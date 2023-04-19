Ничего святого... Замминкультуры РФ Ярилова задержана за аферы с "Пушкинской картой"

09:39 21.04.2023

Суд арестовал экс-замглавы Минкульта РФ Ярилову до 16 июня

РЕН ТВ: бывшая заместитель министра культуры РФ обвиняется в хищении 125 млн рублей

Петр Николаев



В Москве суд арестовал экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Однако пока официальных данных об ущербе и составе преступления чиновницы не сообщается. СМИ утверждали, что Ярилову задержали в рамках расследования дела о хищении в проекте "Пушкинская карта".

Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу до 16 июня бывшую заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.



"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в суде.



Ярилову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ. Официально пока не сообщается, какое именно преступление могла совершить экс-чиновница, и какой ущерб оно за собой повлекло.



Однако РЕН ТВ утверждает со ссылкой на источник, что Ярилову обвиняют в хищении 125 млн бюджетных рублей.



Он сообщил журналистам, что чиновницу подозревают в незаконной трате 125 млн рублей посредством включения "Самого высокого музея мороженого в мире" в список возможных для посещения по "Пушкинской карте" мест. Несмотря на то, что музей, расположенный в одной из башен Москва-сити, не является объектом культуры, школьники могли оплатить вход в него по "Пушкинской карте".



Адвокат Яриловой просил назначить своей подзащитной домашний арест.



СМИ ранее сообщали, что Ярилова была задержана 19 апреля в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте "Пушкинская карта".



Ее представители пока не комментировали ход дела.



Следствие полагает, передает ТАСС, что некие Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов с помощью фиктивных "Пушкинских карт" от "Почта Банка" обманули сотрудников финансовой организации и Минкульта, похитив более 200 млн рублей. Они, утверждает следствие, организовали массовое приобретение билетов, но никаких культурно-массовых мероприятий не проводили.



На имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест. С января все трое находятся под стражей.



Ярилова стала замминистра культуры Российской Федерации в 2018 году. В сентябре 2022 года она ушла в отставку по собственному желанию.



Программа "Пушкинская карта" открылась 1 сентября 2021 года – молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут с ее помощью посещать культурные мероприятия, музеи и выставки, пользуясь лимитом в 5 тыс. рублей в год.



9 марта глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным рассказал ему о выявленной преступной схеме с "Пушкинской картой", а также махинациях с туристическим кешбэком.



По его словам, в схеме использовалось составление мнимых списков людей, которые должны были получить льготы, а на самом деле этих людей не существовало.