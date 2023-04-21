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Редкоземельные металлы – оружие Китая и России, - В.Малышев
12:59 21.04.2023

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 21.04.2023

По данным газеты Financial Times, Китай может запретить поставки редкоземельных металлов (РЗМ) на Запад в ответ на технологическую блокаду со стороны США.

Эти металлы востребованы сегодня в самых передовых отраслях экономики, в том числе и для производства современного оружия, поэтому аналитики называют ответ КНР самой болезненной мерой, которую только может применить Пекин против Вашингтона. Китай – абсолютный мировой лидер по добыче и запасам РЗМ с общей долей добычи ~80%–95% в зависимости от элемента. А США – их самый большой потребитель. А Россия по общим запасам РЗМ занимает второе место в мире.

"Для создания одного F-35 требуется 400 кг этих редкоземельных металлов. На высокоточное оружие их тоже требуется очень много, – сообщил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. – Конечно, можно предотвратить мировую трагедию, в которой американцы думают выжить. Нужно их лишить ресурсов. И Россия, и Китай могут сделать это – КНР уже сделала шаг в этом направлении", – отметил Леонков.

Это отлично понимают в США. Как предупреждал портал американской телекомпании Foxnews, "если в цепочке поставок этих минералов в Соединенные Штаты произойдет сбой, истребители перестанут летать, танки остановятся, а у американских военных могут возникнуть проблемы со связью".

Из-за проблем с китайскими поставщиками США уже обратили внимание на другого крупного производителя редкоземельных металлов – Монголию. Улан-Батор не стал отказываться от крайне выгодных контрактов, и когда стороны практически ударили по рукам, то у США начались неожиданные неприятности. "В самый неожиданный момент Россия пролила на США "кастрюлю холодной воды"", – сообщают обозреватели китайского издания Sohu. – Дело в том, что Монголия имеет уникальное географическое положение. Страна не имеет выхода к морю и граничит лишь с двумя государствами – Россией и Китаем. И если вы хотите отправить редкоземельные ресурсы в США, они неизбежно должны будут транзитом проходить через эти страны, которые являются главными политическими оппонентами Штатов. А так как КНР не заинтересована в усилении конкуренции на рынке со стороны монголов, Вашингтону придется договариваться с Москвой. Все это грозит обернуться для американцев полным фиаско". "Американцам придется получать согласие РФ и сделать это им будет довольно сложно", - считают аналитики из КНР.

Однако у России есть серьезная проблема. При гигантских запасах руд всех стратегически важных металлов (второе место в мире), производство этих металлов в нашей стране составляет всего 2% от мирового.

Советский Союз был полностью обеспечен всеми видами минерального сырья, но после распада страны многие месторождения и горно-обогатительные предприятия остались за пределами России - на Украине, в Казахстане, в центрально-азиатских республиках.

В декабре 1991 года упразднили федеральное ведомство, отвечавшее за создание и поддержание минерально-сырьевой базы, - Министерство геологии СССР. Государство уделяло внимание лишь углеводородам. Некоторые наиболее прибыльные виды сырья - золото, металлы платиновой группы, никель, фосфорные и калийные удобрения - взял в свои руки частный бизнес. Остальное покупали за рубежом.

Это обернулось проблемами. Со временем стало ясно, что авиационную, космическую, оборонную промышленность, электронику и автомобилестроение невозможно развивать без собственной сырьевой базы РЗМ. На начало 1996 года из 29 видов минерального сырья, отнесенных правительством к стратегически важными, обеспеченности мы достигли по 15 - нефти, природному газу, золоту, меди, никелю, свинцу, молибдену, вольфраму, олову, цирконию, кобальту, платиноидам, серебру, алмазам и особо чистому кварцевому сырью. Остальные 14 видов - уран, марганец, хром, титан, бокситы, тантал, ниобий, скандий, бериллий, сурьму, литий, германий, рений и редкоземельные элементы иттриевой группы - полностью или частично импортировали.

Тем временем в связи с развитием новых технологий потребность в некоторых металлах во всем мире возросла в разы, а запасы месторождений, разведанных еще во времена СССР, истощались. Зависимость от зарубежных поставщиков стала критической, особенно после введения экономических санкций. По некоторым элементам - марганцу, хрому, титану, литию - зависимость от импорта сегодня достигает ста процентов.

Даже то, что могли бы производить внутри страны, мы импортируем из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Это ведет к еще большему отставанию России в областях микроэлектроники, вычислительной техники, возобновляемой энергетики - отраслях, в которых спрос на РЗМ за последние 15 лет в мире вырос примерно в десять раз.

В июне 2022 года президент поручил правительству при участии Российской академии наук, госкорпорации "Росатом" и других организаций "разработать и реализовать комплекс первоочередных мероприятий по формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые, в том числе редкие и редкоземельные металлы, титан, литий, марганец, бериллий, тантал, вольфрам, в отдельных критически важных секторах экономики". Обеспечить при этом полный цикл производства: от сырья до конечного изделия.

В середине апреля 2023 года на заседании президиума РАН, посвященном развитию сырьевой базы России, ученые отметили, что наличие собственных минеральных ресурсов - важная составляющая национальной безопасности. Но с начала 1990-х в стране не открыли ни одного крупного рудного месторождения, поэтому в обозримом будущем можно рассчитывать только на задел советского периода.

"В перечне стратегически важных металлов - практически вся таблица Менделеева, - подчеркивает академик Николай Бортников. - Но если одни - никель, кобальт, металлы платиновой группы, золото, легкие РЗМ - не критические, то по некоторым металлам "большой шестерки", таким как алюминий, хром и марганец, наблюдается острый дефицит. У нас нет качественных бокситов, титановых руд, лития".

Есть и другая проблема. На месторождениях Хибинского массива на Кольском полуострове, например, вместе с апатит-нефелиновыми рудами, используемыми для получения фосфорных удобрений, ежегодно извлекают около 120 тысяч тонн редкоземельных металлов, которые лежат мертвым грузом. Для сравнения: Китай, основной производитель РЗМ в мире, добыл в 2022 году 210 тысяч тонн. На Челябинском электрометаллургическом комбинате, где перерабатывают молибденовые руды, также теряют другой крайне ценный примесный металл - рений, необходимый для производства высокопрочных ракетных сплавов.

В марте в Москве прошла II Отраслевая конференция "Редкоземельные металлы 2023". На ней было отмечено, что Россия в течение ближайших лет планирует ослабить свою зависимость от импорта редких и редкоземельных металлов, затем полностью обеспечить свои внутренние потребности в индивидуальных соединениях РЗМ на основе собственного сырья, а к 2030 году – выйти на второе место после Китая по объему производства РЗМ. Для этого у нас есть все необходимое: материальные ресурсы, заявления государственной власти, растущие потребности в РЗМ. Но уже сейчас Россия вместе с Китаем могут диктовать свои условия в этой области.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682071140


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