 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.04.2023
15:45  Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский
15:44  Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка, - Игорь Кармазин
15:40  Новая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"? - С.Скороходов
15:38  Украинское зерно ломает Евросоюз
14:56  Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию
14:37  В китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет, - Ладислав Кризанек
14:33  Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Уразы

14:27  Уулжан Онолбекова выиграла конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023" (видео)
14:25  Генерал наркоконтроля РФ Кандиков добровольно стал сержантом и ушел на Украинскую войну
14:20  Имперский флот: вместо армянина Авакянца Тихоокеанский флот возглавил эстонец адмирал Лиина
12:59  Редкоземельные металлы – оружие Китая и России, - В.Малышев
12:46  Роберт Кеннеди: Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США
11:24  КырПарламент. Век XXI-й... Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам носить паранджу
11:02  Пришел конец соглашению на "Куинси". Началось сближение стран Ближнего Востока
10:39  Ничтожная Германия. Кризис национальной идентичности немцев фатален, - В.Волков
10:36  Машкевич и К высосали и отжали энергоотрасль Северного Казахстана, - даже до Тютебаева дошло
10:29  Латиница и/или кириллица для Кыргызского языка? - Аскарбек Мамбеталиев
09:59  Алматы. Задержан и обвинен в коррупции (вместе с женой) известный журналист-военкор Владимир Северный
09:54  Аким Риддера Дмитрий Горьковой умер от разрыва сердца в 39 лет. Не выдержал коммунальной катастрофы
09:50  Террористические сети джихадистов конкурируют в Сомали и остальной Африке, - Л.Шашок
09:48  Самая вкусная синекура для кыргыза. Утверждено Положение о представительстве Минэкономики КР по вопросам ВТО в Женеве
09:39  Ничего святого... Замминкультуры РФ Ярилова задержана за аферы с "Пушкинской картой"
00:28  Китай и США в Центральной Азии – в поисках подходов, - В.Нежданов
00:22  Изживание ада, - Александр Проханов
00:21  Гибридный Шанхай: почему именитые автобренды отстают от китайцев
00:19  Освобождение деревьев от бетона началось в Ташкенте
00:14  В Амстердаме прошли протесты проституток из-за охоты на ведьм и ограничения времени работы
00:08  Казахстан против Узбекистана или Казахстан вместе с Узбекистаном?
Четверг, 20.04.2023
21:20  ПашинянАрмения: на пути капитуляции и предательства, - М.Ошеров
20:38  Роберт Кеннеди-младший отбирает голоса у Байдена-старшего, - Сьюзан Пейдж
20:35  В Кыргызстане отапливаться импортным газом стало выгодней, чем отечественным углем
20:30  Американская супер-ракета Starship взорвалась на четвертой минуте полета
20:03  Израиль обходит Иран с севера, - Г.Петров
19:55  Жанаозенские нефтяники рассказали о ходе переговоров с Казвластями
19:48  КыргызАрмию выводят на военные учения "Коопсуздук-2023"
19:41  Нурлан Сулайманкулов и Азамат Осмонов возглавили ключевые отделы в Администрации КырПрезидента
19:38  Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930-х годах
19:16  Лекарство для России оказалось отравой: вскрылись манипуляции ЦБ и минфина
19:06  Война образов: художник, протри глаза или вырви их с корнем, - Александр Проханов
18:38  Кому выгоден военный конфликт в Судане? - В. Прохватилов
17:54  Двойная игра Польши на Украине: Варшава показала Киеву острые зубы, - М.Ростовский
07:44  Эр-Рияд превращается из врага Дамаска в его адвоката, - Равиль Мустафин
07:41  По стопам Саладина: Эрдоган объединяет турок и курдов, - Петр Македонцев
07:39  Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав
07:36  Макрон получил яйцом в лоб. Эльзасский инцидент
07:33  США против ОДКБ: главный вызов на фоне традиционных рисков, - Елена Ларина
07:26  Казахстан пополняет танкерный флот
07:21  Пол Робертс: В современной Америке эксплуатация страшнее, чем в средневековой Англии
00:47  Пересортировка человечества. Что скрывает "мир без границ", - Андрей Фурсов
00:39  Русский язык для Казахстана – безальтернативен, - Данияр Ашимбаев
00:24  Если западная цивилизация погибнет, считайте это самоубийством, - Джерард Бейкер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Роберт Кеннеди: Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США
12:46 21.04.2023

Fox News
США
20 апреля 2023
Роберт Кеннеди: то, что нам говорят об Украине, - ложь
Политик Кеннеди назвал Украину пешкой в прокси-войне между Россией и США

Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США, сообщил в интервью Fox News племянник Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший. Заявления Вашингтона, что Киев способен одержать победу, не соответствуют действительности.

