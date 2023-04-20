В китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет, - Ладислав Кризанек

14:37 21.04.2023

iDNES.cz

Чехия



Си по-прежнему не отвечает на звонки Зеленского и молчит о китайском мирном плане

iDNES: в китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет



Пекин воспринимает конфликт на Украине как одну из опосредованных битв за будущий мировой порядок, пишет iDNES. Это даже хорошо, что Си не хочет разговаривать с Зеленским, считают западные аналитики. Посредничество Китая неизбежно приведет к утрате украинского суверенитета и территорий.



Ладислав Кризанек



В последние месяцы Китай активизировался на дипломатическом поприще. Он удачно выступил в роли миротворца на Ближнем Востоке, где сумел призвать к разуму давних врагов - Иран и Саудовскую Аравию, благодаря чему, возможно, закончится продолжительная жестокая война в Йемене. Сейчас китайский министр иностранных дел говорит о готовности к посредничеству в израильско-палестинских мирных переговорах. Вот только Украина как будто перестала интересовать Китай.



Иностранные лидеры зачастили в Пекин и часто обмениваются мнениями с китайским лидером Си Цзиньпином. Последней была его встреча в Пекине с президентом Бразилии Лулой де Силва.



В общем, после добровольной "ковидной" паузы Китай энергично рвется в центр мировых событий и часто добивается неоспоримых успехов. Однако главное, к чему стремится Си Цзиньпин, а именно подорвать основы трансатлантического единства, у Китая по-прежнему не получается, несмотря на недавние противоречивые высказывания французского президента Макрона в Пекине.



Некоторые аналитики и политики считают, что посредничество Китая в мирных переговорах неизбежно привело бы к потере украинского суверенитета и территории.



Однако на фоне китайских инициатив в мире удивляет одно: Пекин выступает в роли миротворца на разных направлениях, а вот решение вооруженного конфликта на Украине после объявления плана из десяти пунктов как будто перестало его беспокоить. По крайней мере внешне.



Не исключено, что где-то за кулисами какие-то обсуждения ведутся. Совершенно точно это происходит между Китаем и Россией, но Украина для Китая как будто перестала существовать. Это резко контрастирует с тем, насколько активно сейчас Китай привлекает другие государства к китайской концепции многополярного мира, и как упорно он укрепляет старую дружбу.



С начала российской спецоперации китайский председатель Си Цзиньпин так и не нашел даже получаса, чтобы ответить на звонок своего украинского коллеги Владимира Зеленского. На настойчивые просьбы некоторых лидеров, в том числе председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, китайский лидер не реагирует. Тогда как же Китай намерен достигать мира на Украине без участия воюющей страны, серьезно ли он настроен?



В последний раз Си Цзиньпин и Владимир Зеленский беседовали в январе 2022 года. Их страны отмечали 30-ю годовщину налаживания дипломатических отношений, и лидеры нахваливали "углубляющееся доверие и крепкую дружбу". Менее чем через два месяца Россия, один из ближайших партнеров Пекина, начала спецоперацию на Украине. С тех пор Си Цзиньпин глух к ее призывам, хотя Владимир Зеленский не раз просил его о разговоре.



Зеленский осторожен с Китаем



До конфликта Китай был главным торговым партнером Украины и импортировал оттуда ячмень, кукурузу, железную руду и оружие. Рос культурный и торговый оборот, и в Китае обучалось много украинцев.



Из-за договора с Европейским Союзом о свободной торговле Украину в Китае считали важными воротами, открывающими доступ к привлекательному европейскому рынку. Сегодня "здоровые и стабильные" отношения, похоже, в далеком прошлом. Если какие-то отношения и сохранились, то весьма неопределенные. Как кажется, обе стороны жонглируют целями, которые порой противоречат друг другу.



Киев видит в Китае потенциал для оказания сильного давления на Москву ради прекращения конфликта. Украина очень хорошо осознает, что Китай не хочет предпринимать подобных шагов, и поэтому действует осторожно, в том числе опасаясь, что Китай может начать вооружать Россию. Владимир Зеленский, например, не осудил китайский мирный план, в отличие от большинства его западных союзников, а осторожно назвал его "важным сигналом". Что касается общественности на Украине, то она восприняла китайский план, мягко говоря, скептически.



Безусловно, переговорив с украинским руководством, Китай улучшил бы свой имидж ответственной глобальной державы. С другой стороны, Пекин воспринимает вооруженный конфликт на Украине как одну из опосредованных битв за будущий мировой порядок между США и их союзниками с одной стороны и собой и Россией с другой. То, что Киев пользуется широкой поддержкой Запада, в глазах Пекина выглядит недостатком. Кроме того, сегодня из-за вооруженного конфликта Украина уже не столь экономически привлекательна для китайцев, как раньше.



Во время недавнего сенсационного визита в Москву Си Цзиньпин сказал Владимиру Путину свою любимую фразу о том, что мир переживает изменения, невиданные за последние сто лет. "Давайте вместе управлять этими изменениями", - добавил он, а Владимир Путин с улыбкой закивал. В такой ситуации заручиться поддержкой или по крайней мере заинтересовать Китай киевскому руководству будет крайне сложно. В свете провозглашенной "дружбы без границ" между Россией и Китаем подобная задача вообще кажется иллюзией.



С определенной точки зрения, возможно, даже хорошо, что председатель Си не отвечает на звонки Владимира Зеленского. Некоторые аналитики и политики считают, что возможное участие Китая в переговорах в качестве посредника неизбежно привело бы к утрате украинского суверенитета и территорий. "Они хотят, чтобы Россия поддержала их вариант нового мирового порядка. А в этом порядке Украина точно не сможет сохранить свой полный суверенитет", - полагает, например, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.