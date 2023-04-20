Террористические сети джихадистов конкурируют в Сомали и остальной Африке, - Л.Шашок

09:50 21.04.2023 Хотя правительственные силы их несколько потеснили

Лариса Шашок



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ.



20 апр. 23



безопастность, реалии, терроризм, сомали Верные правительству войска Сомали сохраняют контроль над ключевыми городами Могадишо и Кисмайо.

В январе 2023 года в результате рейда группы американских морских пехотинцев был ликвидирован Билал аль-Судани – главарь подразделения "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Сомали. Несмотря на это событие, террористическая организация продолжает вести активные боевые действия на территории страны, давая отпор правительственным войскам и международным силам. А также пытаясь подавить своего конкурента – группировку "Аш-Шабааб", которая является региональным подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

ЛИКВИДАЦИЯ ГЛАВАРЯ



Билал аль-Судани и девять других боевиков ИГ были ликвидированы в Пунтленде – автономном районе на севере Сомали. Позднее американские военные обнаружили, что деятельность аль-Судани не ограничивалась территорией страны: он также финансировал и руководил операциями ИГ в Конго, Мозамбике и даже в Афганистане. Есть предположения, что он является организатором взрыва террориста-смертника в августе 2021 года, когда в международном аэропорту Кабула погибли 13 американских военнослужащих.



Ликвидация убежища аль-Судани, а также другая серия авиаударов США, в результате которой месяц спустя были нейтрализованы пятеро боевиков "Аш-Шабааб", свидетельствуют о том, что Сомали остается одной из ключевых площадок для международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.



Тем временем подразделение ИГ в Сомали продемонстрировало с помощью пропагандистских видеороликов и фотографий свою эволюцию – от появления в 2015 году до первых победоносных столкновений с "Аш-Шабааб" в 2018-м и тактических учений в 2023-м. Видеоролики якобы предназначались для вербовки исламистов в стране и за ее пределами.



Вся эта деятельность призвана показать, что крыло в Сомали является не только частью ИГ, но и прямым конкурентом группировки "Аш-Шабааб". Однако ни наличие в рядах "ИГ – провинция Сомали" таких боевиков, как аль-Судани, ни выпуск пропагандистских видеороликов, ни совершение крупномасштабных нападений пока не помогли "ИГ-Сомали" вытеснить "Аш-Шабааб" с позиций самой мощной террористической группировки в Сомали, если не в Африке в целом.



Спустя 15 лет после своего основания в 2007 году "Аш-Шабааб" является одним из крупнейших подразделений "Аль-Каиды" и продолжает демонстрировать устойчивость.



ДВЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ



По состоянию на 2023 год и ИГ, и "Аль-Каида" имеют сети боевиков по всей Африке южнее от Сахары. При этом ячейки ИГ обозначены группировкой как региональные "провинции" или "вилаяты". Группировки под знаменем "Аль-Каиды", в свою очередь, большинство зарубежных аналитиков классифицируют как "филиалы". Сами подразделения "Аль-Каиды" выбирают собственные названия и демонстрируют свою принадлежность к организации посредством заявлений о лояльности ее главарям.



Филиалами "Аль-Каиды" в странах к югу от Сахары являются "Аш-Шабааб", "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин" (ДНИМ) и "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКИМ). Однако АКИМ утратила свою оперативную значимость и существенно сократила объемы пропаганды. Поэтому на практике филиалами "Аль-Каиды" в Африке на сегодняшний день являются только ДНИМ и "Аш-Шабааб".



ДНИМ действует в основном в Мали, в Буркина-Фасо и в северном Нигере. В последнее время ее боевики также были замечены в Бенине, в Того и других прибрежных западноафриканских государствах. "Аш-Шабааб" действует в Сомали, время от времени совершая трансграничные атаки на территорию Кении и более редкие нападения на территорию Уганды и Эфиопии.



К так называемым "вилаятам" ИГ относятся: "ИГ в провинции Западная Африка", "ИГ в провинции Сахель" (более известное аналитикам как "ИГ в Большой Сахаре"), "ИГ в провинции Центральная Африка" и "ИГ в провинции Мозамбик". Последняя ранее относилась к "провинции Центральная Африка", но впоследствии преобразовалась в самостоятельное подразделение "Исламского государства".



