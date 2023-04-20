Кыргызка Бермет Абдрахманова баллотируется в депутаты... германского Мурнау

17:21 21.04.2023

Жазгуль МАСАЛИЕВА



Уроженка Кыргызстана в Германии баллотируется в депутаты городского парламента



Уроженка Кыргызстана Бермет Абдрахманова баллотируется в депутаты парламента города Мурнау Германии. Об этом на своей странице Facebook написал посол Кыргызстана Омурбек Текебаев.



Он сообщил, что Бермет Абдрахманова работает заведующей отделом интеграции и языка "Народного университета" в Баварии. Помогает мигрантам с адаптацией. Она является популярной, авторитетной общественной активисткой.



"Участие Бермет в выборах имеет большое значение для кыргызов в Германии. Этот случай показывает, что кыргызы поднялись на уровень, когда могут защищать свои интересы и наравне с немцами баллотироваться в местные парламенты. Наша диаспора в своем пути развития перешла на другой уровень", - пишет Омурбек Текебаев.