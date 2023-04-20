 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.04.2023
11:24  КырПарламент. Век XXI-й... Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам носить паранджу
11:02  Пришел конец соглашению на "Куинси". Началось сближение стран Ближнего Востока
10:39  Ничтожная Германия. Кризис национальной идентичности немцев фатален, - В.Волков
10:36  Машкевич и К высосали и отжали энергоотрасль Северного Казахстана, - даже до Тютебаева дошло
10:29  Латиница и/или кириллица для Кыргызского языка? - Аскарбек Мамбеталиев
09:59  Алматы. Задержан и обвинен в коррупции (вместе с женой) известный журналист-военкор Владимир Северный
09:54  Аким Риддера Дмитрий Горьковой умер от разрыва сердца в 39 лет. Не выдержал коммунальной катастрофы

09:50  Террористические сети джихадистов конкурируют в Сомали и остальной Африке, - Л.Шашок
09:48  Самая вкусная синекура для кыргыза. Утверждено Положение о представительстве Минэкономики КР по вопросам ВТО в Женеве
09:39  Ничего святого... Замминкультуры РФ Ярилова задержана за аферы с "Пушкинской картой"
00:28  Китай и США в Центральной Азии – в поисках подходов, - В.Нежданов
00:22  Изживание ада, - Александр Проханов
00:21  Гибридный Шанхай: почему именитые автобренды отстают от китайцев
00:19  Освобождение деревьев от бетона началось в Ташкенте
00:14  В Амстердаме прошли протесты проституток из-за охоты на ведьм и ограничения времени работы
00:08  Казахстан против Узбекистана или Казахстан вместе с Узбекистаном?
Четверг, 20.04.2023
21:20  ПашинянАрмения: на пути капитуляции и предательства, - М.Ошеров
20:38  Роберт Кеннеди-младший отбирает голоса у Байдена-старшего, - Сьюзан Пейдж
20:35  В Кыргызстане отапливаться импортным газом стало выгодней, чем отечественным углем
20:30  Американская супер-ракета Starship взорвалась на четвертой минуте полета
20:03  Израиль обходит Иран с севера, - Г.Петров
19:55  Жанаозенские нефтяники рассказали о ходе переговоров с Казвластями
19:48  КыргызАрмию выводят на военные учения "Коопсуздук-2023"
19:41  Нурлан Сулайманкулов и Азамат Осмонов возглавили ключевые отделы в Администрации КырПрезидента
19:38  Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930-х годах
19:16  Лекарство для России оказалось отравой: вскрылись манипуляции ЦБ и минфина
19:06  Война образов: художник, протри глаза или вырви их с корнем, - Александр Проханов
18:38  Кому выгоден военный конфликт в Судане? - В. Прохватилов
17:54  Двойная игра Польши на Украине: Варшава показала Киеву острые зубы, - М.Ростовский
07:44  Эр-Рияд превращается из врага Дамаска в его адвоката, - Равиль Мустафин
07:41  По стопам Саладина: Эрдоган объединяет турок и курдов, - Петр Македонцев
07:39  Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав
07:36  Макрон получил яйцом в лоб. Эльзасский инцидент
07:33  США против ОДКБ: главный вызов на фоне традиционных рисков, - Елена Ларина
07:26  Казахстан пополняет танкерный флот
07:21  Пол Робертс: В современной Америке эксплуатация страшнее, чем в средневековой Англии
00:47  Пересортировка человечества. Что скрывает "мир без границ", - Андрей Фурсов
00:39  Русский язык для Казахстана – безальтернативен, - Данияр Ашимбаев
00:24  Если западная цивилизация погибнет, считайте это самоубийством, - Джерард Бейкер
00:23  Доллар сдает позиции, но до 2030 года продержится
00:20  США несут новые геополитические потери, - В.Никифорова
00:11  Бандеровцы продолжают осаду Киево-Печерской лавры
00:03  Индия намерена стать главной в XXI веке, - В.Скосырев
00:02  Федеральный резерв США запускает печатный станок и засасывает мусор, - В.Катасонов
00:00  Куда движется НАТО. Новые угрозы для России, - Владимир Овчинский
Среда, 19.04.2023
23:20  Токаев подписал закон о децентрализации КазВласти. Отъехали 21 функции
20:39  В президенты США будет баллотироваться еще один из клана Кеннеди
20:06  Киргизия предлагает создать новую структуру в ЕАЭС. Для чего?
17:29  Воевать в УкрАрмии записалась действующая депутатка Парламента Швеции Каролин Норденгрип. Под Полтаву ее....
17:27  Индия пошла на обгон Китая: демографический сдвиг геополитического значения
16:59  Законопроект о госязыке. Что ждет чиновников, не владеющих кыргызским? - Ж.Масалиева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Террористические сети джихадистов конкурируют в Сомали и остальной Африке, - Л.Шашок
09:50 21.04.2023

Хотя правительственные силы их несколько потеснили
Лариса Шашок

Об авторе: Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ.

