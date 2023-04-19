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|КырПарламент. Век XXI-й... Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам носить паранджу
11:24 21.04.2023
20 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам носить паранджу
Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам надевать паранджу. Об этом она сообщила на заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, этим вопросом должно заняться Духовное управление мусульман Кыргызстана.
"Когда мы были на раздаче социальных сертификатов на 100 тысяч сомов в Оше, столкнулись с такой ситуацией. Многие женщины пришли туда в парандже. У них только глаза были открыты. В Оше очень много таких. Обращаюсь к ДУМК, пусть носят платки, но пусть не укутываются. Дайте поручение по этому вопросу", - сказала Шарапаткан Мажитова.
Паранджа представляет собой традиционное одеяние женщин мусульманских стран. Эта одежда окутывает все тело, имеет длинные рукава, скрывая лицо и волосы.