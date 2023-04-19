Самая вкусная синекура для кыргыза. Утверждено Положение о представительстве Минэкономики КР по вопросам ВТО в Женеве

09:48 21.04.2023

Tazabek - Утверждено Положение о представительстве Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики по вопросам Всемирной торговой организации в городе Женева (Швейцарская Конфедерация). Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 6 апреля 2023 года.



Целью деятельности представительства является продвижение торгово-экономических интересов Кыргызской Республики в рамках многосторонней торговой системы.



Задачами являются:



реализация внешнеэкономического курса Кыргызской Республики с использованием инструментов ВТО;

представление интересов Кыргызской Республики в ВТО;

защита интересов отечественных производителей товаров и услуг и инвестиций на площадке ВТО;

изучение и анализ деятельности ВТО, а также основных тенденций развития внешнеторгового сотрудничества Кыргызской Республики со странами-членами и наблюдателями при ВТО.

Постановление вступает в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования.