 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.04.2023
15:45  Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский
15:44  Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка, - Игорь Кармазин
15:40  Новая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"? - С.Скороходов
15:38  Украинское зерно ломает Евросоюз
14:56  Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию
14:37  В китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет, - Ладислав Кризанек
14:33  Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Уразы

14:27  Уулжан Онолбекова выиграла конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023" (видео)
14:25  Генерал наркоконтроля РФ Кандиков добровольно стал сержантом и ушел на Украинскую войну
14:20  Имперский флот: вместо армянина Авакянца Тихоокеанский флот возглавил эстонец адмирал Лиина
12:59  Редкоземельные металлы – оружие Китая и России, - В.Малышев
12:46  Роберт Кеннеди: Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США
11:24  КырПарламент. Век XXI-й... Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам носить паранджу
11:02  Пришел конец соглашению на "Куинси". Началось сближение стран Ближнего Востока
10:39  Ничтожная Германия. Кризис национальной идентичности немцев фатален, - В.Волков
10:36  Машкевич и К высосали и отжали энергоотрасль Северного Казахстана, - даже до Тютебаева дошло
10:29  Латиница и/или кириллица для Кыргызского языка? - Аскарбек Мамбеталиев
09:59  Алматы. Задержан и обвинен в коррупции (вместе с женой) известный журналист-военкор Владимир Северный
09:54  Аким Риддера Дмитрий Горьковой умер от разрыва сердца в 39 лет. Не выдержал коммунальной катастрофы
09:50  Террористические сети джихадистов конкурируют в Сомали и остальной Африке, - Л.Шашок
09:48  Самая вкусная синекура для кыргыза. Утверждено Положение о представительстве Минэкономики КР по вопросам ВТО в Женеве
09:39  Ничего святого... Замминкультуры РФ Ярилова задержана за аферы с "Пушкинской картой"
00:28  Китай и США в Центральной Азии – в поисках подходов, - В.Нежданов
00:22  Изживание ада, - Александр Проханов
00:21  Гибридный Шанхай: почему именитые автобренды отстают от китайцев
00:19  Освобождение деревьев от бетона началось в Ташкенте
00:14  В Амстердаме прошли протесты проституток из-за охоты на ведьм и ограничения времени работы
00:08  Казахстан против Узбекистана или Казахстан вместе с Узбекистаном?
Четверг, 20.04.2023
21:20  ПашинянАрмения: на пути капитуляции и предательства, - М.Ошеров
20:38  Роберт Кеннеди-младший отбирает голоса у Байдена-старшего, - Сьюзан Пейдж
20:35  В Кыргызстане отапливаться импортным газом стало выгодней, чем отечественным углем
20:30  Американская супер-ракета Starship взорвалась на четвертой минуте полета
20:03  Израиль обходит Иран с севера, - Г.Петров
19:55  Жанаозенские нефтяники рассказали о ходе переговоров с Казвластями
19:48  КыргызАрмию выводят на военные учения "Коопсуздук-2023"
19:41  Нурлан Сулайманкулов и Азамат Осмонов возглавили ключевые отделы в Администрации КырПрезидента
19:38  Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930-х годах
19:16  Лекарство для России оказалось отравой: вскрылись манипуляции ЦБ и минфина
19:06  Война образов: художник, протри глаза или вырви их с корнем, - Александр Проханов
18:38  Кому выгоден военный конфликт в Судане? - В. Прохватилов
17:54  Двойная игра Польши на Украине: Варшава показала Киеву острые зубы, - М.Ростовский
07:44  Эр-Рияд превращается из врага Дамаска в его адвоката, - Равиль Мустафин
07:41  По стопам Саладина: Эрдоган объединяет турок и курдов, - Петр Македонцев
07:39  Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав
07:36  Макрон получил яйцом в лоб. Эльзасский инцидент
07:33  США против ОДКБ: главный вызов на фоне традиционных рисков, - Елена Ларина
07:26  Казахстан пополняет танкерный флот
07:21  Пол Робертс: В современной Америке эксплуатация страшнее, чем в средневековой Англии
00:47  Пересортировка человечества. Что скрывает "мир без границ", - Андрей Фурсов
00:39  Русский язык для Казахстана – безальтернативен, - Данияр Ашимбаев
00:24  Если западная цивилизация погибнет, считайте это самоубийством, - Джерард Бейкер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию
14:56 21.04.2023

Их набралось уже более 20 миллионов
Максим ПЛОТНИКОВ
20 апреля 2023

Больше всего в Германию приезжают из Сирии, Румынии, Польши и Украины.

В Германии становится все меньше чистокровных немцев. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в прошлом году 20,2 миллиона человек, проживающих в стране (а это 24,3% от всего населения) были потомками иммигрантов первой волны, приехавших в 60-70 годы минувшего века и теми, кто прибыл в Германию относительно недавно.

Эксперты ведомства отметили, что по сравнению с предыдущим годом число людей с миграционным прошлым выросло на 6,5% или на 1,2 миллиона человек. Больше всего в Германию приезжают из Сирии, Румынии, Польши и Украины. Кстати, украинцев из общей массы мигрантов уже 5%.

В конце марта возмущенные количеством беженцев немцы вышли на протесты из-за дефицита жилья, которое отдают "гостям", и повысившихся угроз безопасности. Однако власти никак не отреагировали на недовольство населения. Более того, канцлер Олаф Шольц заявил о потребности страны в иностранной рабочей силе. Он отметил, что власти ждут работников, которые готовы "засучить рукава" и помочь Германии "остаться конкурентоспособной промышленной страной". Шольц напомнил, что в ФРГ готовится реформа миграционного законодательства. В частности, будет упрощена процедура получения гражданства для тех, кто прожил в стране несколько лет и исправно платил налоги.

Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682078160


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года №195
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2023 года №196
- Сенаторы одобрили соглашение о режиме Казахстанско-Туркменской государственной границы
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по защите прав на объекты авторского права
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Поддержать и защитить инвестиции требует Демпартия "Ак жол"
- Специальная рабочая группа создана для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий Жанаозена
- Обеспечить "зеленый коридор" скоропортящимся грузам на границе с КНР
- Кадровые перестановки
- Цифровая маркировка - очередная олигополия на шее потребителей, бизнеса и государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  