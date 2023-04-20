Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка, - Игорь Кармазин

15:44 21.04.2023

Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка

Парламент страны во втором чтении принял скандальный закон



Игорь Кармазин



Парламент Киргизии во втором чтении принял закон о языке. Документ предполагает значительное расширение сферы использования киргизского языка, на него в том числе должны полностью перейти чиновники, в госучреждениях появится институт "языковых комиссаров". Параллельно депутаты обсуждают еще одну инициативу - перевод госязыка с кириллицы на латиницу. Подробности - в материале "Известий".



Как приняли закон



Киргизский парламент во втором чтении одобрил закон о языке. Проект поддержали 79 депутатов, восемь воздержались, трое отсутствовали на заседании. Далее народные избранники рассмотрят документ в третьем чтении, потом он поступит на подпись президенту Садыру Жапарову.



Рассмотрение закона выдалось бурным. Так, депутат Адахан Мадумаров сказал, что сначала надо "позаботиться о желудке народа", а потом уже решать гуманитарные вопросы. "Можно хоть в конституции прописать обязательство, но если нация не желает говорить на родном языке, то ничего не поможет", - отметил он. Его коллега Эрулан Кокулов назвал закон популистским. "Если врач будет говорить на кыргызском, он от этого будет лучше лечить?" - спросил он.



Депутат Эмил Жамгырчиев напомнил, что писатель Чингиз Айтматов писал на русском языке, благодаря знанию русского жители республики познакомились с творчеством Пушкина, Горького и Достоевского. По его словам, неправильно вычеркивать язык, на котором народ говорил много лет. "Некоторые люди, пользуясь моментом, искажают наше обсуждение и оказывают давление на официальный [русский] язык", - отметил он.



Глава Нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев на все претензии отвечал, что никакого ущемления русского языка не предполагается. "Некоторые будоражат общество, говорят, что это мина замедленного действия. Нас называют этнофашистами. Но тут речь идет об обязанностях и правах госязыка. В необходимых случаях в законопроекте отмечается место и роль русского", - объяснял чиновник. При этом в ходе предварительных слушаний он предлагал убрать из конституции страны упоминание русского языка, лишить его статуса официального.



Осмоналиев также сообщил, что со временем алфавит киргизского языка могут перевести с кириллицы на латиницу. "Кыргызстан - единственная тюркоязычная страна, использующая кириллицу. Если парламент, власти примут решение, то ученые и интеллигенция готовы к латинице. У нас есть несколько вариантов", - подчеркнул он. Идею поддержали некоторые депутаты. Парламентарий Эмиль Токтошев заявил, что на кириллице "исконно кыргызские слова пишутся неправильно".



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О чем закон



Новый закон предполагает перевод ряда сфер на киргизский. Обращает на себя внимание уже преамбула документа. В ней говорится, что киргизский - язык титульного населения. Уже в этой фразе просматривается почва для сегрегации граждан. При этом действующая конституция страны ни о какой титульности не упоминает, там утверждается, что "народ Кыргызстана составляют граждане всех этносов Кыргызской Республики".



В основной части документа говорится, что на государственный язык должны полностью перейти все госорганы (действующий закон разрешает "в необходимых случаях" использовать официальный язык). Чиновников также обяжут вести на госязыке интернет-ресурсы, в том числе веб-сайты и страницы в соцсетях. Версии на других языках допустимы, но по объему не должны превышать основные.



Сотрудники правоохранительных органов должны оформлять все документы и общаться с гражданами на киргизском. "С лицами, не владеющими государственным языком, сотрудник органа правопорядка может общаться на языке, приемлемом для сторон, а также с помощью переводчика", - говорится в проекте. Кроме того, на киргизском будет вестись все судопроизводство и судебные процессы.



Знать и применять киргизский при исполнении служебных обязанностей должны 12 категорий граждан. Среди них не только чиновники, депутаты, работники Нацбанка и прокуратуры, но и учителя и медицинские работники. При этом подчеркивается, что в дальнейшем аналогичные требования могут установить и для других категорий граждан. Уровень владения госязыком будет подтверждаться государственным сертификатом. Какой орган будет выдавать сертификаты - не указывается. Умалчивается и о том, какие наказания ждут нарушителей.



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Серьезные изменения в работу придется внести средствам массовой информации. Сейчас телеканалы и радиостанции должны выдавать в эфир не менее половины контента на киргизском. Новый закон устанавливает планку в 70%. При этом печатным СМИ пока легче, они могут издаваться и на государственном, и на официальном, и на других языках.



Отдельное внимание уделяется контролю за исполнением закона. Во всех госучреждениях должны появиться специальные сотрудники, которые будут следить за соблюдением языкового закона, проводить лингвистические экспертизы документов. Тут уже возникают аналогии с Украиной, где в 2019 году внедрили институт языкового омбудсмена и его многочисленных помощников. Открытым также остается вопрос, откуда в Киргизии возьмется столько профессиональных лингвистов.



Что говорят эксперты



Киргизский политолог Денис Бердаков говорит, что новый закон "догоняет" сложившуюся демографическую реальность.



- На момент обретения Киргизией независимости этнические киргизы составляли примерно половину населения. Большинство жителей говорили на русском языке, исключения встречались только в отдаленных районах. За последние десятилетия численность населения стремительно выросла. В результате сейчас этнические киргизы составляют 78%, ряд регионов стал почти полностью моноязычным. Да, в Бишкеке по-прежнему заметно представлен русский язык, но за пределами столицы доминирует киргизский. Собственно, закон отражает сложившуюся ситуацию, - отмечает эксперт.



Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что дело не только в демографии.



- В республике сохраняется сложная социально-экономическая ситуация. Политики пытаются отвлечь людей, переключить их внимание. Для этого занимаются популизмом, заигрывают с национализмом, - подчеркивает собеседник.



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Грозин добавляет, что на ситуацию оказывает влияние и международная обстановка.



- В Киргизии действует несколько десятков прозападных политических НКО и НПО, которые активно лоббируют вытеснение русского языка, работают на отрыв страны от России, - говорит он.