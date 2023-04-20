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|Имперский флот: вместо армянина Авакянца Тихоокеанский флот возглавил эстонец адмирал Лиина
14:20 21.04.2023
Назначен новый командующий Тихоокеанского флота России: Кто такой Виктор Лиина
Виктор Лиина назначен новым командующим Тихоокеанского флота России
Виктор БАРАНЕЦ
Назначен новый командующий Тихоокеанского флота России. Им стал Виктор Лиина. Напомним, о том, что на Дальнем Востоке перестановки стало известно накануне. Первым о том, что командующий Тихоокенским флотом адмирал Сергей Авакянц покидает свой пост сообщил полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Чуть позже эту информацию подтвердила и пресс-служба Тихоокеанского флота: "в настоящее время он находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах России" (6 апреля ему исполнилось 65 лет).
Тут и кадровая интрига: кто же придет на смену Авакянцу? Флотская молва прошла на главную должность на Тихого флота (так на своем служебном жаргоне моряки называют Тихоокеанский) нынешнего командующего Балтийским флотом адмирала Виктора Лиину.
И вот 21 апреля стало известно, что Верховный главнокомандующий подписал указ о назначении.
Что известно о Викторе Лиине?
Он на 10 лет моложе Авакянца - родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области.
Имеет звание Адмирал (равносильно званию генерал-полковника сухопутных войск). Оно было присвоено ему Владимиром Путиным 7 декабря 2022 года.
У адмирала - три диплома: в 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола в Санкт-Петербурге. В 2006 году - Военно-морскую академию. А позже - академию Генштаба Вооруженных Сил РФ.
У Лиина - внушительный послужной список: после окончания училища служил на подводных лодках Северного флота, где прошел должности от инженера электронавигационной группы штурманской боевой части крейсерской подводной лодки до командира атомного подводного крейсера.
А если его флотскую биографию раскладывать по годам: то это выглядит вот так:
В 1999 году Лиина стал командиром АПЛ "Сегежа" 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.
В 2010 году был назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота ВМФ РФ.
С 2012 года по 2014 год командовал войсками и силами на Северо-Востоке России Тихоокеанского флота.
В 2016 году был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом России.
С 2019 года служил в должности заместителя начальника Генштаба ВС РФ.
5 октября 2021 года указом президента РФ Лиина был назначен командующим Балтийским флотом России.
Награды Виктора Лиина
- Орден "За военные заслуги",
- Орден "За морские заслуги",
- Орден "Нахимова".
КСТАТИ...
Ну а кто же вместо Лиины возглавит Балтфлот?
В Минобороны РФ корреспонденту "КП" сообщили, что новым командующим Балтийским флотом может стать вице-адмирал Владимир Воробьев. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Генштаба ВС РФ.