 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.04.2023
15:45  Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский
15:44  Уроки киргизского: почему Бишкек отказывается от русского языка, - Игорь Кармазин
15:40  Новая этика: падет ли Европа под "радужный флаг"? - С.Скороходов
15:38  Украинское зерно ломает Евросоюз
14:56  Двадцать миллионов мигрантов захватили Германию
14:37  В китайском варианте нового мирового порядка Украина точно не сохранит суверенитет, - Ладислав Кризанек
14:33  Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Уразы

14:27  Уулжан Онолбекова выиграла конкурс "Мисс Кара-Балта - 2023" (видео)
14:25  Генерал наркоконтроля РФ Кандиков добровольно стал сержантом и ушел на Украинскую войну
14:20  Имперский флот: вместо армянина Авакянца Тихоокеанский флот возглавил эстонец адмирал Лиина
12:59  Редкоземельные металлы – оружие Китая и России, - В.Малышев
12:46  Роберт Кеннеди: Украина стала пешкой в прокси-войне между Россией и США
11:24  КырПарламент. Век XXI-й... Депутат Шарапаткан Мажитова просит запретить женщинам носить паранджу
11:02  Пришел конец соглашению на "Куинси". Началось сближение стран Ближнего Востока
10:39  Ничтожная Германия. Кризис национальной идентичности немцев фатален, - В.Волков
10:36  Машкевич и К высосали и отжали энергоотрасль Северного Казахстана, - даже до Тютебаева дошло
10:29  Латиница и/или кириллица для Кыргызского языка? - Аскарбек Мамбеталиев
09:59  Алматы. Задержан и обвинен в коррупции (вместе с женой) известный журналист-военкор Владимир Северный
09:54  Аким Риддера Дмитрий Горьковой умер от разрыва сердца в 39 лет. Не выдержал коммунальной катастрофы
09:50  Террористические сети джихадистов конкурируют в Сомали и остальной Африке, - Л.Шашок
09:48  Самая вкусная синекура для кыргыза. Утверждено Положение о представительстве Минэкономики КР по вопросам ВТО в Женеве
09:39  Ничего святого... Замминкультуры РФ Ярилова задержана за аферы с "Пушкинской картой"
00:28  Китай и США в Центральной Азии – в поисках подходов, - В.Нежданов
00:22  Изживание ада, - Александр Проханов
00:21  Гибридный Шанхай: почему именитые автобренды отстают от китайцев
00:19  Освобождение деревьев от бетона началось в Ташкенте
00:14  В Амстердаме прошли протесты проституток из-за охоты на ведьм и ограничения времени работы
00:08  Казахстан против Узбекистана или Казахстан вместе с Узбекистаном?
Четверг, 20.04.2023
21:20  ПашинянАрмения: на пути капитуляции и предательства, - М.Ошеров
20:38  Роберт Кеннеди-младший отбирает голоса у Байдена-старшего, - Сьюзан Пейдж
20:35  В Кыргызстане отапливаться импортным газом стало выгодней, чем отечественным углем
20:30  Американская супер-ракета Starship взорвалась на четвертой минуте полета
20:03  Израиль обходит Иран с севера, - Г.Петров
19:55  Жанаозенские нефтяники рассказали о ходе переговоров с Казвластями
19:48  КыргызАрмию выводят на военные учения "Коопсуздук-2023"
19:41  Нурлан Сулайманкулов и Азамат Осмонов возглавили ключевые отделы в Администрации КырПрезидента
19:38  Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930-х годах
19:16  Лекарство для России оказалось отравой: вскрылись манипуляции ЦБ и минфина
19:06  Война образов: художник, протри глаза или вырви их с корнем, - Александр Проханов
18:38  Кому выгоден военный конфликт в Судане? - В. Прохватилов
17:54  Двойная игра Польши на Украине: Варшава показала Киеву острые зубы, - М.Ростовский
07:44  Эр-Рияд превращается из врага Дамаска в его адвоката, - Равиль Мустафин
07:41  По стопам Саладина: Эрдоган объединяет турок и курдов, - Петр Македонцев
07:39  Казахстанцы будут платить налоги за сбор грибов, ягод и диких трав
07:36  Макрон получил яйцом в лоб. Эльзасский инцидент
07:33  США против ОДКБ: главный вызов на фоне традиционных рисков, - Елена Ларина
07:26  Казахстан пополняет танкерный флот
07:21  Пол Робертс: В современной Америке эксплуатация страшнее, чем в средневековой Англии
00:47  Пересортировка человечества. Что скрывает "мир без границ", - Андрей Фурсов
00:39  Русский язык для Казахстана – безальтернативен, - Данияр Ашимбаев
00:24  Если западная цивилизация погибнет, считайте это самоубийством, - Джерард Бейкер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский
15:45 21.04.2023

Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан
"Полный запрет экспорта в Россию" вряд ли будет реализован, но "исчерпание объема западных санкций" – тоже миф

Сначала Bloomberg, теперь "Киодо". Сразу два авторитетных западных информационных агентства сообщили об обсуждении в рамках G7 такого экономического эквивалента ядерной войны, как полный запрет любого экспорта в Россию из стран "большой семерки". Несмотря на фантастическое количество введенных против РФ санкций, сегодня в нашу страну можно поставлять с Запада все, что не запрещено. Новую санкционную систему предлагается построить на прямо противоположных принципах: запрещено все, кроме узкого списка четко прописанных исключений.

