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Новая этика: падет ли Европа под радужный флаг ? - С.СкороходовНовая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"? - С.Скороходов
15:40 21.04.2023

Новая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"?

"Радуга Европы" - ситуация с правами ЛГБТ на пространстве ЕС. Иллюстрация: ilga-europe.org

Трансформация коллективного сознания Европы, еще совсем недавно считавшейся хранительницей универсальных культурных ценностей, неминуемо послужит уничтожению этнокультурного феномена, известного под общим названием европейская цивилизация. Ударил ли колокол, закрывая эту страницу мировой истории, или европейцы еще одумаются и пересмотрят список ценностей, которым поклоняются сегодня?

В качестве предыстории: кому в греческих Афинах было запрещено быть городским головой, жрецом, защитником в суде, глашатаем, посещать общественные места да и вообще занимать какую-либо государственную должность? Именно таким, которые сегодня собираются под радужным флагом. Им полагались презрение общества и обязанность заявлять о своих пороках в высшие органы власти, после чего такие заявители лишались всех гражданских прав. Скрывших свой порок подвергали остракизму - вели на народный "суд черепков" и изгоняли на 10 лет. Или казнили. Только недоучки могут утверждать, что древние сами были не прочь… Грешники - они были всегда. Но никогда не становились гордостью цивилизации.

Сегодня The Economist печалится:

"В свободном обществе не дело правительства указывать взрослым, как им жить, как одеваться, как себя называть и что делать со своим телом".

По обе стороны Атлантики медицинские эксперты озабочены тем, как лечить детей и подростков, недовольных своим полом, считая, что медицинское вмешательство в "гендерное самоопределение" полезно и должно быть более доступным. А многим американцам близка "великая трагедия прав трансгендеров", когда некоторые губернаторы-республиканцы и даже целые законодательные органы штатов открыто клеймят позором этих "самых обиженных людей общества", пишет The Economist.

Но - стоп. Кто их обидел, этих "самых обиженных"?

За последние 5 лет в Новом Свете число детей и подростков, которым не нравился свой пол, выросло в три раза. Это тех, кто хотел поменять свой "гендер" и был готов глотать препараты, блокирующие половое созревание, затем перекрестно-половые гормоны (вроде тестостерона для девочек и эстрогена для мальчиков). Вплоть до мастэктомии (удаления молочных желез) и создания эрзац-гениталий из лоскутов кожи или кусочков кишечника. Считается, что отказ от предоставления таких возможностей приводит пациентов к трансфобии и даже к самоубийству.

Медики Великобритании, Финляндии, Франции, Норвегии и Швеции еще сомневаются, считая такие методы "экспериментальными", но тем не менее допустимыми. Двадцать лет назад типичным пациентом-педерастом в Европе был мужчина с застарелой формой дисфории (постоянное снижение настроения). Теперь большинство пациентов - это девочки-подростки.

"Некоторые страдают депрессией или аутизмом, - уточняет The Economist, - но психические заболевания больше не являются серьезным препятствием для лечения".

Но "лечение" состоит не в том, чтобы вернуть ребенку психическое здоровье и физическую полноценность, а, наоборот, еще глубже расстроить психику ребенка, сделав его физическим и моральным уродом.

То, что дело обстоит именно так и сфера оказания такого рода "медицинских услуг" представлена мошенниками от медицины в этом бизнесе, свидетельствует Официальный британский обзор клинических данных за 2020 год, показавший, что почти все исследования в этой области - низкого качества и ориентированы на спрос. Например, исследование, проведенное в Швеции, с аналогичными выводами.

В большинстве случаев детям и подросткам назначают блокаторы полового созревания после весьма поверхностной оценки, умножая число жертв, которые впоследствии сожалеют о своем лечении, оставившем им только шрамы, бесплодие да необратимо измененную внешность. И я даже не говорю о долларовой составляющей этой беды. Спасибо президенту Байдену: даже в армии США теперь будут операции по перемене пола оплачивать по медстраховке - до 200 тысяч долларов на голову, не считая стоимости медицинских услуг при подготовке к операции и послеоперационного ухода. Вы обидите европейца, намекнув на то, что вся эта ЛГБТ-шизофрения - просто бизнес. Что вы! Это "культурная война" поколения Z или поколения Next. Война с историей и моралью, ценностями, нравственным чувством… Со всем тем, что объединяло прежде в себе понятие "совесть".

В этой войне есть "победители". Например, рекламные компании таких фирм, как Nike, Anheuser-Busch и Kate Spade, сделали супер-звездой и миллионершей американскую актрису и блогершу Дилану Малвани, которая с начала 2022 года подробно живописует свою смену пола в ежедневных видеороликах в TikTok. В октябре прошлого года она - точнее, уже "оно" даже брало интервью у самого президента США Джо Байдена в Белом доме для "прогрессивных" социальных сетей NowThis News.

"Икона стиля и новой этики обречена теперь на постоянное улучшение имиджа в угоду новым веяниям, чтобы не пасть в кредитном рейтинге, который фиксирует индекс корпоративного равенства CEI, принадлежащий Кампании за права человека, существующей на деньги Джорджа Сороса, крупнейшей политической лоббистской группе ЛГБТК+ в мире",
- пишет New York Post.

Из топ-20 ведущих компаний списка Forbes в прошлом году 15 имели 100-балльный рейтинг, показывающий, что условия, созданные в них для гомосексуалистов, трансгендеров и примкнувших к ним, идеальны.

По последним опросам общественного мнения в Европе, около 40% жителей считают, что кампания "ЛГБТК+" вышла за рамки разумного, но что с того? "Прогрессисты" заявляют, что геи, лесбиянки и трансгендеры способны принести фирмам больше денег, чем жалкие "гомофобы". Бизнес есть бизнес.

А что старушка Европа? Под командованием Брюсселя она двумя руками за "новую этику" и предлагает обеспечить признание родительских связей, установленных в одной стране, по всему Евросоюзу, включая однополые пары, "радужные" семьи и "трансграничные ситуации". Как пишет официальное издание ЕС Еuractiv, несмотря на команду Еврокомиссии устранить препятствия для свободы передвижения семей ЛГБТК+ по государствам-членам, нашлись протестующие - правда, совсем немногие.

Глобальное мировоззренческое противостояние между "старой" и "новой" этикой, опускающей человека до уровня одноклеточного, еще способны осмыслить в Болгарии, евродепутат которой Ангел Джамбазки раскритиковал трансграничное признание родительских прав как попытку "изменить наш образ жизни". И, по словам его французского коллеги Франсуа-Ксавье Беллами (ЕНП), "этим постановлением комиссия просто хочет навязать всем государствам-членам изменение, которое никоим образом не входит в ее компетенцию: принять решение об изменении определения семьи, признания родства".

Брюссель ожидает противодействия со стороны консервативных стран, таких как Польша и Венгрия. И чтобы расчистить дорогу к "новой этике", Европейский суд постановил, что родительские права и свободы извращенцев должны быть обязательно признаны "в соответствии с правом на свободу передвижения в ЕС". Тем самым это вполне прозаическое для Европы право перемещаться по континенту становится универсальным оружием уничтожения традиционной европейской морали.

Сергей Скороходов

Источник - eadaily.com
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