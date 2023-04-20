Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Уразы

14:33 21.04.2023

Сегодня, 21 апреля, мусульмане всего мира празднуют праздник окончания священного месяца Рамадан - Уразу.



Российских правоверных поздравил президент РФ Владимир Путин.



"Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. С удовлетворением отмечу, что последователи Ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь", - говорится в тексте послания.



Президент отметил, что жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями.



В ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку.



Президент также подчеркнул ценность вклада мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения.



Глава государства пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего мусульманам России.