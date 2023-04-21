Пришел конец соглашению на "Куинси". Началось сближение стран Ближнего Востока

11:02 21.04.2023

НАЧАЛОСЬ СБЛИЖЕНИЕ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

И пришел конец соглашению на "Куинси".

21 апреля 2023

Глава саудовской дипломатии Фейсал Бен Фархан 20 апреля прибыл в сирийскую столицу с коротким рабочим визитом - первым с начала сирийского кризиса в 2011 году. Эта поездка проходила на фоне возобновившихся визитов арабских дипломатов в Дамаск.



"Сейчас мы наблюдаем быстрое потепление отношений между суннитскими и шиитскими странами на Ближнем Востоке. В регионе наблюдается бурная дипломатическая деятельность. Это рассвет многополярного мира, на который Россия и Китай надеются в будущем", - заявил ранее РИА Новости бывший депутат федерального парламента Бельгии Альдо Каркачи.



Он напомнил, что прошли дни особых отношений между США и саудитами:



"Исчезло секретное соглашение, подписанное на "Куинси", американском военном корабле, в феврале 1945 года сразу после Ялтинской конференции, между Рузвельтом и ибн Саудом: военная "защита" США в обмен на дешевую нефть".



Ранее в апреле министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад посетил Саудовскую Аравию с рабочим визитом по приглашению своего саудовского коллеги Фейсала Бен Фархана, а главы МИД ряда арабских стран заявили о необходимости решения гуманитарного кризиса в Сирии и обеспечения свободной доставки гуманитарной помощи во все районы страны.