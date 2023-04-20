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|Уулжан Онолбекова выиграла конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023" (видео)
14:27 21.04.2023
Turmush - В городе Кара-Балте Чуйской области состоялся конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023".
В конкурсе красоты принимали участие 12 девушек от 14 до 20 лет, которые готовились в течение месяца.
В состав жюри входили актриса, модель, блогер Алтынай Эмилбекова, певец Иса Омуркулов и управляющая рестораном Нурзат Омуралиева.
Участниц оценивали по номерам: дефиле, танец, приветствие, демонстрация национального костюма и свадебного наряда, творческий конкурс, рукоделие, эрудиция и выход в вечернем платье.
По итогам конкурса "Мисс-Кара-Балта- 2023", обладательницей Гран-при стала 15-летняя Уулжан Онолбекова. Она ученица инновационной средней школы-гимназии №10 им.Макаренко.
Девушка увлекается хореографией и модельным искусством.
Победительнице надели корону "Мисс Кара-Балта — 2023" и вручили денежный приз в размере 50 тыс. сомов.
Второе место и звание "Вице-мисс Кара-Балта - 2023" досталось Адеми Сыдыкбаевой, 2006 года рождения, ученице ИСШГ №10. Также второе место и звание "Вице-мисс Кара-Балта - 2023" получила студентка Каухар Думанаева, 2004 года рождения.
Звание "Топ-модель Кара-Балты - 2023" получила Залина Момунова, "Королева Кара-Балты - 2023" — Нурайым Султанбекова, "Мисс Талант Кара-Балта 2023" — Айжана Шамильбекова, "Мисс Грация Кара-Балта - 2023" — Айжана Женишова, "Мисс Улыбка Кара-Балта - 2023" — Нурзада Баиспекова, "Мисс Подиум Кара-Балта - 2023" — Назима Самарбекова, "Мисс зрительская симпатия - 2023" — Жылдыз Сманова, "Мисс Стиль Кара-Балта - 2023" — Сабина Ажибекова и "Мисс очарование Кара-Балта - 2023" стала Амина Кубанычбекова.
В прошлом году победу одержала Гульзарбек кызы Сезим.