Звучит как нечто чересчур радикальное? Однозначно. Даже в самой статье Bloomberg содержатся намекающие на это формулировки: "Предложение все еще обсуждается и может измениться... На пути выполнения (этих предложений. - "МК") есть потенциальные серьезные препятствия.

Для того чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны быть одобрены всеми членами блока. Это запустит раздраженные дебаты и вероятную обратную связь от компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию".

Кроме того, Bloomberg упоминает "риск ответных мер" со стороны России и риск еще глубже впечатать Москву в объятия Пекина. Любой из этих рисков - и тем более все они вместе взятые - может торпедировать идею "закрыть дверь в Россию и выбросить ключ".

66 миллиардов долларов - именно столько составляет совокупная стоимость экспорта в РФ из стран ЕС, США, Канады и Японии - на дороге не валяются. И это относится даже к самым идеологически заряженным оппонентам Москвы. Например, я выпал в осадок, прочитав у "Блумберга" состав "большой тройки" главных европейских экспортеров в Россию. Первые два пункта этого списка удивления не вызывают: Германия и Италия. Но третье место занимает Польша...

Короче, на данный момент эта инициатива выглядит как выброс пара в рамках подготовки очередного саммита G7 в Японии в этом мае. Однако считать западников "бумажными тиграми", которые исчерпали свои возможности в плане наращивания санкционного давления на Россию, - тоже огромная ошибка.

В своем отношении к "девятому валу" западных санкций граждане РФ прошли несколько стадий. Первая стадия - смесь паники и апокалиптических ожиданий. Помню, например, как я в прошлом марте покупал в непривычно большом количестве картриджи и бумагу для принтера. За этим последовало изумленное осознание: полки магазинов по-прежнему полны, самолеты по-прежнему летают. Сейчас многие, по моим ощущениям, находятся в третьей стадии - стадии эйфории. Мол, ничего эти западники не могут. Нам все их экономические санкции - словно море по колено!

Не хочу выступать в роли Кассандры, но эйфория по степени своей неуместности не слишком отличается от волны паники год тому назад. Что можно сделать в случае, если законы не работают? Наплодить еще энное количество новых законов. Именно по этому пути шел в 2022 году Европейский союз, принимая каждые несколько недель все новые и новые пакеты санкций против России.

Но есть и другой путь: сосредоточиться на контроле над выполнением тех санкционных норм, которые уже приняты, и закрытии всевозможных санкционных лазеек. Санкционное давление в этом случае перестанет расширяться, но зато начнет углубляться, станет более системным и детализированным.

Один из самых авторитетных знатоков российской экономики еще в конце минувшего года предупреждал меня о высокой вероятности именно такого варианта развития событий. Судя по новостям из разных регионов мира – Турция закрывает возможности поставок "санкционки" в Россию, один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета граждан РФ, "крупнейший банк Кипра уведомил около четырех тысяч владельцев российских паспортов о скором закрытии их счетов" – все постепенно так и происходит.

Происходит, конечно, не в изоляции от других тенденций. Углубление санкционного давления соседствует с его частичным расширением (или, как следует из сообщений "Блумберга" и "Киодо", с планами такого расширения) – а также с активными действиями незападных игроков.

Россия пробивает новые лазейки там, где Запад закрывает старые. Китай, понимая, что через Россию не в последнюю очередь достают его самого, демонстрирует свою готовность не дать Москве рухнуть под грузом западных санкций, а так называемые "нейтралы" – свой настрой на то, чтобы как можно энергичнее "ловить рыбку в мутной воде".

Отказ Запада от прямых экономических отношений с РФ – это манна небесная для всех снимающих пенку и свою маржу посредников. Вот так и живем – пусть неспокойно, пусть не обязательно весело, но точно очень бодро.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682081100


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2023 года №195
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2023 года №196
- Сенаторы одобрили соглашение о режиме Казахстанско-Туркменской государственной границы
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ по защите прав на объекты авторского права
- Государственный советник провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции
- Поддержать и защитить инвестиции требует Демпартия "Ак жол"
- Специальная рабочая группа создана для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий Жанаозена
- Обеспечить "зеленый коридор" скоропортящимся грузам на границе с КНР
- Кадровые перестановки
- Цифровая маркировка - очередная олигополия на шее потребителей, бизнеса и государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  