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|Самая вкусная синекура для кыргыза. Утверждено Положение о представительстве Минэкономики КР по вопросам ВТО в Женеве
09:48 21.04.2023
Tazabek - Утверждено Положение о представительстве Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики по вопросам Всемирной торговой организации в городе Женева (Швейцарская Конфедерация). Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 6 апреля 2023 года.
Целью деятельности представительства является продвижение торгово-экономических интересов Кыргызской Республики в рамках многосторонней торговой системы.
Задачами являются:
реализация внешнеэкономического курса Кыргызской Республики с использованием инструментов ВТО;
представление интересов Кыргызской Республики в ВТО;
защита интересов отечественных производителей товаров и услуг и инвестиций на площадке ВТО;
изучение и анализ деятельности ВТО, а также основных тенденций развития внешнеторгового сотрудничества Кыргызской Республики со странами-членами и наблюдателями при ВТО.
Постановление вступает в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования.