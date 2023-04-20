Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан, - М.Ростовский

15:45 21.04.2023

Осторожно, Запад закрывается: для Путина готовят новый капкан

"Полный запрет экспорта в Россию" вряд ли будет реализован, но "исчерпание объема западных санкций" – тоже миф



Сначала Bloomberg, теперь "Киодо". Сразу два авторитетных западных информационных агентства сообщили об обсуждении в рамках G7 такого экономического эквивалента ядерной войны, как полный запрет любого экспорта в Россию из стран "большой семерки". Несмотря на фантастическое количество введенных против РФ санкций, сегодня в нашу страну можно поставлять с Запада все, что не запрещено. Новую санкционную систему предлагается построить на прямо противоположных принципах: запрещено все, кроме узкого списка четко прописанных исключений.



Звучит как нечто чересчур радикальное? Однозначно. Даже в самой статье Bloomberg содержатся намекающие на это формулировки: "Предложение все еще обсуждается и может измениться... На пути выполнения (этих предложений. - "МК") есть потенциальные серьезные препятствия.



Для того чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны быть одобрены всеми членами блока. Это запустит раздраженные дебаты и вероятную обратную связь от компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию".



Кроме того, Bloomberg упоминает "риск ответных мер" со стороны России и риск еще глубже впечатать Москву в объятия Пекина. Любой из этих рисков - и тем более все они вместе взятые - может торпедировать идею "закрыть дверь в Россию и выбросить ключ".



66 миллиардов долларов - именно столько составляет совокупная стоимость экспорта в РФ из стран ЕС, США, Канады и Японии - на дороге не валяются. И это относится даже к самым идеологически заряженным оппонентам Москвы. Например, я выпал в осадок, прочитав у "Блумберга" состав "большой тройки" главных европейских экспортеров в Россию. Первые два пункта этого списка удивления не вызывают: Германия и Италия. Но третье место занимает Польша...



Короче, на данный момент эта инициатива выглядит как выброс пара в рамках подготовки очередного саммита G7 в Японии в этом мае. Однако считать западников "бумажными тиграми", которые исчерпали свои возможности в плане наращивания санкционного давления на Россию, - тоже огромная ошибка.



В своем отношении к "девятому валу" западных санкций граждане РФ прошли несколько стадий. Первая стадия - смесь паники и апокалиптических ожиданий. Помню, например, как я в прошлом марте покупал в непривычно большом количестве картриджи и бумагу для принтера. За этим последовало изумленное осознание: полки магазинов по-прежнему полны, самолеты по-прежнему летают. Сейчас многие, по моим ощущениям, находятся в третьей стадии - стадии эйфории. Мол, ничего эти западники не могут. Нам все их экономические санкции - словно море по колено!



Не хочу выступать в роли Кассандры, но эйфория по степени своей неуместности не слишком отличается от волны паники год тому назад. Что можно сделать в случае, если законы не работают? Наплодить еще энное количество новых законов. Именно по этому пути шел в 2022 году Европейский союз, принимая каждые несколько недель все новые и новые пакеты санкций против России.



Но есть и другой путь: сосредоточиться на контроле над выполнением тех санкционных норм, которые уже приняты, и закрытии всевозможных санкционных лазеек. Санкционное давление в этом случае перестанет расширяться, но зато начнет углубляться, станет более системным и детализированным.



Один из самых авторитетных знатоков российской экономики еще в конце минувшего года предупреждал меня о высокой вероятности именно такого варианта развития событий. Судя по новостям из разных регионов мира – Турция закрывает возможности поставок "санкционки" в Россию, один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета граждан РФ, "крупнейший банк Кипра уведомил около четырех тысяч владельцев российских паспортов о скором закрытии их счетов" – все постепенно так и происходит.



Происходит, конечно, не в изоляции от других тенденций. Углубление санкционного давления соседствует с его частичным расширением (или, как следует из сообщений "Блумберга" и "Киодо", с планами такого расширения) – а также с активными действиями незападных игроков.



Россия пробивает новые лазейки там, где Запад закрывает старые. Китай, понимая, что через Россию не в последнюю очередь достают его самого, демонстрирует свою готовность не дать Москве рухнуть под грузом западных санкций, а так называемые "нейтралы" – свой настрой на то, чтобы как можно энергичнее "ловить рыбку в мутной воде".



Отказ Запада от прямых экономических отношений с РФ – это манна небесная для всех снимающих пенку и свою маржу посредников. Вот так и живем – пусть неспокойно, пусть не обязательно весело, но точно очень бодро.



Михаил Ростовский