Такер Карлсон: Мы рады приветствовать на нашем шоу Роберта Кеннеди. Бобби, добро пожаловать! Спасибо, что пришли. Вас зачастую не принимают всерьез из-за позиции относительно вакцинации, но ваше сегодняшнее выступление относилось не столько к фармацевтике, сколько к месту Америки в мире и тому, как мы им распоряжаемся. Если не возражаете, хотелось бы просить вас подытожить для наших зрителей, где мы находимся сейчас и что должны делать дальше?

Роберт Кеннеди-мл.: Это была длинная речь, Такер. Спасибо еще раз за приглашение присоединиться к эфиру. Итак, главной темой моей речи было, полагаю, коррумпированное слияние государственной и корпоративной власти. Оно превращает нашу страну в корпоративную клептократию, в социалистическую систему для богачей. Это такой удобный социализм для богатых и вместе с тем жестокий, беспощадный капитализм для бедных. Из-за него мы воюем с другой страной и выручаем банки.

В прошлом месяце правительство США сообщило 30 миллионам получателей продовольственных талонов для бедных о решении сократить выплаты на 90%. 15 миллионов человек вывели из программы Medicare. В том же месяце банку SiliconValley выделили 300 миллионов долларов, а еще 113 миллиардов долларов - Украине. То есть мы шлем Украине 113 миллиардов долларов, тогда как общий бюджет Агентства по охране окружающей среды составляет всего 12 миллиардов долларов, а Центров по контролю и профилактике заболеваний - 11 миллиардов долларов. При возникновении чрезвычайных обстоятельств 57% граждан США не смогут быстро достать хотя бы тысячу долларов. Четверть американцев голодает. Мы сокращаем социальные пособия и продуктовые карточки на 90%, вместе с этим помогая банкирам и финансируя конфликт просто потому, что можем себе это позволить. Каким образом нам это удается? Мы печатаем деньги. За последние 14 лет мы напечатали денег на несколько веков, в результате чего возникла инфляция, которая взвинчивает цену на продовольствие.
Я бы назвал все этом налогом на бедность. За два года на 76% выросли цены на основные продукты питания, такие как курица, молоко и молочка. А мы в один месяц урезаем выплаты по продовольственным талонам и помогаем банкам! В этом нет никакого смысла. Нужно избавляться от контроля корпораций над правительством. Наша демократия превращается в какую-то корпоративную плутократию.

- Думаю, что сказанное вами - а я по большей части со всем согласен, но даже если бы не был - вызывает мысль: боже, а ведь это очень интересно! У вас действительно весьма складное мировоззрение, вы написали на эту тему не одну книгу, явно разбираетесь в вопросе и точно не заинтересованы в личной наживе. Так неужели эти проблемы не заслуживают широкого обсуждения, причем публичного? Неплохо бы, как мне кажется, ведь не за горами год выборов.

- Полагаю, заслуживают, особенно в том, что касается конфликта. Мой сын воевал на стороне Украины. Как я сегодня сказал, многоуважаемые старейшины и гуру дипломатии вроде Генри Киссинджера, Джека Мэтлока и Ларри Уилкинсона в один голос заявляют, что украинский конфликт представляет для нашей страны огромную проблему, поскольку с чисто политической точки зрения сближает русских с китайцами. Худшего сценария для нас не придумать. Мы помогаем Киеву не просто так, а ввиду сострадания к украинскому народу на фоне жестоких боевых действий, уважения их доблести и храбрости. Мой родной сын служил там пулеметчиком в составе отряда специального назначения и участвовал в наступлении на Харьков. Американцев волнует судьба жертв несправедливости и те страдания, которые им приходится выносить.

Но вопрос в том, зачем нам быть на Украине? Министр обороны Ллойд Остин называют целью истощить русских, а президент Байден - свергнуть Владимира Путина. Если причина в этом, то украинцы - это лишь пешки в прокси-конфликте между двумя великими державами.

И вот еще что хотелось бы отметить, о чем никто не говорит. Со стороны Украины погибло 14 тысяч мирных жителей и 300 тысяч военнослужащих. Русских умирает в 7–8 раз меньше. Украинцам не выстоять. Все, что нам говорят об этом конфликте, - ложь!
- Согласен. Надеюсь, что, несмотря на вашу критику рекламораспространителей, другие СМИ проявят больше уважения к нашей стране и ее электорату и прислушаются к тому, о чем вы говорите, потому что это очень важно. Еще раз благодарю вас за то, что нашли время дать комментарии. С нами был бобби Кеннеди-младший, спасибо.
- Большое спасибо, Такер.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682070360


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года №195
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2023 года №196
- Сенаторы одобрили соглашение о режиме Казахстанско-Туркменской государственной границы
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по защите прав на объекты авторского права
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Поддержать и защитить инвестиции требует Демпартия "Ак жол"
- Специальная рабочая группа создана для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий Жанаозена
- Обеспечить "зеленый коридор" скоропортящимся грузам на границе с КНР
- Кадровые перестановки
- Цифровая маркировка - очередная олигополия на шее потребителей, бизнеса и государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  