20 апр. 23

безопастность, реалии, терроризм, сомали Верные правительству войска Сомали сохраняют контроль над ключевыми городами Могадишо и Кисмайо.
В январе 2023 года в результате рейда группы американских морских пехотинцев был ликвидирован Билал аль-Судани – главарь подразделения "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Сомали. Несмотря на это событие, террористическая организация продолжает вести активные боевые действия на территории страны, давая отпор правительственным войскам и международным силам. А также пытаясь подавить своего конкурента – группировку "Аш-Шабааб", которая является региональным подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).
ЛИКВИДАЦИЯ ГЛАВАРЯ

Билал аль-Судани и девять других боевиков ИГ были ликвидированы в Пунтленде – автономном районе на севере Сомали. Позднее американские военные обнаружили, что деятельность аль-Судани не ограничивалась территорией страны: он также финансировал и руководил операциями ИГ в Конго, Мозамбике и даже в Афганистане. Есть предположения, что он является организатором взрыва террориста-смертника в августе 2021 года, когда в международном аэропорту Кабула погибли 13 американских военнослужащих.

Ликвидация убежища аль-Судани, а также другая серия авиаударов США, в результате которой месяц спустя были нейтрализованы пятеро боевиков "Аш-Шабааб", свидетельствуют о том, что Сомали остается одной из ключевых площадок для международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Тем временем подразделение ИГ в Сомали продемонстрировало с помощью пропагандистских видеороликов и фотографий свою эволюцию – от появления в 2015 году до первых победоносных столкновений с "Аш-Шабааб" в 2018-м и тактических учений в 2023-м. Видеоролики якобы предназначались для вербовки исламистов в стране и за ее пределами.

Вся эта деятельность призвана показать, что крыло в Сомали является не только частью ИГ, но и прямым конкурентом группировки "Аш-Шабааб". Однако ни наличие в рядах "ИГ – провинция Сомали" таких боевиков, как аль-Судани, ни выпуск пропагандистских видеороликов, ни совершение крупномасштабных нападений пока не помогли "ИГ-Сомали" вытеснить "Аш-Шабааб" с позиций самой мощной террористической группировки в Сомали, если не в Африке в целом.

Спустя 15 лет после своего основания в 2007 году "Аш-Шабааб" является одним из крупнейших подразделений "Аль-Каиды" и продолжает демонстрировать устойчивость.

ДВЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ

По состоянию на 2023 год и ИГ, и "Аль-Каида" имеют сети боевиков по всей Африке южнее от Сахары. При этом ячейки ИГ обозначены группировкой как региональные "провинции" или "вилаяты". Группировки под знаменем "Аль-Каиды", в свою очередь, большинство зарубежных аналитиков классифицируют как "филиалы". Сами подразделения "Аль-Каиды" выбирают собственные названия и демонстрируют свою принадлежность к организации посредством заявлений о лояльности ее главарям.

Филиалами "Аль-Каиды" в странах к югу от Сахары являются "Аш-Шабааб", "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин" (ДНИМ) и "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКИМ). Однако АКИМ утратила свою оперативную значимость и существенно сократила объемы пропаганды. Поэтому на практике филиалами "Аль-Каиды" в Африке на сегодняшний день являются только ДНИМ и "Аш-Шабааб".

ДНИМ действует в основном в Мали, в Буркина-Фасо и в северном Нигере. В последнее время ее боевики также были замечены в Бенине, в Того и других прибрежных западноафриканских государствах. "Аш-Шабааб" действует в Сомали, время от времени совершая трансграничные атаки на территорию Кении и более редкие нападения на территорию Уганды и Эфиопии.

К так называемым "вилаятам" ИГ относятся: "ИГ в провинции Западная Африка", "ИГ в провинции Сахель" (более известное аналитикам как "ИГ в Большой Сахаре"), "ИГ в провинции Центральная Африка" и "ИГ в провинции Мозамбик". Последняя ранее относилась к "провинции Центральная Африка", но впоследствии преобразовалась в самостоятельное подразделение "Исламского государства".

