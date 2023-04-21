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Токаев обещает Казахстану "большие экономические реформы", - НГ
21:53 21.04.2023

21.04.2023

В Казахстане приступили к масштабным экономическим реформам

Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства, глав регионов и законодателей ускорить темпы экономических преобразований
Татьяна Романенкова

"С учетом последних глобальных тенденций я поручил обновить Стратегию-2050. Это будет документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты социально-экономического и общественно-политического развития страны", – заявил президент Казахстана на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития страны, которое прошло на днях в Астане.

Мероприятие носило программный характер и прошло в расширенном формате. В работе приняли участие премьер-министр, председатели двух палат парламента – Сената и Мажилиса, руководители администрации, члены правительства, акимы – главы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, а также депутаты областных и районных законодательных собраний – маслихатов.

Тема совещания была не простой – масштабные реформы, которые проводятся в стране, и "болевые точки", которые тормозят, снижают темпы экономических преобразований.

Касым-Жомарт Токаев указал на медленное осуществление реформ и поставил перед кабинетом министров конкретные задачи по исправлению ситуации. В числе них – отход от сырьевой экономической модели, поиск дополнительных источников роста экономики, стабилизация инфляции и цен на продовольствие, развитие агропромышленного комплекса, наращивание собственного производства и "подлинная индустриализация". Токаев также призвал сделать социальную поддержку населения более точечной и адресной. Главная задача – повышение уровня жизни казахстанцев.

В своем выступлении глава государства отметил, что политические реформы открыли новый этап развития Казахстана и заложили прочный фундамент для структурных преобразований в экономике.

"Каждый из присутствующих на сегодняшнем заседании должен осознавать высокую персональную ответственность перед народом Казахстана. Именно от ваших решений и действий зависит настоящее и будущее нашей страны. Нельзя ограничиваться только решением повседневных операционных вопросов, вы должны стать государственниками-реформаторами. Главная цель всех реформ – повышение качества жизни граждан. Речь идет об увеличении доходов населения, создании комфортной для проживания среды, обеспечении безопасности, расширении возможностей для всестороннего развития людей", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, стратегической задачей является системная диверсификация экономики. Казахстан как нефтегазовая страна должен адаптироваться к новым геоэкономическим реалиям.

"Экономический лифт" для бизнеса

Задачи, поставленные президентом перед правительством и исполнительными органами власти, масштабные. Это – повышение реальных доходов граждан, проведение взвешенной макроэкономической политики, демонополизация экономики, переформатирования работы по дальнейшему развитию инфраструктуры, обеспечение доступа граждан к качественной медицине и образованию, создание продуктивных рабочих мест, а также совершенствование государственного управления.

Значительная часть выступления президента Токаева была посвящена насущной проблеме, связанной с ростом цен. Глава Казахстана отметил, что в стране наблюдается небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. По итогам февраля текущего года годовая инфляция составила 21,3%.

"К вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний. Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию", – обратился Касым-Жомарт Токаев к участникам совещания.

Президент Казахстана убежден, что модель простого экспорта сырья уже не работает и требуется создание новых заводов и методов работы внутри страны: "Всем известно такое понятие, как "социальный лифт". Это система, при которой любой инициативный и трудолюбивый человек может уверенно продвигаться по карьерной лестнице и в общественной иерархии. Аналогично нам нужно построить эффективно действующий "экономический лифт" для предпринимателей".

Токаев убежден, что важно продвигать наиболее успешных и честных предпринимателей регионального масштаба. Они должны стать "локомотивами развития новой, справедливой экономики".

"Хотел бы, чтобы все поняли мою позицию: всю экономическую политику мы должны подчинить задаче диверсификации экономики, ее индустриализации и, в конечном счете, привлечению инвестиций", – сказал глава Казахстана. Он добавил, что налоговые льготы следует переориентировать в основном на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологичного экспорта.

