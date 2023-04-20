Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию

14:56 21.04.2023

Их набралось уже более 20 миллионов

Максим ПЛОТНИКОВ

20 апреля 2023



Больше всего в Германию приезжают из Сирии, Румынии, Польши и Украины.



В Германии становится все меньше чистокровных немцев. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в прошлом году 20,2 миллиона человек, проживающих в стране (а это 24,3% от всего населения) были потомками иммигрантов первой волны, приехавших в 60-70 годы минувшего века и теми, кто прибыл в Германию относительно недавно.



Эксперты ведомства отметили, что по сравнению с предыдущим годом число людей с миграционным прошлым выросло на 6,5% или на 1,2 миллиона человек. Больше всего в Германию приезжают из Сирии, Румынии, Польши и Украины. Кстати, украинцев из общей массы мигрантов уже 5%.



В конце марта возмущенные количеством беженцев немцы вышли на протесты из-за дефицита жилья, которое отдают "гостям", и повысившихся угроз безопасности. Однако власти никак не отреагировали на недовольство населения. Более того, канцлер Олаф Шольц заявил о потребности страны в иностранной рабочей силе. Он отметил, что власти ждут работников, которые готовы "засучить рукава" и помочь Германии "остаться конкурентоспособной промышленной страной". Шольц напомнил, что в ФРГ готовится реформа миграционного законодательства. В частности, будет упрощена процедура получения гражданства для тех, кто прожил в стране несколько лет и исправно платил налоги.