"ИГ в провинции Западная Африка" действует на северо-востоке Нигерии и в приграничных районах Нигера, Чада и Камеруна вдоль озера Чад, совершая редкие нападения в южной и центральной части Нигерии. "ИГ в Большой Сахаре" работает примерно в тех же областях, что и ДНИМ в Сахеле.

"ИГ в провинции Центральная Африка" действует в основном в восточной части Конго, хотя имели место и нападения его боевиков на территорию Руанды. Наконец, "ИГ в провинции Мозамбик" действует в северной части Мозамбика, но также было зафиксировано несколько трансграничных атак ее боевиков в Танзании.

ТЕРРОРИСТЫ-ЗАКОННИКИ

Группировка "Аш-Шабааб" является самым мощным из филиалов "Аль-Каиды" в Африке и, возможно, во всем мире. Согласно последним оценкам ООН, группировка "Аш-Шабааб" насчитывает от 7 тыс. до 12 тыс. боевиков и распоряжается ежегодным военным бюджетом в размере 25 млн долл. США. Причем, согласно оценкам зарубежных аналитиков, в последние годы ситуация поменялась в корне: если раньше центральное ядро "Аль-Каиды" поддерживало "Аш-Шабааб", теперь есть свидетельства того, что группировка оказывает материальную поддержку "Аль-Каиде" из своей казны в Сомали.

В настоящее время "Аш-Шабааб" контролирует примерно 20% территории страны. Однако это далеко не предел, поскольку в 2011 году группировка контролировала столицу страны Могадишо и южную часть портового города Кисмайо. Ныне группировка периодически совершает точечные теракты в этих городах, но управляет территориями за их пределами – на юге и в центре Сомали.

Руководство "Аш-Шабааб" занимается налогообложением гражданских лиц, изданием юридических указов в соответствии с толкованием группировкой законов шариата. И – что зачастую важнее всего – осуществляет посредничество между кланами. Нейтралитет помогает "Аш-Шабааб" поддерживать доверие в сельских районах и обеспечивать легитимность своего самопровозглашенного правления.

Помимо осуществления административных функций "Аш-Шабааб" также ведет подрывную деятельность против правительственных сил, устраивая постоянные нападения, включающие взрывы террористов-смертников, засады и атаки на военные базы. Самыми крупными терактами считаются взрыв в Могадишо в 2017 году, в результате которого погибло 500 человек, и еще один взрыв в 2022 году, когда погибло около 100 человек.

Наступление сомалийской армии на "Аш-Шабааб" возобновилось в январе 2023 года и привело к тому, что правительство отвоевало у группировки больше территорий, чем за пять предыдущих лет. Военным помогло то, что строгая салафитская интерпретация ислама "Аш-Шабааб" была отвергнута местными жителями, которым близок суфийский ислам. Кроме того, сомалийское население выражает возмущение по поводу насильственного призыва молодежи в ряды "Аш-Шабааб".

Подготовленные Турцией и США элитные подразделения, работающие наряду с "регулярными" силами Сомалийской национальной армии и местным ополчением, оказали большее давление на "Аш-Шабааб", чем кто-либо за последние годы. Но хотя группировка потеряла за четыре месяца изрядные территории и столкнулась с беспрецедентным "клановым восстанием", каких-либо серьезных изменений в статус-кво ожидать преждевременно. "Аш-Шабааб" умудряется сохранять свою боевую мощь с 2007 года и пока далеко не побеждена.

АМЕРИКАНСКИЙ "ВТОРОЙ ФРОНТ"

Тем временем группировка "ИГ-Сомали" борется не только с "Аш-Шабааб", но и с силами США, ведущими контртеррористическую деятельность на Африканском континенте. Учитывая, что формирование "ИГ-Сомали" началось в 2015 году со вступления в его ряды относительно небольших ячеек перебежчиков из "Аш-Шабааб", группировке гораздо сложнее противостоять западным противникам, чем филиалу "Аль-Каиды".

США неоднократно преследовали бывших пиратов, вступивших в ряды "ИГ-Сомали", а также совершали авиаудары и проводили другие специальные операции, подобные той, в результате которой был убит Билал аль-Судани. Еще одним фактором, сдерживающим "ИГ-Сомали", является то обстоятельство, что "ядро" ИГ на Ближнем Востоке и в Африке больше не может финансировать и обеспечивать ресурсами "внешние провинции" – как это было во времена расцвета территориального контроля ИГ в Ираке и Сирии.

