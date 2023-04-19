Алматы. Задержан и обвинен в коррупции (вместе с женой) известный журналист-военкор Владимир Северный

09:59 21.04.2023

Журналистов Владимира и Наргиз Северных задержали в Алматы

Смагулов Амир

Смагулов Амир

Сегодня, 12:41

В полицию на них заявил руководитель компании



Журналистов Владимира и Наргиз Северных задержали в Алматы

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали задержание журналистов Владимира и Наргиз Северных, передает Azattyq Rýhy.



Журналист Михаил Козачков опубликовал в соцсетях обращение их детей. Как сообщил их сын Ратмир Северный, журналистов задержали в одном из ТРЦ города.



"Их задержали несколько человек в форме и следователи. Записывали их на видео, проводили обыск их личных вещей. Маму увезли сразу в отделение, не дав ей с нами поговорить. Папу забрали после того, как он доехал с нами до дома и завел нас. Краем уха я смог услышать обвинение, которое им предъявили – вымогательство. Никто из моей семьи не может сейчас связаться с ними, не может ни позвонить, ни узнать, что с ними и как, потому что их телефоны изъяли", - сказал Ратмир Северный.



В полиции Алматы сообщили некоторые подробности.



"По обращению руководителя одного из ТОО города Алматы о вымогательстве денежных средств за не публикацию негативных материалов, при передаче части затребованных денег, задержаны супруги. В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования, по результатам чего будет принято законное процессуальное решение", - прокомментировали правоохранители.



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В Алматы задержаны журналисты Владимир и Наргиза Северные

Военный корреспондент Владимир Северный и его жена Наргиза оказались задержаны в торговом центре, сообщает Exclusive.kz.



– Я – сын Владимира и Наргиз Северных. Сегодня вечером, на моих глазах и глазах моих младших брата и сестры их арестовали и увели, проводят сейчас следственные действия и не выпускают, – написал Ратмир Северный на своей странице Facebook.



По словам Ратмира, задержание производили несколько человек в форме следователей. Они записывали весь процесс на видео и проводили обыск личных вещей.



– Маму отвезли в отделение, не дав ей с нами поговорить, папу забрали после того, как он доехал с нами до дома и завел домой. Никто из моей семьи не может связаться с ними, позвонить, узнать, что с ними, потому что их телефоны изъяли, – рассказали впоследствии дети журналистов в записанном ими видео.



После задержания журналист Михаил Козачков распространил информацию, что Северных подозревают в вымогательстве, а следствие ведет департамент полиции города. Позднее МВД РК подтвердили это.



– По обращению руководителя одного из ТОО города Алматы о вымогательстве денежных средств за не публикацию негативных материалов, при передаче части затребованных денег, задержаны супруги С.. В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования, по результатам чего будет принято законное процессуальное решение, – сообщила пресс-служба полиции.



Ранее Наргиза Северная публиковала пост следующего содержания:



– В Министерстве обороны РК наивно полагают, что если закрыть рот Владимиру Северному, заклеить скотчем, то все проблемы решатся сами собой? […] Почему-то действуют там, как-то топорно. Открыто сообщая, что Владимир Северный "на крючке" и ему "остался один шаг"! Говорят открыто, даже не таясь, – опубликовала Наргиза Северная.



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