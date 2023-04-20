Генерал наркоконтроля РФ Кандиков добровольно стал сержантом и ушел на Украинскую войну

14:25 21.04.2023

ЮЛИЯ КОНОНОВА



"ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ВОИНОМ": 54-ЛЕТНИЙ ГЕНЕРАЛ ИЗ СИБИРИ УЕХАЛ НА СВО СЕРЖАНТОМ-ДОБРОВОЛЬЦЕМ



Новосибирец Александр Кандиков отправился на СВО, променяв генеральскую пенсию на службу в звании сержанта. Его родные и друзья рассказали "Царьграду", как это получилось и почему сибиряк не мог поступить иначе.



