Роберт Кеннеди: Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США

12:46 21.04.2023

Fox News

США

20 апреля 2023

Роберт Кеннеди: то, что нам говорят об Украине, - ложь

Политик Кеннеди назвал Украину пешкой в прокси-войне между Россией и США



Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США, сообщил в интервью Fox News племянник Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди-младший. Заявления Вашингтона, что Киев способен одержать победу, не соответствуют действительности.



Такер Карлсон: Мы рады приветствовать на нашем шоу Роберта Кеннеди. Бобби, добро пожаловать! Спасибо, что пришли. Вас зачастую не принимают всерьез из-за позиции относительно вакцинации, но ваше сегодняшнее выступление относилось не столько к фармацевтике, сколько к месту Америки в мире и тому, как мы им распоряжаемся. Если не возражаете, хотелось бы просить вас подытожить для наших зрителей, где мы находимся сейчас и что должны делать дальше?



Роберт Кеннеди-мл.: Это была длинная речь, Такер. Спасибо еще раз за приглашение присоединиться к эфиру. Итак, главной темой моей речи было, полагаю, коррумпированное слияние государственной и корпоративной власти. Оно превращает нашу страну в корпоративную клептократию, в социалистическую систему для богачей. Это такой удобный социализм для богатых и вместе с тем жестокий, беспощадный капитализм для бедных. Из-за него мы воюем с другой страной и выручаем банки.



В прошлом месяце правительство США сообщило 30 миллионам получателей продовольственных талонов для бедных о решении сократить выплаты на 90%. 15 миллионов человек вывели из программы Medicare. В том же месяце банку SiliconValley выделили 300 миллионов долларов, а еще 113 миллиардов долларов - Украине. То есть мы шлем Украине 113 миллиардов долларов, тогда как общий бюджет Агентства по охране окружающей среды составляет всего 12 миллиардов долларов, а Центров по контролю и профилактике заболеваний - 11 миллиардов долларов. При возникновении чрезвычайных обстоятельств 57% граждан США не смогут быстро достать хотя бы тысячу долларов. Четверть американцев голодает. Мы сокращаем социальные пособия и продуктовые карточки на 90%, вместе с этим помогая банкирам и финансируя конфликт просто потому, что можем себе это позволить. Каким образом нам это удается? Мы печатаем деньги. За последние 14 лет мы напечатали денег на несколько веков, в результате чего возникла инфляция, которая взвинчивает цену на продовольствие.

Я бы назвал все этом налогом на бедность. За два года на 76% выросли цены на основные продукты питания, такие как курица, молоко и молочка. А мы в один месяц урезаем выплаты по продовольственным талонам и помогаем банкам! В этом нет никакого смысла. Нужно избавляться от контроля корпораций над правительством. Наша демократия превращается в какую-то корпоративную плутократию.



- Думаю, что сказанное вами - а я по большей части со всем согласен, но даже если бы не был - вызывает мысль: боже, а ведь это очень интересно! У вас действительно весьма складное мировоззрение, вы написали на эту тему не одну книгу, явно разбираетесь в вопросе и точно не заинтересованы в личной наживе. Так неужели эти проблемы не заслуживают широкого обсуждения, причем публичного? Неплохо бы, как мне кажется, ведь не за горами год выборов.



- Полагаю, заслуживают, особенно в том, что касается конфликта. Мой сын воевал на стороне Украины. Как я сегодня сказал, многоуважаемые старейшины и гуру дипломатии вроде Генри Киссинджера, Джека Мэтлока и Ларри Уилкинсона в один голос заявляют, что украинский конфликт представляет для нашей страны огромную проблему, поскольку с чисто политической точки зрения сближает русских с китайцами. Худшего сценария для нас не придумать. Мы помогаем Киеву не просто так, а ввиду сострадания к украинскому народу на фоне жестоких боевых действий, уважения их доблести и храбрости. Мой родной сын служил там пулеметчиком в составе отряда специального назначения и участвовал в наступлении на Харьков. Американцев волнует судьба жертв несправедливости и те страдания, которые им приходится выносить.



Но вопрос в том, зачем нам быть на Украине? Министр обороны Ллойд Остин называют целью истощить русских, а президент Байден - свергнуть Владимира Путина. Если причина в этом, то украинцы - это лишь пешки в прокси-конфликте между двумя великими державами.



И вот еще что хотелось бы отметить, о чем никто не говорит. Со стороны Украины погибло 14 тысяч мирных жителей и 300 тысяч военнослужащих. Русских умирает в 7–8 раз меньше. Украинцам не выстоять. Все, что нам говорят об этом конфликте, - ложь!

- Согласен. Надеюсь, что, несмотря на вашу критику рекламораспространителей, другие СМИ проявят больше уважения к нашей стране и ее электорату и прислушаются к тому, о чем вы говорите, потому что это очень важно. Еще раз благодарю вас за то, что нашли время дать комментарии. С нами был бобби Кеннеди-младший, спасибо.

- Большое спасибо, Такер.