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|Аким Риддера Дмитрий Горьковой умер от разрыва сердца в 39 лет. Не выдержал коммунальной катастрофы
09:54 21.04.2023
Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой
21 апреля 2023 года не стало акима Риддера Дмитрия Горькового. Ему было 39 лет. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике osa_uka_vko, он скончался в больнице, остановка сердца.
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича.
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Дмитрий Горьковой родился 6 октября 1983 года в Шемонаихе. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (специальность "Юриспруденция"), Восточно-казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (специальность "Финансы и кредит").
В 2007-2015 годы работал в органах финансовой полиции Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ВКО. В 2015-2020 годы – заместитель акима Шемонаихинского района ВКО.
Должность акима Риддера занимал с сентября 2020 года.
Динара Халдарова