вплотную работать с китайскими автопроизводителями.

Toyota создает свои электрокроссоверы совместно с BYD, китайские специалисты работают над концептом Nissan Arizona. Новый купе-кроссовер smart #3 сделан на платформе Geely.

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Смогут ли новые автомобильные марки из КНР задержаться в нашей стране

Представители Volkswagen уже пообещали, что к 2026 году представят еще 10 электромобилей и сократят время разработки новых моделей почти на 40%, чтобы идти в ногу с более быстрыми конкурентами из КНР.

В Шанхае представлен электрический лифтбек Volkswagen ID.7, фактически наследник Passat. Это почти пятиметровый автомобиль, способный проехать на одном заряде до 700 км. ID.7 это глобальная модель для рынков Европы, Америки и Китая. Причем на китайском рынке будут две отличающиеся друг от друга машины, одну будет делать совместное предприятие VW с FAW, другое - с SAIC. Пока же продажи VW на огромном китайском рынке ничтожны - менее 17 тыс. за I квартал этого года.

"То, что движет китайскими клиентами сегодня, движет миром завтра", - цитирует Reuters слова генерального директора BMW Оливера Ципсе.

Один другого гибриднее

Китайские бренды сразу представляют по 10–20 машин в Шанхае, в основном гибриды или электромобили. Редкое исключение - тяжелый китайский люкс Hongqi. Марку так напугала неудача с электрическим кроссовером E-HS3, что в Шанхай привезли его бензиновый аналог на новой платформе. Электромобили на стенде Hongqi заявлены, но в виде концептов.

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Автопроизводители из КНР соревнуются в гибридных силовых установках, которые становятся все изощреннее, все мощнее и все "дальнобойнее". Например, кроссоверы Haval Xiaolong и Xiaolong Max из линейки Dragon оснащены новой гибридной системой Great Wall Hi4, у которой 1,5-литровый бензиновый мотор подключается к оси через двухступенчатую трансмиссию. Он помогает при разгоне, а также заряжает батарею, обеспечивая значительный пробег. При этом машины могут одолеть небольшое расстояние на чистой электротяге.

Бренд Lynk & Co, входящий в состав холдинга Geely, вместе с большим кроссовером 08, представил новейшую гибридную платформу СМА 2.0. Она дает максимальный запас хода более 200 км на электрической тяге и общий более 1300 км. Концепт Chery Arrizo Star демонстрирует все плюсы гибридов нового поколения - разгон до "сотни" за 3 секунды, расход бензина 3,8 л на 100 км и дальнобойность более 1500 км.

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С прицелом на Россию

Некоторые новинки доедут и до России - китайские марки не боятся предлагать у нас гибриды и чистые электромобили. В частности, Omoda пообещала привезти в Россию "электричку". Вполне возможно, это будет разновидность кроссовера C5 e-QUA, представленная в Шанхае. Характеристики пока машины не сообщают, по предварительной информации, запас хода превышает 500 км. Вместо решетки радиатора у электромобиля глухая панель с разъемом для зарядки.

В России заинтересованы и в организации сборки автомобилей из КНР. Шанхайский автосалон посетила делегация во главе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой

"Наращиваем связи с крупнейшими китайскими автоконцернами, в том числе производителями автокомпонентов. Провели целую серию встреч. Презентуем инвестиционный потенциал калужского автокластера. Вижу живую заинтересованность китайских партнеров в выходе на российский рынок. Обсуждаем возможности глубокой локализации производства у нас", - написал губернатор в своем telegram-канале.

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Китайские бренды удивляют не только количеством новинок. Great Wall в партнерстве с Chaojing Motors разработала шестиколесный пикап Cannon CyberP!ckup 6×6 - своеобразный ответ на Mercedes-AMG G63 6×6. У него 33-дюймовые внедорожные шины и пять блокировок. Силовая установка гибридная суммарной отдачей 510 л.с. и крутящим моментом 750 Нм. Согласно китайским СМИ, этот пикап-монстр имеет реальные шансы пойти в производство.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682025660


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