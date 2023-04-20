Имперский флот: вместо армянина Авакянца Тихоокеанский флот возглавил эстонец адмирал Лиина

14:20 21.04.2023

Назначен новый командующий Тихоокеанского флота России: Кто такой Виктор Лиина

Виктор Лиина назначен новым командующим Тихоокеанского флота России



Виктор БАРАНЕЦ



Назначен новый командующий Тихоокеанского флота России. Им стал Виктор Лиина. Напомним, о том, что на Дальнем Востоке перестановки стало известно накануне. Первым о том, что командующий Тихоокенским флотом адмирал Сергей Авакянц покидает свой пост сообщил полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Чуть позже эту информацию подтвердила и пресс-служба Тихоокеанского флота: "в настоящее время он находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах России" (6 апреля ему исполнилось 65 лет).