"Налоговая политика должна быть гибкой. В конце концов, это не Священное писание. Прежде всего, вы должны привлекать инвестиции. Сейчас за инвестиции идет огромная, напряженная борьба на внешних рынках, и здесь нам упираться в стену ни в коем случае нельзя", – отметил Токаев.

"Считаю необходимым за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников прокуратуры. Это позволит наладить систему коллективной ответственности и освободит госслужащих от опасений принять неправильное решение", – дополнил президент. Как считает президент Токаев, все это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в нашей стране. А улучшение инвестиционного климата в Казахстане – задача стратегического порядка.

Точки роста

Помимо стратегических задач, президент Токаев, который в своей предвыборной программе провозгласил построение справедливого Казахстана для всех и каждого, не забыл и том, что волнует простых граждан. И это, прежде всего, проблемы ЖКХ и вопросы качества жизни. По его словам, "более половины ТЭЦ находятся в зоне риска, уровень износа в некоторых городах превысил 80%. Средний износ тепловых сетей по стране составил около 54%. А в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель – от 75 до 92%", – констатировал глава государства.

"Мы либо постепенно повысим тарифы и приблизим их к рынку, либо останемся вовсе без инфраструктуры во всех городах и селах", – резюмировал он.

"На особом контроле нужно держать вопросы повышения доходов и качества жизни в сельских регионах", – подчеркнул президент и дополнил: "Чтобы создать благоприятный инвестиционный климат и "точки роста" на уровне каждого района, моногорода и города, нужно определить их конкурентные преимущества и выбрать отраслевые приоритеты. Для повышения доходов сельчан должны быть созданы условия для сельхозкооперации с учетом успешного опыта отдельных регионов".

При этом важно отметить, что общая сегодняшняя ситуация в экономике Казахстана вполне стабильная. Это подчеркнул президент, но предупредил, что нельзя успокаиваться и останавливаться на достигнутом. "В прошлом году экономика выросла всего на 3,2 процента, а за 3 месяца текущего года – на 4,9 процента. Цифры неплохие, но удовлетворения и оптимизма они внушать не должны", – резюмировал глава Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев призвал искать дополнительные источники роста. А также заявил, что "правительство должно быть по-хорошему более амбициозным в том, что касается обеспечения экономического роста".

Ключевые приоритеты

Одной из причин медленной реализации реформ президент видит в человеческом факторе. По словам Касым-Жомарта Токаева причина – в безответственном отношении к своим обязанностям, низкая активность многих госслужащих и руководителей госорганов. "Свою работу такие чиновники ориентируют не на качество исполнения, а на своевременное снятие поручения с контроля. Результат налицо. Многочисленные заявленные реформы продвигаются медленно. Это нужно признать. Некоторые из поручений инициировались еще в 2010 году и до сих пор не реализованы. Следует провести ревизию всех поручений на предмет их актуальности. Бумаготворчество нам не нужно. В этой связи правительству потребуется воля для искоренения старых методов работы", – заметил Токаев.

С учетом изменений в геополитической обстановке и процессов, которые происходят в мире, он дал поручение обновить Стратегию-2050. Именно этот документ, определяет долгосрочное видение и ключевые приоритеты социально-экономического и общественно-политического развития Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что для обеспечения национальной безопасности необходимы новые подходы, а также актуализация Стратегии и Концепции внешней политики страны, учитывающих изменения в мировых геополитических условиях. Особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, укрепления обороноспособности и повышения авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона на международной арене.

Президент Казахстана отметил, что наступил период значительных изменений, которые затрагивают не только науку и технологии, но и общественные отношения, а также государственную политику. Токаев убежден, что для эффективного развития страны требуются быстрые и решительные действия, а не пассивное ожидание.

"Для решения всех поставленных задач нам нужно незамедлительно приступить к работе. Все поручения должны быть исполнены четко и своевременно. Каждый гражданин нашей страны должен на себе ощутить действенность реализуемых реформ. Нам предстоит большая работа!", – заключил президент Казахстана.

Источник - НГ
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