"ИГ в провинции Западная Африка" действует на северо-востоке Нигерии и в приграничных районах Нигера, Чада и Камеруна вдоль озера Чад, совершая редкие нападения в южной и центральной части Нигерии. "ИГ в Большой Сахаре" работает примерно в тех же областях, что и ДНИМ в Сахеле.



"ИГ в провинции Центральная Африка" действует в основном в восточной части Конго, хотя имели место и нападения его боевиков на территорию Руанды. Наконец, "ИГ в провинции Мозамбик" действует в северной части Мозамбика, но также было зафиксировано несколько трансграничных атак ее боевиков в Танзании.



ТЕРРОРИСТЫ-ЗАКОННИКИ



Группировка "Аш-Шабааб" является самым мощным из филиалов "Аль-Каиды" в Африке и, возможно, во всем мире. Согласно последним оценкам ООН, группировка "Аш-Шабааб" насчитывает от 7 тыс. до 12 тыс. боевиков и распоряжается ежегодным военным бюджетом в размере 25 млн долл. США. Причем, согласно оценкам зарубежных аналитиков, в последние годы ситуация поменялась в корне: если раньше центральное ядро "Аль-Каиды" поддерживало "Аш-Шабааб", теперь есть свидетельства того, что группировка оказывает материальную поддержку "Аль-Каиде" из своей казны в Сомали.



В настоящее время "Аш-Шабааб" контролирует примерно 20% территории страны. Однако это далеко не предел, поскольку в 2011 году группировка контролировала столицу страны Могадишо и южную часть портового города Кисмайо. Ныне группировка периодически совершает точечные теракты в этих городах, но управляет территориями за их пределами – на юге и в центре Сомали.



Руководство "Аш-Шабааб" занимается налогообложением гражданских лиц, изданием юридических указов в соответствии с толкованием группировкой законов шариата. И – что зачастую важнее всего – осуществляет посредничество между кланами. Нейтралитет помогает "Аш-Шабааб" поддерживать доверие в сельских районах и обеспечивать легитимность своего самопровозглашенного правления.



Помимо осуществления административных функций "Аш-Шабааб" также ведет подрывную деятельность против правительственных сил, устраивая постоянные нападения, включающие взрывы террористов-смертников, засады и атаки на военные базы. Самыми крупными терактами считаются взрыв в Могадишо в 2017 году, в результате которого погибло 500 человек, и еще один взрыв в 2022 году, когда погибло около 100 человек.



Наступление сомалийской армии на "Аш-Шабааб" возобновилось в январе 2023 года и привело к тому, что правительство отвоевало у группировки больше территорий, чем за пять предыдущих лет. Военным помогло то, что строгая салафитская интерпретация ислама "Аш-Шабааб" была отвергнута местными жителями, которым близок суфийский ислам. Кроме того, сомалийское население выражает возмущение по поводу насильственного призыва молодежи в ряды "Аш-Шабааб".



Подготовленные Турцией и США элитные подразделения, работающие наряду с "регулярными" силами Сомалийской национальной армии и местным ополчением, оказали большее давление на "Аш-Шабааб", чем кто-либо за последние годы. Но хотя группировка потеряла за четыре месяца изрядные территории и столкнулась с беспрецедентным "клановым восстанием", каких-либо серьезных изменений в статус-кво ожидать преждевременно. "Аш-Шабааб" умудряется сохранять свою боевую мощь с 2007 года и пока далеко не побеждена.



АМЕРИКАНСКИЙ "ВТОРОЙ ФРОНТ"



Тем временем группировка "ИГ-Сомали" борется не только с "Аш-Шабааб", но и с силами США, ведущими контртеррористическую деятельность на Африканском континенте. Учитывая, что формирование "ИГ-Сомали" началось в 2015 году со вступления в его ряды относительно небольших ячеек перебежчиков из "Аш-Шабааб", группировке гораздо сложнее противостоять западным противникам, чем филиалу "Аль-Каиды".



США неоднократно преследовали бывших пиратов, вступивших в ряды "ИГ-Сомали", а также совершали авиаудары и проводили другие специальные операции, подобные той, в результате которой был убит Билал аль-Судани. Еще одним фактором, сдерживающим "ИГ-Сомали", является то обстоятельство, что "ядро" ИГ на Ближнем Востоке и в Африке больше не может финансировать и обеспечивать ресурсами "внешние провинции" – как это было во времена расцвета территориального контроля ИГ в Ираке и Сирии.



