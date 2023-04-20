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Генерал наркоконтроля РФ Кандиков добровольно стал сержантом и ушел на Украинскую войну
14:25 21.04.2023

ЮЛИЯ КОНОНОВА

"ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ВОИНОМ": 54-ЛЕТНИЙ ГЕНЕРАЛ ИЗ СИБИРИ УЕХАЛ НА СВО СЕРЖАНТОМ-ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Новосибирец Александр Кандиков отправился на СВО, променяв генеральскую пенсию на службу в звании сержанта. Его родные и друзья рассказали "Царьграду", как это получилось и почему сибиряк не мог поступить иначе.



После публикации в середине апреля в соцсетях письма новосибирского генерал-лейтенанта полиции Александра Кандикова, в котором он рассказал о своей службе на передовой в звании сержанта, многие остались в недоумении, как такое могло произойти.

"В какой-то момент ко мне пришло осознание, что если я останусь в стороне от этих бурных процессов, то потом не прощу себя за это и всю оставшуюся жизнь буду сожалеть и каяться", - говорится в письме Кандикова, опубликованном военным писателем из Красноярска Вячеславом Мироновым.

Люди не поверили, что генерал на пенсии, бывший глава регионального УФСКН, в 54 года отказался от спокойной жизни и ушел вдруг сражаться на передовую. Только из рассказов родственников и друзей стало понятно, что он не мог поступить иначе.

Всегда был и остается "воином"

Супруга Александра Кандикова и две его дочери поделились с "Царьград Новосибирск", что узнав о его решении были удивлены и взволнованы, но зная характер родного человека, понимали, что свое решение он не изменит. Он сообщил о том, что поедет на СВО за месяц до отправки туда. В конце января 2023 года он отбыл со своим отрядом.

"Папа – человек слова и всегда таким был. Это не первый раз, когда он отправился в зону боевых действий, ведь супружеская жизнь наших родителей началась еще в 1994 году с чеченской войны. Мы с понимаем отнеслись к папиному решению, поскольку осознаем, что он по своей натуре всегда был и остается "воином", который всю свою жизнь борется со злом и несправедливостью, будь то на гражданской службе или в зоне проведения СВО", - отметили дочери генерала.

По их рассказам, к поездке Александр Кандиков готовился спокойно, без паники, и семью настраивал быть в таком же расположении духа.

"Уезжал он воодушевленным, чувствовал себя нужным своей Родине", - отмечают родные генерала.

Связь они с ним поддерживают регулярно, примерно два раза в неделю получают смс-сообщения. Подробностей никаких он не пишет, только знают, что "жив и здоров".

С собой Александ Кандиков, будучи очень верующим человеком, взял любимые иконы, которые с ним всегда - икона Иисуса Христа, св. Богородицы и св. Матроны.

"Других личных вещей из дома он практически не взял. О доме ему напоминают лишь наши сообщения со словами поддержки", - делятся дочери.

Честный, порядочный, справедливый

Воспитанный на рассказах о Великой Отечественной войне Кандиков, по его собственным словам, вырос "мужчиной, воином, готовым на самопожертвование ради своей Родины, любимого края, родителей, семьи, друзей". Будучи на пенсии, до отправки в зону СВО, Александр Кандиков часто ездил в составе поисковой группы на места, где раньше велись бои в период Великой Отечественной войны. И в результате проведения раскопок с воинскими почестями были перезахоронены останки большого количества бойцов, погибших в те годы.

"В таких экспедициях участвовали, в том числе и дети, и папе особенно нравилось воспитывать в них патриотизм и любовь к Родине, передавать знания и навыки будущему поколению", - пояснили дочери.

На вопрос, какими тремя словам они могли бы охарактеризовать папу, девушки ответили: "Честный, порядочный, справедливый".

Это подтверждают и знакомые генерала, которые хоть раз пересекались с ним в жизни. Так, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который хорошо знает Кандикова, рассказал Царьграду, что известие о поступке генерала его "оглушило". Их знакомство состоялось в середине 1990-х годов, когда тот был капитаном – командиром одного из отрядов, участвовавших в боях на Северном Кавказе.

"Он был в числе тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. Познакомились случайно, когда отряд был по какой-то причине в Новосибирске. Тогда Саша произвел впечатление своим спокойствием, рассудительностью. Он ни рассказчик, ни позер, очень простой, хотя грудь в крестах. Очень принципиальный, человек дела, надежный. В этом убедился во время сотрудничества с ним.

Мы встречались и потом, когда он начал расти профессионально, стал генералом и возглавил областное УФСКН. Оказавшись вне службы, за штатом, по-моему, он чувствовал себя не в своей тарелке, ведь он – воин, ему не по себе было. Вдруг узнал, что он на должности сержанта. Потом, вспомнив его, понял: это так на него похоже. Не важно, в каких званиях и должностях, не за этим поехал. Так он понимает жизнь и свое место в ней – Родину защищать. На таких людях наш Земля Русская держится", – отметил Локоть.

А основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в своем телеграм-канале назвал Александра Кандикова "одним из прекрасных и великих русских людей", которые имели полное право остаться дома, но не смогли "отсидеться" в стороне.

"Он не смог спокойно смотреть на то, как в бой идут старые товарищи, бывшие подчиненные и просто русские люди. Специальное звание, награды и заслуги позволяли остаться дома. Русский дух послал этого человека на передовую. Пока такие люди есть в нашем народе - наш народ жив. Пока героический дух ведет на фронт юных и зрелых, мы непобедимы. Как русский человек, я хотел бы пожать руку Александру Кандикову", - отметил Малофеев.

Подробную историю генерала Кандикова и его биографию можно прочитать в материале Царьграда "Не смог смотреть, как гибнут парни".

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682076300


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