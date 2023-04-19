В Узбекистане решили принять "более человеческую" конституцию. И увеличить президентский срок, - МК

18:10 21.04.2023

В Узбекистане приближается дата референдума по конституционной реформе, назначенного на 30 апреля. Сегодня в стране стартовало досрочное голосование, в котором принимают участие граждане, которые не смогут находиться по месту жительства в день референдума. "МК" выяснил, как изменится главный закон страны и как это отразится на людях.



И увеличить президентский срок



Вслед за Россией и Казахстаном фундаментально изменить Основной закон решили и в Узбекистане. Нынешняя Конституция была принята еще в 1992 году. В случае одобрения ее изменений народом она будет обновлена более, чем на половину – на 65%. В бюллетень на голосование вынесен только один вопрос: "Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан?" с двумя вариантами ответов – "да" и "нет".



Основной закон страны теперь станет больше, совершеннее и весомее. Количество статей в проекте Конституции увеличилось со 128 до 155, количество норм - с 275 до 434. Изменения затрагивают почти все сферы жизни и органы власти – судебную и избирательную системы, СМИ, адвокатуру и многое другое.



Но основной упор делается на благосостояние и улучшение жизни людей – Узбекистан провозглашен социальным государством, где гражданам гарантируются личные права, создание достойных условий труда, бесплатная медицина и образование. В основном разделе теперь так и записано: "Узбекистан - суверенная республика, правовое, социальное, светское, демократическое государство".



В новую Конституцию вносятся нормы, которые призваны сгладить неравенство между людьми. Это касается детей сирот, одиноких и престарелых, семей потерявших кормильца, инвалидов и т.д. Последним, к примеру, государство обязуется создать условия для полноценной жизни: доступ к социальным объектам и свободное пользование услугами экономической, культурной, социальной и других сфер жизни, содействие при приеме на работу.



Усилится значение и самой Конституции, которая по праву станет главенствующим законом. Статью 15, например, предлагается дополнить такой строчкой: "Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Республики Узбекистан".



Кстати, большинство норм изменены в соответствии с пожеланиями народа, во время обсуждения поступило больше двухсот тысяч предложений. По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, как в самой Конституции, так и в повседневной жизни людей должен утвердиться принцип "Прежде всего- человек, а затем - общество и государство".



Реформа, например, значительно расширяет права и свободу граждан страны, в том числе и в отношениях с властью. Конституционная реформа позволит исключить произвол в отношении гражданина. Там, например, появляется такое положение: "Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, совершать все то, что не запрещено законом и не нарушает права и свободы других лиц. Ни на кого без его согласия не может быть возложена обязанность, не установленная законом".



И еще один постулат, который собираются закрепить в Конституции: "Все неустранимые противоречия и неясности в законодательстве, возникающие во взаимоотношениях человека с государственными органами, толкуются в пользу человека". Конституционно закрепляется запрет на смертную казнь в стране.



Новая Конституция внесет изменения и в работу госслужащих, а также серьезно изменит работу власти на местах. В Конституцию теперь полноправным органом признается местное самоуправление на местах: "Самоуправлением граждан признается право и действительная способность граждан самостоятельно и в рамках закона решать вопросы местного значения, исходя из своих интересов, исторических особенностей развития, а также национальных и духовных ценностей, местных обычаев и традиций".



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В новой Конституции также будет закреплена свобода предпринимательства и его защита. Но "не допускается недобросовестная конкуренция, монополизация экономической деятельности".



Небольшие изменения коснулись и политической части. Председатель сената - Олий Мажалиса - не сможет назначаться на пост более двух сроков подряд, а сам парламент получит новые полномочия, например, в сфере выбора руководителей ведомств, в чьи задачи входит борьба с коррупцией.



Изменены также будут условия работы правительства и премьер-министра, который теперь должен отчитываться перед Сенатом. Что касается института президентства, то сейчас глава государства избирается на пять лет, а в случае принятия новой Конституции – будет избираться на семь лет. В числе новых полномочий будет возможность создавать и возглавлять Совет Безопасности, предлагать кандидатуру Премьер-министра после консультаций с политическими партиями.



Во внешней политике Узбекистан делает ставку на нейтралитет и мирное сосуществование: "Стремясь к укреплению и приумножению гармоничных, дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, и прежде всего с соседними странами, на основе взаимной поддержки, сотрудничества и уважения, мира и согласия",



"После прихода Шавката Мирзиеева к власти в 2016 году в республике очень много всего поменялось, – рассказал "МК" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. – Начиная от взаимодействия власти с обществом и создания каналов открытой связи до более открытого принятия ключевых для государства решений. Произошла валютная реформа и либерализация сума ( местная валюта), снявшая ограничения, много лет не позволявшие предпринимателям нормально работать.



Кардинальные изменения прошли в инвестиционной политике, революционные изменения в образовательной сфере: В Узбекистане открылось огромное количество иностранных вузов, в первую очередь, российских. И это очень серьезный шанс для повышения образовательного уровня граждан, ведь до 2016 года, по разным оценкам, только одна десятая выпускников школ имела возможность получить образование в вузах Узбекистана, настолько огромен был разрыв.



Сейчас он сокращается, благодаря усилию властей, а все изменения требуют и изменения законодательства.



Огромный список изменений в различных законодательных актах в конце концов подтолкнули власти к тому, чтобы поменять Конституцию. В соответствии с озвученными программами развития изменения в Узбекистане еще будут проходить. А это требует законодательного изменения. Конституция формировалась с учетом мнения общественных групп, экспертов и правительственных организаций. Узбекские власти серьезно подошли к обсуждению того, что важно включить в Конституцию, в этом основная задача – учесть и внести реформы, которые уже сделаны, и заложить возможность для реформирования на будущее".



Вл.Михайлов

19 апр. 23