По различным оценкам, "ИГ-Сомали" насчитывает всего 200–300 боевиков – то есть примерно столько же, сколько "Аш-Шабааб" может направить для совершения одной организованной атаки. Более того, в данный момент "ИГ-Сомали" испытывает значительный дефицит кадров по сравнению с "Аш-Шабааб".



В соответствии с глобальной стратегией "Аль-Каиды" с 2015 года ее филиалы стремились расправиться с конкурирующими "провинциями". Это означает, что "Аш-Шабааб" полна решимости ликвидировать "ИГ-Сомали". Поэтому, хотя последняя и контролировала несколько городов в автономном районе Пунтленд, рекламируя свои успехи в пропагандистских роликах, очевидно, что "ИГ-Сомали" обладает лишь небольшой частью силы "Аш-Шабааб". К тому же из-за слабеющего авторитета "ядра" ИГ вряд ли ей по-прежнему удастся так же успешно вербовать боевиков, как это было в прошлом.



"Аш-Шабаб" играет гораздо более важную роль в сети "Аль-Каида", чем "ИГ-Сомали" в сети ИГ. "Аш-Шабааб" является одним из двух крупнейших филиалов "Аль-Каиды" в странах Африки к югу от Сахары, в то время как "ИГ-Сомали" является самой слабой из пяти активных провинций ИГ в Африке.



Учитывая, что у "ИГ-Сомали" мало шансов победить "Аш-Шабааб" или значительно увеличить свою боевую мощь, самая важная задача "Исламского государства" сейчас состоит в том, чтобы "ИГ-Сомали" просто не перестала существовать, как это произошло с провинциями ИГ в Ливии и Алжире.



Со стратегической точки зрения для "Исламского государства" было бы лучше, если бы "ИГ-Сомали" сохраняло присутствие, и, возможно, контролировало несколько отдаленных городов, в которых могло вести пропаганду, заявляя, что все еще является действующей провинцией ИГ.



Поскольку у "ИГ-Сомали" мало шансов разгромить "Аш-Шабааб" или избежать авиаударов США (особенно если американцы захотят расширить свой контроль в регионе), группировке целесообразнее консолидироваться в небольших районах, которые она сейчас контролирует. А не усугублять угрозы, с которыми она сталкивается и со стороны США, и со стороны "Аш-Шабааб".



РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ, РАЗНЫЕ ЦЕЛИ



У "Аш-Шабааб" в отличие от конкурирующей группировки есть потенциал для реализации своей конечной цели – управления всей или по крайней мере большей частью Сомали.



В настоящее время объединенная мощь сомалийской армии, миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и сил США ограничивает деятельность "Аш-Шабааб" главным образом внутренними сельскими районами в центральной и южной части страны.



Однако группировка остается относительно консолидированной в этих районах. И ее руководство сохраняет надежду, что в конце концов международные силы устанут и сократят не только свое присутствие в Сомали, но и поддержку правительственных ВС. В этом случае "Аш-Шабааб" может вернуть себе Могадишо и Кисмайо и снова стать фактической властью в большей части Сомали.



Таким образом, ключевое различие между "Аш-Шабааб" и "ИГ-Сомали" заключается в том, что первая преследует практические цели, потенциально реализуемые. "ИГ-Сомали", напротив, в основном является пропагандистским прикрытием для более обширной сети ИГ. Группировка привлекает внимание, совершая теракты и публикуя пропагандистские материалы, так как ассоциируется с одиозным "Исламским государством". В результате "ИГ-Сомали" нередко получает больше внимания со стороны СМИ, чем "Аш-Шабааб". Но реальные стремления удерживать территории и управлять ими демонстрируют другие провинции ИГ в Африке к югу от Сахары – в Сахеле, Нигерии, Конго и Мозамбике.



Сомали страдает от внутриполитической нестабильности и вооруженных конфликтов с начала гражданской войны в 1991 году. Тридцать лет спустя правительство и вооруженные силы страны сохраняют контроль над ключевыми городами Могадишо и Кисмайо, но во внутренних районах, находящихся под контролем "Аш-Шабааб", обстановка остается крайне напряженной. Источник - НГ

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