Изживание ада, - Александр Проханов

00:22 21.04.2023

Изживание ада

Ельцин-центр - последний желоб, из которого льется в русскую жизнь огненная тлетворная магма



Александр Проханов



На Украине среди боев, пылающих городов, раскисших дорог, падающих самолетов, расплавленных танков копится что-то грозное, таинственное, нам неведомое. Тяжеловесное, скрытое от понимания ядро, окруженное множеством хрупких, пыльных, зыбких оболочек, которые скрывают под собой суть глубинных процессов. Это ядро содрогается. Трясутся проложенные через моря газопроводы, трясутся бюджеты стран, готовы пасть правительства то в Грузии, то в Армении. Китай нависает над Тайванем всей мощью своих армии и флота. Морем, землей и воздухом двигается на Украину новейшее западное вооружение: танки, электронные системы, дальнобойные орудия, готовые стрелять по Кремлю.



Навстречу с конвейеров российских оборонных заводов сходит оружие. Тайно, стараясь не попасть под зоркий глаз американской космической разведки, прибывает на Украину. Ядро утяжеляется, набирает жуткую массу, быть может, критическую, обеспечивающую цепную реакцию урана.



На поверхности вокруг ядра безумствует блогосфера. Вопли, проклятья, язвительные насмешки, грызня в военных структурах, непрерывные фейки, ложная аналитика, тяжеловесная пропаганда превращают людские мозги в пластилин. Все это вместе порождает в сознании людей угрюмую тревогу, непонимание, ожидание неизбежного и ужасного.



Как вести себя человеку, в мозг которого ежеминутно вонзается множество гиперзвуковых ударов? Сознание вспарывается кумулятивными снарядами, человек стервенеет, впадает в панику, в неверие, в отрицание всех смыслов, ропщет на власть, бежит закупать горох и гречку и уходит в глубокое сонное уныние, в духовную спячку, в которой нет ни Родины, ни Бога, ни самой жизни.



На что опереться? Кому верить? На кого положиться? Верь в русскую историю. Положись на ее восходящую синусоиду, на русскую стезю, выводящую сегодняшнюю Россию из тьмы девяностых.



В мертвой тишине русской истории вдруг вновь застучали часы русского времени, хрустнули в высоте и зазвенели куранты. Лежащая во гробе Россия вновь приподняла свои усталые веки, и под ними сверкнула синева. Медленно, сматывая с себя саван, Россия поднимается из саркофага, облекается в ризы и идет в свое вековечное странствие. Через пропасти и провалы, через пень-колоду, через руины царств и гибель царей идет в свой вселенский поход. Ощути себя носителем русской истории, прими на себя ее тяжесть, ее непомерный груз и ее восхитительное предназначение. Стань русским. Стань русской историей. Почувствуй, как сквозь твое сердце проложен великий волновод, и по нему из древних времен несется божественный свет, пронзая своей светоносной силой все черные громады русских бед и напастей. Поверь в русскую историю. Она - навигатор, который проведет тебя сквозь бездорожья, вокруг всех минных полей, всех исторических ловушек, среди тысяч перекрестков укажет тебе один-единственный путь.



Писатель Юрий Мамлеев в поздние советские годы собирал подпольные кружки и читал там свои инфернальные рассказы. Где-то наверху шли военные парады, партийные съезды, фестивали и празднества, звучали каменные постулаты. А в мамлеевском подполье шныряли бесы, крючконосые птице-люди, чешуйчатые рыбо-женщины, уроды, нетопыри, набухшие кровью пиявицы. Там был демонический клубок существ, живших на теневой стороне Луны, не ведавших солнечного света.



В девяностые годы все герои мамлеевского подполья вышли на свет божий и сели в министерские кресла, завладели телевизионными каналами и газетами, захватили нефтяные поля и алмазные прииски. Шейнисы и Шахраи, Козыревы и Шумейки, Гусинские и Березовские, Старовойтовы и Юшенковы - весь громадный, шумный, глумливый рой этих перепончатых существ затмил русское небо. И казалось, больше не будет солнца. Но оно встало, это божественное солнце русской истории. И демоны сонмами падали с ветвей, погружались обратно в преисподнюю, откуда они когда-то вышли.



В русской истории есть вершины, увенчанные храмом Софии Новгородской, поэмами Пушкина, красным победным Знаменем. И есть провалы, в которых открывается русская бездна, и из нее изливается тьма. И тогда падают царства, и является зрелище русского ада.



Русская история - это постоянное запечатывание ада в ее темных глубинах. Ад срывает печати и пломбы, вырывается на свободу, лютует, усеивая Россию костями и горелыми головешками. Русская история вновь запечатывает ад своими сургучными печатями. Ад уходит и тайно существует в воображении русских художников, которые, подобно Достоевскому и Мамлееву, не страшились спускаться в ад.



В недавнее время мы видели, как печать за печатью накладываются на щели, из которых в русскую действительность зловонно дымит преисподняя. Была наложена печать на Болотную площадь, и ее не стало. Наложили печать на Навального и его разросшуюся грибницу, и их не стало. Наложили печать на "Мемориал"*, который танцевал на костях, внушая людям неверие в свое государство. Запечатали "Эхо Москвы"*, это таинственное существо, распростершее электронные крылья между трех океанов. Поставили клеймо иноагентов на множестве зловредных ячеек, из которых в русскую жизнь изливались адские яды.



Остался Ельцин-центр. Это место, откуда продолжает дымить, клубиться ядовитый дым подземных адских хранилищ, последний желоб, из которого льется в русскую жизнь огненная тлетворная магма. Ельцин-центр - не общественное заведение, не талантливо сконструированное и построенное сооружение. Ельцин-центр - это храм, в котором установлен алтарь сатаны, и на этом алтаре костлявым задом восседает покрытое железной шерстью чудище, выпивает стакан русской крови, сладко чмокает и произносит свое длинное рычащее: "Шта-а-а!"



Ельцин-центр будет закрыт. Храм сатаны будет разрушен. Тревога в русском сердце уступит место вере, молитве, мощному победному действу на поле боя, на хлебной ниве, в грохочущих цехах "Уралвагонзавода".



* иностранный агент