Уулжан Онолбекова выиграла конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023" (видео)

14:27 21.04.2023

Turmush - В городе Кара-Балте Чуйской области состоялся конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023".



В конкурсе красоты принимали участие 12 девушек от 14 до 20 лет, которые готовились в течение месяца.