По различным оценкам, "ИГ-Сомали" насчитывает всего 200–300 боевиков – то есть примерно столько же, сколько "Аш-Шабааб" может направить для совершения одной организованной атаки. Более того, в данный момент "ИГ-Сомали" испытывает значительный дефицит кадров по сравнению с "Аш-Шабааб".

В соответствии с глобальной стратегией "Аль-Каиды" с 2015 года ее филиалы стремились расправиться с конкурирующими "провинциями". Это означает, что "Аш-Шабааб" полна решимости ликвидировать "ИГ-Сомали". Поэтому, хотя последняя и контролировала несколько городов в автономном районе Пунтленд, рекламируя свои успехи в пропагандистских роликах, очевидно, что "ИГ-Сомали" обладает лишь небольшой частью силы "Аш-Шабааб". К тому же из-за слабеющего авторитета "ядра" ИГ вряд ли ей по-прежнему удастся так же успешно вербовать боевиков, как это было в прошлом.

"Аш-Шабаб" играет гораздо более важную роль в сети "Аль-Каида", чем "ИГ-Сомали" в сети ИГ. "Аш-Шабааб" является одним из двух крупнейших филиалов "Аль-Каиды" в странах Африки к югу от Сахары, в то время как "ИГ-Сомали" является самой слабой из пяти активных провинций ИГ в Африке.

Учитывая, что у "ИГ-Сомали" мало шансов победить "Аш-Шабааб" или значительно увеличить свою боевую мощь, самая важная задача "Исламского государства" сейчас состоит в том, чтобы "ИГ-Сомали" просто не перестала существовать, как это произошло с провинциями ИГ в Ливии и Алжире.

Со стратегической точки зрения для "Исламского государства" было бы лучше, если бы "ИГ-Сомали" сохраняло присутствие, и, возможно, контролировало несколько отдаленных городов, в которых могло вести пропаганду, заявляя, что все еще является действующей провинцией ИГ.

Поскольку у "ИГ-Сомали" мало шансов разгромить "Аш-Шабааб" или избежать авиаударов США (особенно если американцы захотят расширить свой контроль в регионе), группировке целесообразнее консолидироваться в небольших районах, которые она сейчас контролирует. А не усугублять угрозы, с которыми она сталкивается и со стороны США, и со стороны "Аш-Шабааб".

РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ, РАЗНЫЕ ЦЕЛИ

У "Аш-Шабааб" в отличие от конкурирующей группировки есть потенциал для реализации своей конечной цели – управления всей или по крайней мере большей частью Сомали.

В настоящее время объединенная мощь сомалийской армии, миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и сил США ограничивает деятельность "Аш-Шабааб" главным образом внутренними сельскими районами в центральной и южной части страны.

Однако группировка остается относительно консолидированной в этих районах. И ее руководство сохраняет надежду, что в конце концов международные силы устанут и сократят не только свое присутствие в Сомали, но и поддержку правительственных ВС. В этом случае "Аш-Шабааб" может вернуть себе Могадишо и Кисмайо и снова стать фактической властью в большей части Сомали.

Таким образом, ключевое различие между "Аш-Шабааб" и "ИГ-Сомали" заключается в том, что первая преследует практические цели, потенциально реализуемые. "ИГ-Сомали", напротив, в основном является пропагандистским прикрытием для более обширной сети ИГ. Группировка привлекает внимание, совершая теракты и публикуя пропагандистские материалы, так как ассоциируется с одиозным "Исламским государством". В результате "ИГ-Сомали" нередко получает больше внимания со стороны СМИ, чем "Аш-Шабааб". Но реальные стремления удерживать территории и управлять ими демонстрируют другие провинции ИГ в Африке к югу от Сахары – в Сахеле, Нигерии, Конго и Мозамбике.

Сомали страдает от внутриполитической нестабильности и вооруженных конфликтов с начала гражданской войны в 1991 году. Тридцать лет спустя правительство и вооруженные силы страны сохраняют контроль над ключевыми городами Могадишо и Кисмайо, но во внутренних районах, находящихся под контролем "Аш-Шабааб", обстановка остается крайне напряженной.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682059800


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года №195
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2023 года №196
- Сенаторы одобрили соглашение о режиме Казахстанско-Туркменской государственной границы
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по защите прав на объекты авторского права
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Поддержать и защитить инвестиции требует Демпартия "Ак жол"
- Специальная рабочая группа создана для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий Жанаозена
- Обеспечить "зеленый коридор" скоропортящимся грузам на границе с КНР
- Кадровые перестановки
- Цифровая маркировка - очередная олигополия на шее потребителей, бизнеса и государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  